Η επετειακή θήκη του iPhone 17 Pro που φέρνει το Macintosh του 1984 στο 2026

Το 2026 σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για την Apple. Πενήντα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Steve Jobs, ο Ronald Wayne (σ.σ. αποχώρησε πολύ σύντομα) και ο Steve Wozniak έθεσαν τα θεμέλια της εταιρείας, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τις μηχανές. Ενώ όλοι περιμένουν τις επίσημες κινήσεις της εταιρείας για τον εορτασμό της επετείου, η γνωστή εταιρεία αξεσουάρ Spigen έκανε ήδη την κίνησή της, παρουσιάζοντας την Spigen Classic LS. Πρόκειται για μια προστατευτική θήκη αποκλειστικά για τα iPhone 17 Pro και Pro Max, η οποία επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο νοσταλγικό μπεζ του 1984 και την κομψή τεχνολογία του σήμερα.

Επιστροφή στο "Snow White" Design

Η Spigen δεν είναι άγνωστη στην κατηγορία των ρετρό αξεσουάρ. Στο παρελθόν είχε κερδίσει τις εντυπώσεις με θήκες που μιμούνταν τα ημιδιαφανή χρώματα του iMac G3, αποτίοντας φόρο τιμής στην αισθητική που καθιέρωσε ο Jony Ive στα τέλη των 90s. Ωστόσο, η νέα Classic LS κάνει μια στροφή προς τα πίσω, σε μια πιο «βιομηχανική» και αυστηρή εποχή.

Η σχεδιαστική γλώσσα της θήκης αντλεί έμπνευση απευθείας από το Apple Lisa και το αυθεντικό Macintosh. Το χρώμα δεν είναι λευκό, αλλά το χαρακτηριστικό «platinum-gray» ή αλλιώς το μπεζ που κυριαρχούσε στους υπολογιστές της δεκαετίας του '80. Η υφή του υλικού έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει τα σκληρά πλαστικά εκείνης της περιόδου, προσφέροντας μια απτική εμπειρία που διαφέρει αισθητά από το γυαλί και το τιτάιο των σύγχρονων συσκευών.

Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, ωστόσο, εντοπίζεται στο camera bump. Αντί να προσπαθήσει να κρύψει την προεξοχή της κάμερας, η Spigen την ενέταξε στο σχέδιο προσθέτοντας οριζόντιες ραβδώσεις. Αυτές οι γραμμές παραπέμπουν άμεσα στους αεραγωγούς που ήταν απαραίτητοι για την ψύξη των καθοδικών σωλήνων (CRT) στους παλιούς υπολογιστές. Είναι μια έξυπνη skeuomorphic πινελιά που μετατρέπει ένα λειτουργικό στοιχείο του χθες σε διακοσμητικό στοιχείο του σήμερα. Φυσικά, την εικόνα συμπληρώνει το μικρό λογότυπο με το πολύχρωμο ουράνιο τόξο, σήμα κατατεθέν της Apple πριν την υιοθέτηση της μονοχρωμίας.

Λειτουργικότητα στη σύγχρονη εποχή

Παρά την έντονη προσκόλληση στο παρελθόν, η Classic LS παραμένει ένα αξεσουάρ για το 2026. Η Spigen έχει φροντίσει ώστε η θήκη να μην περιορίζει τις δυνατότητες του iPhone 17 Pro. Η συμβατότητα με την τεχνολογία MagSafe είναι πλήρης, επιτρέποντας την ασύρματη φόρτιση και τη χρήση μαγνητικών αξεσουάρ χωρίς να χρειάζεται η αφάιρεση της θήκης.

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο νέο Camera Control Button, το ειδικό πλήκτρο ελέγχου της κάμερας που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων iPhone. Σε αντίθεση με φθηνότερες λύσεις που αφήνουν απλώς ένα κενό σημείο (cutout), η Spigen έχει ενσωματώσει μηχανισμό που επιτρέπει την άμεση και φυσική χρήση του κουμπιού, διατηρώντας την προστασία της συσκευής. Με τιμή στα 39.99 δολάρια, τοποθετείται στη μεσαία κατηγορία τιμής, προσφέροντας μια ισορροπία μεταξύ συλλεκτικής αξίας και καθημερινής χρηστικότητας.

Η κληρονομιά του Lisa και του Macintosh

Η επιλογή της Spigen να εστιάσει στο Lisa και το Macintosh δεν είναι τυχαία. Το Apple Lisa, που κυκλοφόρησε το 1983, ήταν ένας από τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές με γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) και ποντίκι. Αν και εμπορικά δεν σημείωσε την αναμενόμενη επιτυχία λόγω της υψηλής του τιμής, αποτέλεσε τον προπομπό για το Macintosh που ακολούθησε το 1984, αλλάζοντας την ιστορία των υπολογιστών.

Η Classic LS προσπαθεί να συλλάβει αυτό το πνεύμα της «σοβαρής επανάστασης». Σε αντίθεση με το iMac G3 που πρέσβευε ότι οι υπολογιστές μπορούν να είναι διασκεδαστικοί και φιλικοί, το Macintosh του 1984 πρέσβευε ότι οι υπολογιστές μπορούν να είναι εργαλεία δημιουργίας για τον καθένα. Φέρνοντας αυτή την αισθητική στο iPhone 17 Pro, η θήκη δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση: η ισχυρότερη συσκευή τσέπης του σήμερα "ντύνεται" με την ενδυμασία του μηχανήματος που ξεκίνησε τα πάντα.