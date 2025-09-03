Η Google γλιτώνει την πώληση του Chrome και του Android, αλλά παραμένει υπό επιτήρηση

Η πολυετής δικαστική μάχη της Google με τις αμερικανικές αρχές ανταγωνισμού έφτασε σε μια κρίσιμη καμπή. Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον αποφάσισε ότι η εταιρεία δεν θα υποχρεωθεί να πουλήσει τον Chrome ή το Android, βάζοντας φρένο σε ένα από τα πιο ακραία σενάρια που είχαν τεθεί στο τραπέζι. Ωστόσο, η απόφαση συνοδεύεται από σημαντικούς περιορισμούς που μειώνουν τη δυνατότητα της Google να «κλειδώνει» τους χρήστες και τους συνεργάτες της στο οικοσύστημά της.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του US District Court for the District of Columbia, «η Google δεν θα χρειαστεί να αποεπενδύσει τον Chrome, ούτε θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο απόφασης ενδεχόμενη αποεπένδυση του λειτουργικού Android». Παράλληλα, οι δικαστές ξεκαθάρισαν ότι η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει «οθόνες επιλογής» στους χρήστες ούτε να ενθαρρύνει τους συνεργάτες της να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις.

Η απόφαση έρχεται έναν χρόνο μετά την κρίση του ίδιου δικαστηρίου, υπό τον δικαστή Amit P. Mehta, ότι η Google παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού διατηρώντας παράνομα μονοπώλιο στην αναζήτηση. Τότε, οι ρυθμιστικές αρχές είχαν προτείνει δραστικά μέτρα, όπως ο κατακερματισμός της εταιρείας και η υποχρέωση να μοιράζεται δεδομένα με ανταγωνιστές – προτάσεις που τελικά απορρίφθηκαν.

Οι νέοι περιορισμοί

Αντί για διάσπαση, το δικαστήριο επικεντρώθηκε στις εμπορικές πρακτικές της Google με τους κατασκευαστές συσκευών (OEMs). Η εταιρεία δεν θα μπορεί πλέον να συνάπτει συμβόλαια που απαιτούν την προεγκατάσταση του Play Store ή άλλων εφαρμογών της, όπως το Chrome, το Assistant ή την εφαρμογή Gemini, ως αντάλλαγμα για τη χρήση της μηχανής αναζήτησης. Επίσης, της απαγορεύτηκε να προχωρά σε αποκλειστικές συμφωνίες που δένουν μεταξύ τους αυτά τα προϊόντα.

Παρά τα παραπάνω, η Google διατήρησε μια σημαντική ευχέρεια: το δικαστήριο δεν απαγόρευσε εντελώς τις πληρωμές προς συνεργάτες. Έτσι, η εταιρεία μπορεί ακόμη να παρέχει οικονομικά κίνητρα για την προεγκατάσταση του Search, του Chrome ή του Gemini. Το σκεπτικό των δικαστών ήταν ότι η πλήρης απαγόρευση αυτών των συμφωνιών θα μπορούσε να προκαλέσει «παράλυση» στους κατασκευαστές υλικού αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές.

Μια απόφαση με βαρύτητα

Η υπόθεση αυτή θεωρείται η πιο σημαντική αντιμονοπωλιακή μάχη εναντίον μιας Big Tech εταιρείας τις τελευταίες δεκαετίες. Το αποτέλεσμά της αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο για το πώς οι ρυθμιστικές αρχές θα χειρίζονται στο μέλλον τους τεχνολογικούς κολοσσούς που κυριαρχούν σε κρίσιμους τομείς της αγοράς.

Για την Google, η διατήρηση του Chrome και του Android αποτελεί τεράστια νίκη, αφού πρόκειται για δύο από τα βασικότερα εργαλεία που της εξασφαλίζουν κυριαρχία στο οικοσύστημα του διαδικτύου και των κινητών. Ωστόσο, η ικανότητά της να επιβάλλει αυτά τα προϊόντα ως αποκλειστικά προεγκατεστημένα έχει περιοριστεί, γεγονός που ενδέχεται να ανοίξει περισσότερο τον δρόμο στον ανταγωνισμό.

Τι σημαίνει για τους χρήστες και την αγορά

Η απόφαση δεν αλλάζει δραστικά την καθημερινή εμπειρία των χρηστών Android προς το παρόν. Οι περισσότεροι θα συνεχίσουν να βρίσκουν προεγκατεστημένα τα βασικά εργαλεία της Google στις συσκευές τους. Ωστόσο, η απαγόρευση των αποκλειστικών συμφωνιών αφήνει περιθώριο σε κατασκευαστές να προσφέρουν εναλλακτικές, είτε πρόκειται για άλλες μηχανές αναζήτησης είτε για διαφορετικά app stores.

