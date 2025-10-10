Η Γερμανία δίνει το πράσινο φως στην αστυνομία να καταρρίπτει drones

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας άναψε το πράσινο φως σε ένα μέτρο που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι Γερμανοί αστυνομικοί θα έχουν το δικαίωμα να καταρρίπτουν drones εφόσον εκτιμούν ότι αποτελούν πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στο κοινοβούλιο. Το μέτρο προέκυψε ως άμεση απάντηση στα πρόσφατα περιστατικά παρεμβολών με drones στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Όσλο και του Μονάχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεκάδες πτήσεις αναγκάστηκαν να παραμείνουν καθηλωμένες στο έδαφος για λόγους ασφαλείας. Η γερμανική κυβέρνηση, μάλιστα, υποστήριξε ότι πίσω από ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις βρίσκονταν ρωσικά drones, γεγονός που αύξησε περαιτέρω τις ανησυχίες για στοχευμένες ενέργειες αποσταθεροποίησης.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η αστυνομία θα μπορεί να επεμβαίνει αποκλειστικά σε περιπτώσεις μικρών drones που πετούν σε χαμηλά ύψη — κυρίως αυτά που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε αεροδρόμια, κυβερνητικά κτήρια ή πυκνοκατοικημένες περιοχές. Αντίθετα, οι μεγαλύτερου μεγέθους ή στρατιωτικού τύπου συσκευές θα παραμένουν υπό την ευθύνη του στρατού. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιχειρεί να ορίσει σαφείς κανόνες εμπλοκής, ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες παρερμηνείες και να υπάρχει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων.

Η λογική πίσω από το νομοσχέδιο είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, θέλει να θέσει ξεκάθαρα όρια στη χρήση drones από ιδιώτες και εταιρείες, ώστε να γνωρίζουν τι επιτρέπεται και τι όχι, αποφεύγοντας παραβιάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρριψη. Από την άλλη, στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία – και κάθε άλλο πιθανό επιτιθέμενο – ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να λάβει δραστικά μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της.

Μέρος του σχεδίου περιλαμβάνει και τη δημιουργία μιας ειδικής αντι-drone μονάδας εντός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Η μονάδα αυτή θα στελεχωθεί από ειδικούς στον ηλεκτρονικό πόλεμο και τη ρομποτική, ενώ η Γερμανία έχει ήδη εξασφαλίσει τη συνεργασία δύο χωρών με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων απειλών: του Ισραήλ και της Ουκρανίας. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί τόσο στην τεχνολογική ενίσχυση του εγχειρήματος όσο και στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τακτικές εξουδετέρωσης εχθρικών drones.

Η αύξηση των περιστατικών στη Γερμανία είναι ανησυχητική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Deutsche Flugsicherung (αντίστοιχη της ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας), μόνο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ής Σεπτεμβρίου 2025 καταγράφηκαν 172 περιπτώσεις εμφάνισης μη ταυτοποιημένων drones στον γερμανικό εναέριο χώρο. Αν και ορισμένα από αυτά αφορούν ερασιτέχνες που έχασαν τον έλεγχο των συσκευών τους, ο αριθμός παραμένει ανησυχητικός, αφού σημειώνει σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: το 2024 είχαν καταγραφεί 129 περιστατικά, ενώ σε ολόκληρο το 2023 μόλις 121.

Η τάση αυτή δεν αφορά αποκλειστικά τη Γερμανία. Παρόμοια προβλήματα έχουν αντιμετωπίσει η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ρουμανία και η Λιθουανία, οι οποίες έχουν ήδη θεσπίσει νόμους που επιτρέπουν την κατάρριψη drones υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συζήτηση έχει επεκταθεί ακόμη περισσότερο: η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, έχει προτείνει τη δημιουργία ενός «drone wall», ενός εικονικού τείχους από αισθητήρες και αμυντικά συστήματα που θα περιβάλλει την Ευρώπη, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και εξουδετέρωση ύποπτων ιπτάμενων συσκευών.

Το Drone Wall θα λειτουργεί ως ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης, συνδυάζοντας δορυφορικά δεδομένα, τεχνολογία ραντάρ και συστήματα αντιμέτρων, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν όχι μόνο κατασκοπευτικές δραστηριότητες αλλά και πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες. Το σχέδιο, αν και βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τα ζητήματα ιδιωτικότητας και την πιθανή στρατιωτικοποίηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.

[via]