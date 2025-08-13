Η Google λανσάρει επίσημα τη λειτουργία Preferred Sources στο Search - Τι είναι

Η Google επεκτείνει τη λειτουργία Preferred Sources, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τις αγαπημένες τους πηγές ειδήσεων και ιστοσελίδων, ώστε να εμφανίζονται σε προτεραιότητα στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η λειτουργία, που έκανε την πρώτη της εμφάνιση πριν από δύο μήνες ως δοκιμή μέσα από το Search Labs, βγαίνει πλέον από τη φάση πειραματισμού και γίνεται διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στην παραδοσιακά αλγοριθμική προσέγγιση της Google, καθώς οι χρήστες αποκτούν άμεσο έλεγχο για το ποια μέσα θα βρίσκονται ψηλότερα στην ενότητα Top Stories όταν αναζητούν ένα θέμα ή ένα πρόσφατο γεγονός. Έτσι, οι ειδήσεις δεν θα βασίζονται μόνο σε αυτό που το σύστημα κρίνει ως πιο σχετικό, αλλά και σε αυτό που ο ίδιος ο χρήστης επιθυμεί να βλέπει.

Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι απλή. Σε συσκευές Android ή iOS, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει την ενότητα Top Stories σε μια αναζήτηση που αφορά επικαιρότητα. Δίπλα στον τίτλο υπάρχει ένα εικονίδιο με αστέρι. Πατώντας το, εμφανίζεται η δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής αγαπημένων πηγών. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πληκτρολογήσει το όνομα ενός μέσου, όπως το Techgear.gr, και να τσεκάρει το κουτάκι δίπλα του. Η λίστα μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας ξανά το ίδιο εικονίδιο και επιλέγοντας ή αποεπιλέγοντας πηγές.

Μόλις αποθηκευτούν οι αλλαγές, τα αποτελέσματα αναζήτησης ανανεώνονται και τα περιεχόμενα από τις επιλεγμένες πηγές εμφανίζονται συχνότερα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιουργείται μια ξεχωριστή ενότητα με την ένδειξη From your sources ακριβώς κάτω από το βασικό μπλοκ των Top Stories. Στη δοκιμαστική περίοδο, πάνω από τους μισούς χρήστες που συμμετείχαν είχαν επιλέξει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές πηγές, δείχνοντας ότι η δυνατότητα αυτή προσελκύει το ενδιαφέρον.

Προς το παρόν, το Preferred Sources είναι διαθέσιμο μόνο για αναζητήσεις στα αγγλικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ινδία, αλλά αναμένεται σύντομα η επέκταση του σε παγκόσμιο επίπεδο,

Η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις. Από τη μία, επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζει την εμπειρία του και να βλέπει περιεχόμενο από πηγές που εμπιστεύεται. Από την άλλη, ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας “φούσκας πληροφόρησης”, όπου το άτομο εκτίθεται μόνο σε απόψεις και οπτικές που ήδη συμφωνεί, περιορίζοντας έτσι την επαφή με διαφορετικές προσεγγίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εμφανιστεί το Preferred Sources και σε εσάς, μην ξεχάσετε να δηλώσετε το Techgear.gr στις προτιμήσεις σας!

