Η ΕΕ θέλει αποσπώμενες μπαταρίες στα smartphones έως το 2027, αλλά υπάρχει «παραθυράκι»

Σύνοψη

Από τις 18 Φεβρουαρίου 2027, βάσει της οδηγίας EU 2023/1542, όλα τα νέα smartphones στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν θεωρητικά να διαθέτουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα από τον χρήστη.

Απαγορεύεται η χρήση κόλλας που απαιτεί διαλύτες, θερμότητα ή εξειδικευμένα εργαλεία για την αφαίρεση της μπαταρίας από τον μέσο καταναλωτή.

Η Apple και οι κατασκευαστές premium συσκευών στοχεύουν στην αξιοποίηση μιας νομικής εξαίρεσης: οι συσκευές απαλλάσσονται εάν διατηρούν το 80% της χωρητικότητας μετά από 1.000 κύκλους φόρτισης και φέρουν ισχυρή αδιαβροχοποίηση (IP67/IP68).

Η κινεζική αγορά απαντά με νέες μπαταρίες πυριτίου-άνθρακα, προσφέροντας τεράστιες χωρητικότητες, σε αντίθεση με τη νομοθετική προσέγγιση της Ευρώπης.

Στην ελληνική αγορά, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να μειώσει τα κόστη των επίσημων service μακροπρόθεσμα, αλλά ενδέχεται να αυξήσει την αρχική τιμή λιανικής των συσκευών.

Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδιαμορφώνει τη βιομηχανία της τεχνολογίας με ταχείς ρυθμούς. Μετά την επιβολή της θύρας USB-C, ο επόμενος στόχος των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών επικεντρώνεται στο εσωτερικό των συσκευών: τις μπαταρίες. Η οδηγία, η οποία τίθεται σε πλήρη ισχύ στις αρχές του 2027, φαινομενικά απαιτεί την επιστροφή στις αποσπώμενες μπαταρίες. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργείται ένα σύνθετο τεχνικό και νομικό σκηνικό όπου τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Apple, αναζητούν διέξοδο προκειμένου να μην εγκαταλείψουν τις κλειστές, αδιάβροχες "unibody" κατασκευές τους.

Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία για τις αποσπώμενες μπαταρίες από το 2027;

Η ευρωπαϊκή οδηγία επιβάλλει στους κατασκευαστές smartphones να σχεδιάζουν συσκευές με μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν από τους τελικούς χρήστες με εργαλεία ευρείας κυκλοφορίας, χωρίς τη χρήση θερμότητας, διαλυτών ή εξειδικευμένου εξοπλισμού. Η εφαρμογή ξεκινά στις 18 Φεβρουαρίου 2027, στοχεύοντας στη δραστική μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste).

Η λογική του νομοθέτη (Κανονισμός EU 2023/1542) είναι ξεκάθαρη: ο καταναλωτής δεν πρέπει να αντιμετωπίζει κόστος αντικατάστασης που πλησιάζει την υπολειμματική αξία της συσκευής, ούτε να αναγκάζεται να αγοράσει νέο smartphone απλώς επειδή η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Παράλληλα, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να διατηρούν διαθέσιμα ανταλλακτικά μπαταριών σε λογικές τιμές για τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη διάθεση της τελευταίας μονάδας ενός μοντέλου στην αγορά.

Η παραδοσιακή προσέγγιση του "unibody" σχεδιασμού, όπου τα εξαρτήματα συγκολλούνται στενά μεταξύ τους για εξοικονόμηση χώρου (κάθε χιλιοστό στο εσωτερικό του σασί είναι κρίσιμο), τίθεται πλέον υπό άμεση αμφισβήτηση. Αυτή η συνθήκη προκαλεί έντονο πονοκέφαλο στα τμήματα R&D, καθώς η προσθήκη μηχανισμών απασφάλισης ή προστατευτικών κελυφών γύρω από την μπαταρία συνεπάγεται αναπόφευκτα αύξηση του πάχους και του βάρους της συσκευής.

Το «παραθυράκι» της Apple και των premium κατασκευαστών

Η Apple και άλλοι premium κατασκευαστές παρακάμπτουν τον βασικό κανόνα αξιοποιώντας μια ειδική εξαίρεση. Εάν μια συσκευή διατηρεί το 80% της αρχικής χωρητικότητας της μπαταρίας μετά από 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης και φέρει πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης (όπως IP67 ή IP68), απαλλάσσεται από την υποχρέωση ενσωμάτωσης άμεσα αποσπώμενης μπαταρίας από τον απλό χρήστη.

