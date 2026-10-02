Η Figure AI αποσύρει τα ανθρωποειδή F.02 σε στυλ... Terminator! [Video]

Σύνοψη

Η Figure AI απέσυρε τον στόλο ανθρωποειδών ρομπότ Figure 02 για την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τη μείωση του κόστους συντήρησης.

Τα ρομπότ εκπαιδεύτηκαν αυτόνομα να πηδούν σε κάδο με τηγμένο χάλυβα σε φινλανδική χαλυβουργία, σε ένα φινάλε εμπνευσμένο από το Terminator 2.

Η κίνηση αυτή προτάθηκε από τον Arnold Schwarzenegger και πραγματοποιήθηκε αφού αμερικανικές και μεξικανικές χαλυβουργίες αρνήθηκαν τη διαδικασία λόγω των μπαταριών λιθίου.

Η Figure AI διαθέτει προς πώληση περιορισμένο αριθμό αναμνηστικών ράβδων μετάλλου που προέκυψαν από το λιώσιμο των ρομπότ F.02.

Η Figure AI ανακοίνωσε την επίσημη απόσυρση της γενιάς ανθρωποειδών ρομπότ Figure 02, μια κίνηση που δεν συνοδεύτηκε από την τυπική αποσυναρμολόγηση, αλλά από ένα φινάλε αντάξιο χολιγουντιανής παραγωγής. Η εταιρεία, η οποία βλέπει τον στόλο F.03 να μεγαλώνει και να αναλαμβάνει περισσότερα καθήκοντα, αποφάσισε ότι η συντήρηση του F.02 στόλου δεν ήταν πλέον βιώσιμη, ενώ η αποσυναρμολόγηση κάθε ρομπότ θα καθυστερούσε σημαντικά την ανάπτυξη του F.04.

Το κύριο μέλημα της Figure AI ήταν η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) που ενσωματώνεται στους custom-built ενεργοποιητές των ρομπότ, καθιστώντας την πλήρη καταστροφή τους απαραίτητη. Η λύση που προτάθηκε από τον ίδιο τον Arnold Schwarzenegger, τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομα του με το franchise του Terminator, ήταν να «λιώσουν». Η εταιρεία έλαβε σοβαρά υπόψη την πρόταση και ξεκίνησε μια αναζήτηση που κατέληξε στη Φινλανδία, αφού καμία χαλυβουργία στις ΗΠΑ ή το Μεξικό δεν δέχτηκε να πραγματοποιήσει τη διαδικασία λόγω των μπαταριών λιθίου που φέρουν τα ρομπότ.

Το δύσκολο ταξίδι προς τον κάδο τηγμένου χάλυβα

Η εκπαίδευση των ρομπότ για αυτή την «τελευταία αποστολή» ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις της Figure στο San Jose. Εκεί, η ομάδα χρησιμοποίησε μεγάλα αερόσακους και άρχισε να διδάσκει στα ρομπότ να πηδούν από τον δεύτερο όροφο ενός κτιρίου. Με βάση κινήσεις από καλλιτέχνες stunt και τη χρήση simulation, η ομάδα εκπαίδευσε ένα νέο AI μοντέλο που θα επέτρεπε στα ρομπότ να πηδούν με ακρίβεια σε έναν κάδο με τηγμένο χάλυβα, σε μια χαλυβουργία που δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ.

Η επιτυχής τοποθεσία βρέθηκε στο Imatra της Φινλανδίας, όπου τρία massive graphite electrodes τροφοδοτούν έναν 75-ton electric arc furnace για το λιώσιμο solid steel scrap. Η ομάδα είχε στη διάθεσή της μόλις 24 ώρες και έξι melts για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, με κάθε melt να προσφέρει ένα παράθυρο μόλις 20 λεπτών πριν το τηγμένο ατσάλι κρυώσει και σχηματίσει μια σκληρή κρούστα.

Εκτέλεση και κληρονομιά Terminator

Η πραγματική εκτέλεση της διαδικασίας ήταν εντυπωσιακή, με τα ρομπότ να εκτελούν τις AI πολιτικές τους άψογα, παρά την έντονη θερμότητα και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που προκάλεσαν αστοχία στον εξοπλισμό καμερών και άλλων ηλεκτρονικών. Ο Arnold Schwarzenegger συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, ανταλλάσσοντας ένα thumbs-up με ένα από τα ρομπότ που αποσυντίθενταν και παραδίδοντας την περίφημη ατάκα "Hasta la vista, Figure 02" καθώς τα ρομπότ χάνονταν μέσα στο τηγμένο μέταλλο.

Μετά το λιώσιμο των Figure 02 στη Φινλανδία, οι ράβδοι μετάλλου στάλθηκαν πίσω στις ΗΠΑ, όπου υποβάλλονται σε κατεργασία για τη δημιουργία μιας περιορισμένης σειράς αναμνηστικών artifacts. Αυτά τα limited edition artifacts, με τιμές που κυμαίνονται από 500 έως 1.900 δολάρια, διατίθενται προς πώληση online, με τις πιο ακριβές εκδόσεις να έχουν ήδη εξαντληθεί.