Η Google ανοίγει τα AI εργαλεία των συσκευών Pixel 10 σε όλους

Με την κυκλοφορία του Android 16 QPR1, η Google φέρνει ένα κύμα αναβαθμίσεων που αγγίζει όλους τους χρήστες Android. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο μεγάλες αλλαγές: η διάθεση των AI Writing Tools του Pixel 10 σε κάθε συσκευή και η πλήρης ανανέωση του Quick Share με νέο, πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον χρήσης.

Τα AI Writing Tools είχαν παρουσιαστεί τον περασμένο μήνα ως αποκλειστικό χαρακτηριστικό του Pixel 10. Τώρα, όμως, η Google τα ανοίγει και σε άλλες συσκευές, καταργώντας τον περιορισμό μόνο για τους κατόχους Pixel. Πρόκειται για ένα πακέτο λειτουργιών που συνδυάζει τον παραδοσιακό ορθογραφικό έλεγχο με πιο εξελιγμένες δυνατότητες αναδιατύπωσης και βελτίωσης ύφους, αντίστοιχες με αυτές που γνωρίσαμε στο Gmail ή σε εφαρμογές τρίτων, όπως αυτές της Samsung.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει το κείμενό του να γίνει πιο επίσημο, πιο φιλικό ή απλώς πιο σαφές. Όλες οι διαδικασίες γίνονται τοπικά στη συσκευή, χωρίς να απαιτείται διαρκής σύνδεση με servers της Google, κάτι που αυξάνει την ταχύτητα και προστατεύει την ιδιωτικότητα. Αν και δεν θα είναι απαραίτητο για όλους, όσοι συχνά διστάζουν για το πώς να διατυπώσουν ένα email ή ένα μήνυμα, θα βρουν σε αυτό το εργαλείο έναν πολύτιμο σύμμαχο.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για πολλούς χρήστες είναι η εξέλιξη του Quick Share. Η υπηρεσία, που ξεκίνησε ως Nearby Share και στη συνέχεια μετονομάστηκε, λειτουργούσε μέχρι τώρα στο παρασκήνιο. Εμφανιζόταν κυρίως στο μενού διαμοιρασμού του Android ή ως μια επιλογή στις γρήγορες ρυθμίσεις. Πλέον, όμως, αποκτά την υπόσταση μιας αυτόνομης εφαρμογής με ανανεωμένο σχεδιασμό, που καθιστά τη χρήση της πιο εύχρηστη και οργανωμένη.

Η νέα εκδοχή του Quick Share εισάγει διακριτές καρτέλες για αποστολή και λήψη αρχείων. Έτσι, ο χρήστης μπορεί εύκολα να επιλέγει λογαριασμό, να εντοπίζει κοντινές συσκευές και να διαχειρίζεται πολλαπλά αρχεία ταυτόχρονα. Ειδικά η καρτέλα Receive αποδεικνύεται ιδιαίτερα πρακτική, αφού δείχνει γραμμές προόδου κατά τη μεταφορά δεδομένων και επιτρέπει στον χρήστη να ακυρώνει ή να ελέγχει άμεσα τι λαμβάνει η συσκευή του.

Η εμπειρία θυμίζει περισσότερο εφαρμογή παρά απλό εργαλείο συστήματος, δίνοντας στην κοινή χρήση αρχείων μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερο έλεγχο. Αυτή η αλλαγή είχε διαρρεύσει ήδη από τον Απρίλιο, όμως τώρα η Google είναι έτοιμη να τη διαθέσει ευρέως.

Στο πακέτο αναβαθμίσεων περιλαμβάνονται και μικρότερες, αλλά όχι αμελητέες προσθήκες. Μεταξύ αυτών η επίσημη διάθεση των browsable Emoji Kitchen stickers. Πρόκειται για μια αναβάθμιση που επιτρέπει στον χρήστη να περιηγείται στη βιβλιοθήκη με τις χιλιάδες συνδυαστικές εκδοχές emoji χωρίς να χρειάζεται να επιλέγει από την αρχή δύο συγκεκριμένα σύμβολα για να δημιουργήσει τον συνδυασμό. Αν και η δυνατότητα είχε εμφανιστεί δοκιμαστικά σε ορισμένες συσκευές, τώρα είναι διαθέσιμη σε όλους.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα ενθουσιάσει τους χρήστες είναι η υποστήριξη του Bluetooth audio sharing με συσκευές που διαθέτουν LE Audio. Με άλλα λόγια, η Google δίνει τη δυνατότητα σε φίλους να ακούν ταυτόχρονα το ίδιο τραγούδι ή podcast από διαφορετικά ακουστικά, αξιοποιώντας τη νέα γενιά τεχνολογίας Bluetooth..

Οι αναβαθμίσεις αυτές, αν και ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του Android 16 QPR1, θα φτάσουν σε όλες τις συσκευές Android μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

