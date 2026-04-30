Η Ευρώπη υποχρεώνει τη Meta για επαλήθευση ηλικίας σε Instagram και Facebook

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιεί νέες, αυστηρές διατάξεις του Digital Services Act (DSA) απαιτώντας από τη Meta άμεση, τεκμηριωμένη επαλήθευση ηλικίας για όλους τους χρήστες.

Οι πλατφόρμες Instagram και Facebook υποχρεώνονται να εφαρμόσουν συστήματα ελέγχου μέσω επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης ή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (βιομετρική εκτίμηση).

Η νομοθεσία απαγορεύει πλήρως τη χρήση αλγορίθμων προτάσεων (infinite scroll) και τη στοχευμένη διαφήμιση για εγγεγραμμένους χρήστες κάτω των 18 ετών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Meta αντιμετωπίζει άμεσα πρόστιμα που αγγίζουν το 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της.

Η λειτουργία ξεκινά σταδιακά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνοντας άμεσα την ελληνική αγορά, με προσαρμοσμένα μηνύματα και τοπική τεχνική υποστήριξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει τα αυστηρότερα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την προστασία των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα, επικαλούμενη τις διατάξεις του Digital Services Act (DSA). Η ρυθμιστική παρέμβαση καθιστά υποχρεωτική την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών στο οικοσύστημα της Meta (Facebook και Instagram), εγκαταλείποντας την προηγούμενη, αναποτελεσματική μέθοδο της απλής δήλωσης ημερομηνίας γέννησης κατά την εγγραφή.

Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα της Επιτροπής, οι Very Large Online Platforms (VLOPs), κατηγορία στην οποία ανήκει η Meta, φέρουν πλέον την ευθύνη (liability) για το περιεχόμενο που καταναλώνουν οι ανήλικοι. Ο νέος κανονισμός απαιτεί τεχνικές λύσεις Zero-Trust, όπου ο αλγόριθμος αντιμετωπίζει τον χρήστη ως ανήλικο μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο με κρυπτογραφημένα ή βιομετρικά δεδομένα.

Πώς θα λειτουργεί η διαδικασία ταυτοποίησης

Η εφαρμογή των νέων κανόνων απαιτεί βαθιές αρχιτεκτονικές αλλαγές στο UI/UX των εφαρμογών της Meta. Η διαδικασία θα βασιστεί σε δύο πυλώνες:

Βιομετρική Εκτίμηση Ηλικίας μέσω AI: Η Meta συνεργάζεται με παρόχους λύσεων ελέγχου ηλικίας, όπως η Yoti. Ο χρήστης καλείται να τραβήξει μια σύντομη βίντεο-selfie. Το νευρωνικό δίκτυο αναλύει τη γεωμετρία του προσώπου και εκτιμά την ηλικία με απόκλιση 1.5 έτους. Σύμφωνα με τη Meta, το βίντεο δεν αποθηκεύεται και διαγράφεται αυτόματα αμέσως μετά την εξαγωγή του αποτελέσματος , για λόγους συμμόρφωσης με το GDPR.

Μεταφόρτωση Επίσημου Εγγράφου: Για χρήστες που αρνούνται τη βιομετρική σάρωση ή το σύστημα αδυνατεί να βγάλει ασφαλές συμπέρασμα, υπάρχει η παραδοσιακή επιλογή αποστολής κρατικού εγγράφου (ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης).

Social Vouching: Μια τρίτη, εναλλακτική οδός επιτρέπει σε τρεις επιβεβαιωμένα ενήλικους ακολούθους του χρήστη να εγγυηθούν ψηφιακά για την ηλικία του, ένα σύστημα που η Meta ήδη τεστάρει σε κλειστές beta εκδόσεις στις ΗΠΑ.

Επιπτώσεις στον αλγόριθμο και τη διαφήμιση

Εφόσον το σύστημα αναγνωρίσει έναν χρήστη ως κάτω των 18 ετών, το περιβάλλον του Instagram και του Facebook αλλάζει δραστικά. Ο πηγαίος κώδικας των εφαρμογών πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΕΕ, οι οποίες ορίζουν πως τα δεδομένα προφίλ των ανηλίκων δεν επιτρέπεται να πωλούνται ή να χρησιμοποιούνται για μικρο-στόχευση.

Το διαφημιστικό μοντέλο της Meta δέχεται ισχυρό πλήγμα. Οι διαφημιζόμενοι χάνουν την πρόσβαση σε παραμέτρους όπως τα ενδιαφέροντα, η τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο και το ιστορικό αναζητήσεων των νέων. Το μοναδικό κριτήριο που θα επιτρέπεται για την προβολή διαφημίσεων σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ είναι η ηλικία και το γενικό γεωγραφικό εύρος (π.χ. χώρα).