Η λεπτομέρεια αυτή, η οποία εντοπίζεται στο Άρθρο 11 του κανονισμού, είναι καθοριστική. Μέχρι πρόσφατα, το βιομηχανικό πρότυπο οριζόταν στους 500 έως 800 κύκλους φόρτισης. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα η Apple αναθεώρησε επίσημα τις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών της από τη σειρά iPhone 15 και έπειτα, πιστοποιώντας επίσημα ότι οι μπαταρίες τους αντέχουν ακριβώς 1.000 κύκλους διατηρώντας το 80% της υγείας τους. Παράλληλα, οι ναυαρχίδες διαθέτουν εξαιρετικά υψηλή προστασία από το νερό. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο τεχνικά χαρακτηριστικά, η Apple, η Samsung και άλλοι κορυφαίοι παίκτες εξασφαλίζουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τις μπαταρίες εντός κλειστών περιβλημάτων, επιτρέποντας την αντικατάστασή τους μόνο από ανεξάρτητους ή εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες επισκευαστές και όχι από τον τελικό καταναλωτή στην άνεση του σαλονιού του.

Αυτή η νομική διέξοδος εξυπηρετεί την Apple η οποία, παρά τη δυσφορία της για τη μετάβαση στο USB-C, δεν είναι διατεθειμένη να θυσιάσει την εσωτερική αρχιτεκτονική που της επιτρέπει να προσφέρει απρόσκοπτη λειτουργία και αδιαβροχοποίηση ανώτατου επιπέδου.

Η κινεζική προσέγγιση: Μπαταρίες πυριτίου-άνθρακα

Ενώ η Ευρώπη εστιάζει στον νομικό καταναγκασμό, η κινεζική βιομηχανία επενδύει σε μπαταρίες νέας χημείας πυριτίου-άνθρακα. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, επιτρέποντας χωρητικότητες που αγγίζουν τα 10.000mAh στους ίδιους φυσικούς όγκους, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για συχνές αντικαταστάσεις λόγω φθοράς.

Κατασκευαστές όπως η Honor και η Xiaomi ήδη ενσωματώνουν τη συγκεκριμένη χημεία στις ναυαρχίδες τους. Αντί να προσπαθούν να σχεδιάσουν ένα smartphone που ανοίγει εύκολα (με κίνδυνο την εισροή σκόνης ή υγρασίας), προτιμούν να εξοπλίσουν τη συσκευή με τόσο μεγάλη μπαταρία, ώστε ακόμα και μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια χρήσης, η υποβαθμισμένη χωρητικότητα να επαρκεί για παραπάνω από μία πλήρη ημέρα χρήσης. Ο συνδυασμός ταχύτατης φόρτισης (άνω των 100W) και υλικών πυριτίου-άνθρακα δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική τροχιά επίλυσης του προβλήματος, τεχνολογική αντί για νομοθετική.

Ο αντίκτυπος της νομοθεσίας στην ελληνική αγορά

Τα δεδομένα της ευρωπαϊκής οδηγίας πρόκειται να επηρεάσουν άμεσα την εγχώρια αγορά. Στην Ελλάδα, ο μέσος όρος διατήρησης μιας έξυπνης συσκευής παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων και της ανόδου της μέσης τιμής των premium μοντέλων. Ένας καταναλωτής που επενδύει 1.000 ή 1.200 ευρώ σε ένα smartphone αναμένει να το κρατήσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.

Σήμερα, η επίσημη αντικατάσταση μπαταρίας σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο στην Ελλάδα κυμαίνεται από 60 έως 110 ευρώ (ανάλογα με το brand και το μοντέλο), κόστος που πολλοί αποφεύγουν, στρεφόμενοι σε μη αυθεντικά, αμφιβόλου ποιότητας ανταλλακτικά. Η απαίτηση της ΕΕ για πενταετή εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών σε "λογικές τιμές", καθώς και η πλήρης υποστήριξη λογισμικού (χωρίς τεχνητούς περιορισμούς, όπως τα προειδοποιητικά μηνύματα της Apple για μη αυθεντικά εξαρτήματα), σημαίνει ότι το κόστος και η δυσκολία επισκευής στη χώρα μας θα μειωθούν σημαντικά για τα mid-range μοντέλα, που πιθανότατα δεν θα πληρούν τις αυστηρές εξαιρέσεις περί αδιαβροχοποίησης και 1.000 κύκλων.