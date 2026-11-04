Η Ευρώπη ενέκρινε την εξαγορά της MediaMarkt από την κινέζικη JD.com έναντι 2,2 δισ. ευρώ

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε επίσημα το πράσινο φως για την εξαγορά της Ceconomy, μητρικής εταιρείας των αλυσίδων MediaMarkt και Saturn, από τον κινεζικό κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com.

Το ύψος της εξαγοράς ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ (2,5 δισ. δολάρια), με την JD.com να αποκτά το 59,8% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, ελέγχοντας πρακτικά πάνω από το 85% της λήψης αποφάσεων.

Η έγκριση δόθηκε έπειτα από ενδελεχή έρευνα βάσει του Κανονισμού για τις Ξένες Επιδοτήσεις (Foreign Subsidies Regulation), καθώς διαπιστώθηκε ότι η JD.com είχε λάβει κρατικές ενισχύσεις και φορολογικές απαλλαγές από την Κίνα.

Η Κομισιόν επέβαλε νομικά δεσμευτικούς όρους 10ετούς διάρκειας, υποχρεώνοντας τις δύο πλευρές να εκτελούν κάθε ενδοομιλική και χρηματοδοτική συναλλαγή με καθαρά αγοραίους όρους για την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών σταυροειδούς επιδότησης.

Αντίστοιχα, οι ρυθμιστικές αρχές της Γερμανίας επέβαλαν πρόσθετους περιορισμούς που διασφαλίζουν την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, διατηρώντας το δικαίωμα ανάκλησης της άδειας σε περίπτωση παραβάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσημα την εξαγορά της γερμανικής Ceconomy (μητρικής της MediaMarkt) από την κινεζική JD.com έναντι 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία συνοδεύεται από αυστηρούς αντιμονοπωλιακούς όρους δεκαετούς διάρκειας, επιβάλλοντας στην JD.com να πραγματοποιεί όλες τις ενδοομιλικές συναλλαγές χωρίς κρατικές σταυροειδείς επιδοτήσεις, ώστε να προστατευθεί ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στον κινεζικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com και την γερμανική Ceconomy, η οποία αποτελεί τη μητρική εταιρεία των γνωστών αλυσίδων λιανικής MediaMarkt και Saturn, σηματοδοτεί μια τεράστια γεωστρατηγική αλλαγή στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο τεχνολογίας. Η αρχική πρόταση εξαγοράς είχε κατατεθεί το καλοκαίρι του 2025, με την JD.com να εξασφαλίζει γρήγορα ένα πλειοψηφικό πακέτο, ωστόσο η ρυθμιστική πολυπλοκότητα της συναλλαγής απαίτησε μακρά διερεύνηση από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Μέσω της τελικής έγκρισης, η JD.com αναμένεται να κατέχει πλέον το 59,8% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Παράλληλα, παρόλο που η Ceconomy διατηρεί το 25,4% των μετοχών της, έχει ήδη συμφωνήσει να ψηφίζει σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τον κινεζικό όμιλο, προσφέροντας στην JD.com τον αποτελεσματικό έλεγχο πάνω από το 85% των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Η καθυστέρηση της επίσημης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλεται κυρίως στον νέο Κανονισμό για τις Ξένες Επιδοτήσεις (Foreign Subsidies Regulation), ο οποίος σχεδιάστηκε για να αποτρέψει την κυριαρχία ξένων εταιρειών που απολαμβάνουν αθέμιτα πλεονεκτήματα λόγω στήριξης από τα κράτη τους. Η Κομισιόν κατά τη διάρκεια της έρευνάς της διαπίστωσε ότι η JD.com είχε πράγματι ωφεληθεί από κρατικές επιδοτήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, οι οποίες έλαβαν τη μορφή προνομιακής χρηματοδότησης, γενναιόδωρων φορολογικών κινήτρων και άμεσων επιχορηγήσεων.

Τα ευρήματα των ελεγκτών κατέδειξαν ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια ενίσχυσαν δυσανάλογα τις τεχνολογικές υποδομές και τα συστήματα logistics της JD.com, δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες για το ενδεχόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στους Ευρωπαίους παίκτες. Υπήρχε ο φόβος ότι η κινεζική εταιρεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την κρατική ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει επιθετικές εμπορικές πρακτικές ή να προσφέρει προϊόντα κάτω του κόστους, πλήττοντας τους ανταγωνιστές της στην ενιαία αγορά.

Προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες των ρυθμιστικών αρχών και να αποτρέψει το μπλοκάρισμα της εξαγοράς, η JD.com αναγκάστηκε να καταθέσει νομικά δεσμευτικές προτάσεις που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται πλέον να εγγυηθούν ότι κάθε ενδοομιλική συναλλαγή μεταξύ της JD.com και της Ceconomy θα πραγματοποιείται αυστηρά με αγοραίους όρους. Η συνθήκη αυτή έχει σχεδιαστεί για να αποκλείσει οποιαδήποτε προσπάθεια σταυροειδούς επιδότησης, διασφαλίζοντας ότι η MediaMarkt δεν θα χρηματοδοτείται εμμέσως από το κινεζικό κράτος μέσω της νέας της μητρικής εταιρείας. Ακόμη, η JD.com υποχρεούται να διαθέτει τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας και την τεχνογνωσία της σε τρίτους παίκτες της αγοράς με ακριβώς τους ίδιους όρους που θα τις παρέχει στη μελλοντική της θυγατρική.

Ταυτόχρονα, ρυθμιστικές αρχές σε εθνικό επίπεδο αξιολόγησαν τις συνέπειες της συμφωνίας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας προχώρησε στην έγκριση της εξαγοράς επιβάλλοντας τους δικούς της αυστηρούς όρους, οι οποίοι εστιάζουν πρωτίστως στην ασφάλεια των δεδομένων.Οι διατάξεις απαιτούν την εφαρμογή ενισχυμένων πρωτοκόλλων που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των εκατομμυρίων πελατών της MediaMarkt και της Saturn από ενδεχόμενη μεταφορά ή επεξεργασία τους σε διακομιστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του GDPR. Η γερμανική κυβέρνηση διατηρεί μάλιστα εκτεταμένες εξουσίες εποπτείας και ελέγχου, έχοντας το απόλυτο δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας εάν διαπιστωθούν μελλοντικές παραβιάσεις των συμφωνηθέντων όρων.