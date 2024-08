Η Google απλοποιεί ακόμη περισσότερο το Google Maps

Στο πλαίσιο του συνεδρίου Google I/O 2024, η Google παρουσίασε μια επανασχεδιασμένη κάτω μπάρα για το Google Maps για συσκευές Android. Αντί για τις πέντε καρτέλες Explore, Go, Saved, Contribute και Updates που διέθετε για χρόνια η κάτω μπάρα, η νέα είχε μόνο τρεις καρτέλες: Explore, You και Contribute. Η εταιρεία δήλωσε ότι μείωσε τον αριθμό των καρτελών για να απλοποιήσειτην κάτω μπάρα. Τώρα έχει ξεκινήσει να την εμφανίζει σε ορισμένους χρήστες.





Όπως επισημαίνει το 9To5Google, η έκδοση 11.138.XXXX του Google Maps ή νεότερες εκδόσεις της εφαρμογής προσφέρουν την επανασχεδιασμένη κάτω μπάρα. Αν δεν τη βλέπετε ακόμη και μετά την ενημέρωση της εφαρμογής σε αυτές τις εκδόσεις, κάντε force-stop στην εφαρμογή και ανοίξτε την ξανά. Αυτό θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Αν εξακολουθείτε να μην βλέπετε καμία αλλαγή, τότε σημαίνει ότι η Google δεν την έχει διαθέσει ακόμα για τη συσκευή σας.





Επιστρέφοντας στον επανασχεδιασμό, η λειτουργικότητα που προσέφερε η καρτέλα Go είναι πλέον διαθέσιμη στην ενότητα "Saved Trips" στην ενότητα "Your lists" στην καρτέλα You. Όσο για τη λειτουργικότητα που προσέφερε η καρτέλα "Updates", είναι τώρα διαθέσιμη στο εικονίδιο ειδοποίησης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, δίπλα στο εικονίδιο μηνυμάτων, το οποίο είναι επίσης καινούργιο. Όπως ίσως έχετε ήδη καταλάβει από τα παραπάνω screenshots, η Google μετονόμασε το 'Saved' σε 'You'. Τέλος, η καρτέλα " You" δεν περιλαμβάνει γραμμή αναζήτησης.

