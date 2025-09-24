Η Google ετοιμάζει το Android για υπολογιστές!

Η Google φαίνεται έτοιμη να κάνει το πιο τολμηρό βήμα στη στρατηγική της για λειτουργικά συστήματα, φέρνοντας το Android πέρα από τον κόσμο των smartphones και των tablets. Στην έναρξη του Snapdragon Summit, ο Rick Osterloh, επικεφαλής του τομέα Devices and Services της Google, αποκάλυψε ότι η εταιρεία εργάζεται σε ένα κοινό τεχνικό υπόβαθρο που θα επιτρέπει τη λειτουργία του Android και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε προσωπικούς υπολογιστές.

Στη σκηνή, δίπλα στον CEO της Qualcomm, Cristiano Amon, ο Osterloh παραδέχτηκε πως έως τώρα υπήρχε σαφής διάκριση ανάμεσα σε όσα κατασκεύαζε η Google για PCs και σε όσα για κινητές συσκευές. «Τώρα ξεκινήσαμε ένα project για να τα ενοποιήσουμε», ανέφερε. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινής τεχνικής βάσης για προϊόντα που θα λειτουργούν τόσο σε PCs όσο και σε desktop συστήματα.

Η Google σκοπεύει να μεταφέρει στο νέο αυτό πλαίσιο ολόκληρη την AI υποδομή της, συμπεριλαμβανομένων των Gemini models, του Assistant, αλλά και του οικοσυστήματος εφαρμογών και προγραμματιστών. Με λίγα λόγια, θέλει να επεκτείνει το Android ώστε να καλύπτει κάθε κατηγορία υπολογιστικών συσκευών.

Ο Amon δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. «Το έχω δει, είναι απίστευτο», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το project πραγματοποιεί το όραμα της σύγκλισης ανάμεσα στο mobile και το PC. Αν και δεν αποκάλυψε περισσότερα, η τοποθέτησή του έδωσε την αίσθηση ότι μιλά για ένα συγκεκριμένο προϊόν που βρίσκεται ήδη στα σκαριά.

Ήδη από το 2024, είχαν κυκλοφορήσει αναφορές ότι η Google δουλεύει σε ένα πολυετές σχέδιο για να συγχωνεύσει το Chrome OS με το Android. Στις αρχές του 2025, στέλεχος της εταιρείας είχε επιβεβαιώσει δημόσια ότι οι δύο πλατφόρμες ενοποιούνται. Η συζήτηση στο Snapdragon Summit δείχνει ότι το σχέδιο προχωρά γοργά και πως η Google αισθάνεται πλέον αρκετά σίγουρη ώστε να μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτό.

Η στρατηγική αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα γενιά Chromebooks ή ακόμη και σε ένα Pixel Laptop που θα τρέχει με Android αντί για Chrome OS. Ένα τέτοιο σενάριο θα έδινε στο Android τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του σε πολύ μεγαλύτερες οθόνες, προσφέροντας εμπειρία παρόμοια με αυτήν ενός παραδοσιακού υπολογιστή.

Ήδη η Google εργάζεται για να κάνει το Android πιο λειτουργικό σε συσκευές με μεγάλες οθόνες. Νέες δυνατότητες, όπως πλήρες desktop mode, καλύτερη διαχείριση παραθύρων, βελτιωμένη υποστήριξη εξωτερικών οθονών και εφαρμογές που προσαρμόζονται πιο εύκολα σε διαφορετικά μεγέθη display, δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία κινείται η εταιρεία. Αυτά τα βήματα προετοιμάζουν το έδαφος για μια πιο ομαλή μετάβαση από το κινητό στο laptop.

Αν η Google πράγματι αποφασίσει να εγκαταλείψει σταδιακά το Chrome OS και να υιοθετήσει το Android ως ενιαία πλατφόρμα, οι χρήστες θα μπορούσαν να απολαύσουν ένα πιο ενοποιημένο οικοσύστημα. Εφαρμογές, υπηρεσίες και AI δυνατότητες θα λειτουργούν απρόσκοπτα σε όλες τις συσκευές, από το smartphone μέχρι τον φορητό υπολογιστή.

Η αναφορά του Amon, «Δεν μπορώ να περιμένω να έχω ένα», μοιάζει με υπαινιγμό για μια συσκευή που ήδη βρίσκεται κοντά στην κυκλοφορία. Εάν πρόκειται πράγματι για ένα Pixel Laptop με Android, τότε μιλάμε για μια αλλαγή στρατηγικής με μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά προσωπικών υπολογιστών.

