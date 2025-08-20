Steph Curry και Google ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βελτιώσεις τις επιδόσεις του!

Η Google ανακοίνωσε μια πολυετή συνεργασία με τον σούπερ σταρ του NBA, Steph Curry, σε μια κίνηση που συνδυάζει αθλητισμό, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Η συνεργασία παρουσιάστηκε στο ετήσιο Made by Google event και φέρνει τον τέσσερις φορές πρωταθλητή του NBA σε ρόλο που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου. Ο Curry θα αξιοποιήσει τα εργαλεία της Google Cloud AI για να αναβαθμίσει την απόδοσή του, αλλά και για να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση νέων προϊόντων της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Google, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύσει την ποιότητα των σουτ του Curry, να προσαρμόσει τα προγράμματα προπόνησής του και να του προσφέρει εξατομικευμένες οδηγίες για να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ήδη θρυλική του τεχνική. Στο επίκεντρο βρίσκεται το AI Basketball Coach, ένα πείραμα της εταιρείας που μετατρέπει το μοντέλο Gemini σε «ψηφιακό προπονητή σουτ». Χρησιμοποιώντας τις κάμερες των Pixel smartphones, η πλατφόρμα μπορεί να καταγράψει τη μηχανική του άλματος και της κίνησης και να δώσει άμεσο οπτικό feedback στον παίκτη.

Η Google αποκάλυψε πως ο Curry έχει ήδη δοκιμάσει το AI Basketball Coach στο Curry Camp, την τριήμερη κατασκήνωση μπάσκετ που διοργανώνει κάθε χρόνο, όπου 30 νεαροί αθλητές από όλη την Αμερική εκπαιδεύονται και καθοδηγούνται από τον ίδιο. Εκεί, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δοκιμές και προκλήσεις, βλέποντας στην πράξη πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο βελτίωσης της αθλητικής τους απόδοσης. Η ίδια η Google σχολίασε ότι το πείραμα έδειξε στην επόμενη γενιά παικτών πώς η καινοτομία μπορεί να τους βοηθήσει να ανεβάσουν το παιχνίδι τους σε άλλο επίπεδο.

Ωστόσο, η συνεργασία δεν σταματά μόνο στη βελτίωση του παιχνιδιού του Curry. Η Google τον τοποθετεί επισήμως στη θέση του Performance Advisor, έναν ρόλο με ευρύτερες προεκτάσεις. Ο αθλητής και η ομάδα του θα συνεργάζονται στενά με ειδικούς της Google Health, καθώς και με μηχανικούς προϊόντων και τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό να συνδιαμορφώσουν το μέλλον των wearables και των υπηρεσιών υγείας της εταιρείας.

Η συμβολή του Curry θα είναι ουσιαστική στην ανάπτυξη των νέων Fitbit συσκευών, καθώς και στην εξέλιξη του προσωπικού health coach που ετοιμάζει η Google. Μέσα από δοκιμές και ανατροφοδότηση, ο Curry και η ομάδα του θα δίνουν στην εταιρεία πολύτιμες πληροφορίες για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα των εξατομικευμένων συμβουλών που θα προσφέρει το σύστημα. Η διαδικασία θα αξιοποιεί τη γκάμα προϊόντων Pixel – από τα κινητά μέχρι τα ρολόγια και τα ακουστικά – ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον χρήστη.

Η Google τονίζει ότι τα δεδομένα και οι παρατηρήσεις από την καθημερινή χρήση αυτών των συσκευών θα συμβάλουν στη «ρύθμιση» των αλγορίθμων, στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και στον σχεδιασμό μελλοντικών εμπειριών χρήσης. Με λίγα λόγια, ο Curry δεν είναι απλώς το πρόσωπο μιας καμπάνιας, αλλά γίνεται ενεργός συνεργάτης που θα επηρεάσει το πώς θα μοιάζουν τα επόμενα προϊόντα της εταιρείας.