Παράλληλα, ο αλγόριθμος του Explore στο Instagram και των Reels θα πάψει να τροφοδοτεί ατελείωτα βίντεο υψηλής ντοπαμίνης στους ανηλίκους. Οι ερευνητές της ΕΕ επέβαλαν το Chronological Feed (Χρονολογική Ροή) ως προεπιλογή ή τον δραστικό περιορισμό του περιεχομένου από λογαριασμούς που δεν ακολουθεί ο χρήστης.

Η εφαρμογή στην Ελλάδα

Η οδηγία τίθεται σε καθολική ισχύ στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στην Ελλάδα, οι αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ενεργούς λογαριασμούς νεαρής ηλικίας.

Έλεγχος Ταυτοτήτων: Η Meta καλείται να προσαρμόσει τους αλγορίθμους ελέγχου εγγράφων για να αναγνωρίζουν άπταιστα τις νέες ελληνικές ταυτότητες μορφής πιστωτικής κάρτας, καθώς και τις παλαιότερες, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Συνεργασία με Αρχές: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και η ΕΕΤΤ θα έχουν ρόλο παρατηρητή στον τρόπο με τον οποίο η Meta διαχειρίζεται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων χρηστών, ελέγχοντας αν όντως η διαγραφή των αρχείων επιβεβαίωσης είναι άμεση.

Αντίκτυπος στο Ελληνικό Marketing: Τα digital agencies στην Ελλάδα θα πρέπει να αναδιαμορφώσουν άμεσα τις στρατηγικές τους. Διαφημιστικές καμπάνιες για νεανικά ρούχα, εκπαιδευτικά ιδρύματα (φροντιστήρια/κολέγια) και gaming προϊόντα, οι οποίες μέχρι πρότινος στόχευαν χειρουργικά τους εφήβους 14-17 ετών, πλέον θα πρέπει να λειτουργούν με Broad Targeting (ευρεία στόχευση), αυξάνοντας δυνητικά το Cost Per Click (CPC) στο Meta Ads Manager.

GDPR εναντίον DSA: Η σύγκρουση των νομοθεσιών

Η τεχνική κοινότητα επισημαίνει μια νομική αντίφαση. Από τη μία, το GDPR απαιτεί την ελαχιστοποίηση της συλλογής δεδομένων (Data Minimization). Από την άλλη, το DSA υποχρεώνει τις πλατφόρμες να συλλέγουν εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα (βιομετρικά χαρακτηριστικά, κρατικά έγγραφα) για να επιβεβαιώσουν την ηλικία.

Για να επιλύσει αυτό το παράδοξο, η τεχνολογική βιομηχανία στρέφεται στα πρωτόκολλα Zero-Knowledge Proofs (Αποδείξεις Μηδενικής Γνώσης). Αυτό σημαίνει ότι στο άμεσο μέλλον, το ψηφιακό πορτοφόλι (Gov.gr Wallet) θα μπορούσε να επικοινωνεί μέσω κρυπτογραφημένου API με το Instagram, στέλνοντας αποκλειστικά το σήμα "Ο χρήστης είναι άνω των 18 ετών", χωρίς να μεταδίδει ούτε το όνομα, ούτε την ακριβή ημερομηνία γέννησης, διατηρώντας την ανωνυμία.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιβολή σκληρών ελέγχων ηλικίας αποτελεί ίσως την πιο επιθετική ρυθμιστική παρέμβαση των Βρυξελλών στη λειτουργία των social media. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει πως δεν αρκείται πλέον σε ευχολόγια και ρυθμίσεις αποποίησης ευθυνών.

Από τεχνολογική σκοπιά, η Meta έχει τους πόρους να εφαρμόσει αυτά τα συστήματα. Η συνεργασία της με third-party εργαλεία AI για την αναγνώριση ηλικίας δείχνει την κατεύθυνση, όμως παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο το κατά πόσο οι χρήστες θα εμπιστευτούν την κάμερά τους ή την ταυτότητά τους σε μια εταιρεία με το ιστορικό της Meta.

Το μεγαλύτερο στοίχημα αφορά την εμπειρία χρήσης. Αν οι έλεγχοι είναι διαρκείς και ενοχλητικοί, θα παρατηρηθεί μαζική έξοδος προς πλατφόρμες που ίσως καταφέρνουν να ξεγλιστρούν (προσωρινά) από το ραντάρ του DSA. Πρακτικά, η Ευρώπη δημιουργεί ένα περιβάλλον "δύο ταχυτήτων" στο internet, όπου η ανωνυμία περιορίζεται δραστικά στο βωμό της ασφάλειας, αλλάζοντας οριστικά την αρχιτεκτονική αλληλεπίδρασης στα κοινωνικά δίκτυα.