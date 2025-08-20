Η Google ετοιμάζει νέο ψηφιακό health coach για το Fitbit

Η Fitbit παρουσιάζει το επόμενο μεγάλο βήμα στον τομέα της ευεξίας, έναν προσωπικό προπονητή υγείας με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένο με τη βοήθεια του Gemini. Η νέα υπηρεσία φιλοδοξεί να συνδυάσει τον ρόλο του γυμναστή, του συμβούλου ύπνου και του ειδικού ευεξίας σε μία ενιαία εμπειρία, που προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες, τους στόχους και τον τρόπο ζωής κάθε χρήστη.

Σύμφωνα με τον Andy Abramson, Head of Product στη Fitbit, η ομάδα είχε στόχο να δημιουργήσει έναν «προπονητή» παγκόσμιας κλάσης, διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή. Ο νέος health coach δεν ακολουθεί μία σταθερή συνταγή αλλά εξελίσσεται διαρκώς, παρακολουθώντας τους προσωπικούς δείκτες υγείας και προσαρμόζοντας τις συμβουλές του στην πραγματική καθημερινότητα.

Από τον Οκτώβριο, η υπηρεσία θα λανσαριστεί σε προεπισκόπηση για τους συνδρομητές Fitbit Premium μέσα από τη νέα εφαρμογή, διαθέσιμη σε συνδυασμό με τα πιο πρόσφατα Fitbit trackers, smartwatches και τα Pixel Watches.

Εξατομικευμένη άσκηση και προπονητικά πλάνα

Η διατήρηση ενέργειας και συγκέντρωσης είναι ζητούμενο για όλους. Ο προσωπικός health coach λειτουργεί σαν ένας προπονητής που σχεδιάζει προγράμματα με βάση τις επιδιώξεις του χρήστη αλλά και τους περιορισμούς της καθημερινότητάς του.

Η εμπειρία ξεκινά με μια συνομιλία για τους στόχους, τις προτιμήσεις και τον εξοπλισμό που διαθέτει ο χρήστης. Έπειτα δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πλάνο προπόνησης, με λεπτομερείς προτάσεις και στόχους που ανανεώνονται κάθε εβδομάδα. Χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ο coach μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα άμεσα. Αν για παράδειγμα μια κακή νύχτα ύπνου μειώσει την ετοιμότητα, η εφαρμογή θα προτείνει πιο ήπια προπόνηση για να βοηθήσει στην αποκατάσταση.

Επιπλέον, ο coach είναι διαθέσιμος για αναπροσαρμογές όταν η καθημερινότητα τα ανατρέπει. Σε περίπτωση μικρού τραυματισμού, όπως ένας πόνος στη μέση, ο χρήστης μπορεί να το αναφέρει και να λάβει νέες προτάσεις για ασφαλέστερη άσκηση.

Η σημασία του ύπνου

Η Fitbit είναι γνωστή για την τεχνογνωσία της στον τομέα του ύπνου και το νέο εργαλείο ενσωματώνει εξελιγμένους αλγόριθμους που αναλύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη διάρκεια και τα στάδια του.

Ο sleep coach εντοπίζει μοτίβα και δίνει συμβουλές για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου σε βάθος χρόνου. Μπορεί, για παράδειγμα, να παρατηρήσει ότι ο χρήστης δυσκολεύεται να αποκοιμηθεί τις καθημερινές και να προτείνει στρατηγικές βελτίωσης ή να βοηθήσει στην προσαρμογή μετά από jet lag.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι τα εξατομικευμένα προγράμματα ανάπαυσης, που προσαρμόζονται στις δραστηριότητες της ημέρας. Μετά από μια απαιτητική προπόνηση, ο coach μπορεί να προτείνει επιπλέον λεπτά ύπνου ώστε το σώμα να ανακάμψει σωστά.

Προσωπικές απαντήσεις και καθοδήγηση

Η υπερπληθώρα γενικών πληροφοριών για την υγεία συχνά μπερδεύει αντί να βοηθά. Ο νέος coach της Fitbit επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, δίνοντας στοχευμένες απαντήσεις που βασίζονται τόσο στα δεδομένα του χρήστη όσο και σε επιστημονικά ευρήματα.

Το σύστημα μαθαίνει τις προτιμήσεις και τις συνήθειες με την πάροδο του χρόνου, αξιοποιώντας παράλληλα δεδομένα από συσκευές όπως Fitbit και Pixel Watch. Χάρη στη διασύνδεση με Health Connect και HealthKit, έχει πρόσβαση και σε πρόσθετες πληροφορίες, όπως βάρος από smart scale ή επίπεδα γλυκόζης.

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά τους: να ζητήσουν συμβουλή για το αν χρειάζονται επιπλέον ύπνο αντί για πρωινή προπόνηση, να ρωτήσουν τρόπους για τη μείωση του άγχους ή να αναζητήσουν ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά είδη άσκησης για απώλεια βάρους.

Παράλληλα, ο coach παρακολουθεί ενεργά την πρόοδο και ειδοποιεί για τάσεις που μπορεί να χρειάζονται προσοχή, προσφέροντας χρήσιμες παρεμβάσεις για βελτίωση.

Μια εφαρμογή σχεδιασμένη από την αρχή

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Fitbit έχει δημιουργηθεί με κεντρικό άξονα την ενσωμάτωση του AI coaching. Ανασχεδιασμένη από το μηδέν, μπορεί να αντιληφθεί τους στόχους του χρήστη, να προσαρμόσει πλάνα και να παρουσιάσει δεδομένα με τρόπο πιο κατανοητό.

Περιλαμβάνει βελτιώσεις που είχαν ζητήσει οι χρήστες, όπως πιο ξεκάθαρες απεικονίσεις στατιστικών, απλούστερη πλοήγηση, ταχύτερο συγχρονισμό, καθώς και dark mode.

Επιστημονική βάση και συνεργασίες

Η Fitbit συνεργάζεται με ειδικούς διεθνούς κύρους ώστε να διασφαλίσει ότι το νέο εργαλείο βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Συνεργάζεται με τον Stephen Curry και την ομάδα του σε θέματα επιδόσεων, ενώ διατηρεί στενή επαφή με το Consumer Health Advisory Panel, στο οποίο συμμετέχουν ειδικοί σε ιατρική, AI και επιστήμες συμπεριφοράς.

Η εταιρεία τονίζει επίσης τη συμβολή της στη συνεχιζόμενη έρευνα, όπως η ανάπτυξη του Personal Health Large Language Model, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine.

Συμμετοχή των χρηστών στη διαμόρφωση

Η δημιουργία ενός ψηφιακού coach που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων είναι μια σύνθετη διαδικασία. Για αυτόν τον λόγο, η Fitbit διαθέτει αρχικά την υπηρεσία σε προεπισκόπηση, ώστε οι χρήστες να συμβάλουν με την εμπειρία τους στην τελειοποίησή της.

Από τον Οκτώβριο, οι ενήλικοι συνδρομητές Fitbit Premium στις ΗΠΑ θα μπορούν να εγγραφούν για να ενημερωθούν όταν η προεπισκόπηση γίνει διαθέσιμη και να γίνουν από τους πρώτους που θα δοκιμάσουν τον νέο προσωπικό health coach.