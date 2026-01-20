Η Google βάζει τέλος στο «άβατο» του Safari στα iPhone

Η μάχη των browsers στις φορητές συσκευές είναι σκληρή και διαρκής, όμως για τους χρήστες του iPhone, η επιλογή έμοιαζε συχνά μονόδρομος. Όχι απαραίτητα λόγω προτίμησης, αλλά εξαιτίας της τεχνικής δυσκολίας να μεταφέρουν την «ψηφιακή τους ζωή» —κωδικούς, ιστορικό και bookmarks— από το προεγκατεστημένο Safari σε κάποιον ανταγωνιστή. Η Google φαίνεται πως αποφάσισε να δώσει μια οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα, αναπτύσσοντας ένα εργαλείο που υπόσχεται να κάνει τη μετάβαση στο Chrome διαδικασία λίγων λεπτών, χωρίς την ανάγκη χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το «τείχος» της Apple και η λύση της Google

Μέχρι σήμερα, όποιος επιθυμούσε να εγκαταλείψει το Safari για χάρη του Chrome στο iOS, βρισκόταν αντιμέτωπος με μια περίπλοκη διαδικασία. Το λειτουργικό σύστημα της Apple, γνωστό για την αυστηρή πολιτική ασφαλείας και το λεγόμενο «sandboxing», δεν επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν ελεύθερα μεταξύ τους και να αντλούν δεδομένα η μία από την άλλη. Αυτό σήμαινε πρακτικά ότι το Chrome δεν μπορούσε απλά να «τραβήξει» τα δεδομένα σας από το Safari με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο χρήστης έπρεπε είτε να ξεκινήσει από το μηδέν είτε να καταφύγει σε ενδιάμεσες λύσεις μέσω υπολογιστή, γεγονός που αποθάρρυνε την πλειονότητα.

Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Google εντόπισε ένα έξυπνο «παραθυράκι» στη λειτουργικότητα του ίδιου του iOS για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Η νέα δυνατότητα, η οποία εντοπίστηκε σε δοκιμαστική έκδοση (beta) του Chrome για iOS, αξιοποιεί τη λειτουργία «Εξαγωγή Δεδομένων Περιήγησης» που προσφέρει η Apple, μετατρέποντας μια μέχρι πρότινος δύσχρηστη διαδικασία σε έναν απλό οδηγό βήμα προς βήμα.

Πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο μεταφοράς

Η καινοτομία δεν έγκειται σε κάποια μαγική τεχνολογία, αλλά στον τρόπο που η Google καθοδηγεί τον χρήστη να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που ήδη διαθέτει το iPhone του. Η διαδικασία, όπως περιγράφεται στη νέα έκδοση του Chrome, είναι απλή και ολοκληρώνεται εξ ολοκλήρου στη συσκευή:

Εξαγωγή από το Safari: Ο χρήστης καλείται να μεταβεί στις ρυθμίσεις του Safari και να επιλέξει την «Εξαγωγή Δεδομένων Περιήγησης» (Export Browsing Data). Δημιουργία Αρχείου: Το σύστημα δημιουργεί ένα αρχείο μορφής ZIP, το οποίο περιέχει όλα τα κρίσιμα δεδομένα: ιστορικό περιήγησης, αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης, σελιδοδείκτες και στοιχεία πιστωτικών καρτών. Εισαγωγή στο Chrome: Στη συνέχεια, το Chrome αναλαμβάνει δράση. Μέσω του νέου εργαλείου «Safari Import», η εφαρμογή εντοπίζει το αρχείο ZIP που αποθηκεύτηκε στα «Αρχεία» της συσκευής και ζητά από τον χρήστη να επιλέξει ποια δεδομένα θέλει να κρατήσει. Συγχρονισμός: Τα επιλεγμένα στοιχεία ενσωματώνονται άμεσα στον λογαριασμό Google του χρήστη, καθιστώντας τα διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές του.

Έμφαση στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που δείχνει την προσοχή στη λεπτομέρεια, είναι η διαχείριση του αρχείου ZIP μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επειδή το συγκεκριμένο αρχείο περιέχει εξαιρετικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως κωδικούς και οικονομικά στοιχεία) σε μορφή που θα μπορούσε να είναι προσβάσιμη αν η συσκευή παραβιαστεί, το Chrome προνοεί.

Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή των δεδομένων, η εφαρμογή εμφανίζει μια προειδοποίηση στον χρήστη, ενημερώνοντάς τον ότι το αρχείο εξαγωγής περιέχει ιδιωτικές πληροφορίες και προτείνει την άμεση διαγραφή του. Αυτή η μικρή αλλά ουσιαστική προσθήκη υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι σχεδόν έτοιμη για ευρεία κυκλοφορία και δεν αποτελεί απλώς ένα πειραματικό στάδιο.

Η στρατηγική σημασία

Η χρονική στιγμή που η Google επιλέγει να λανσάρει αυτό το εργαλείο δεν είναι τυχαία. Με τους κανονισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές - DMA) να πιέζουν την Apple να ανοίξει το οικοσύστημά της και να επιτρέψει μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή default εφαρμογών, το έδαφος είναι πιο γόνιμο από ποτέ για τους ανταγωνιστές.

Η Google γνωρίζει καλά ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αλλαγή browser δεν είναι η έλλειψη δυνατοτήτων του Chrome, αλλά η «τριβή» της μετάβασης. Αν ένας χρήστης πρέπει να ξαναγράψει εκατοντάδες κωδικούς πρόσβασης, πιθανότατα θα παραμείνει στο Safari, ακόμη κι αν προτιμά το περιβάλλον της Google. Εξαλείφοντας αυτό το εμπόδιο, η Google στοχεύει να αυξήσει σημαντικά το μερίδιό της στις iOS συσκευές, χτυπώντας την Apple στο πιο δυνατό της σημείο: την ευκολία χρήσης.

Τι να περιμένουμε

Προς το παρόν, η λειτουργία έχει εντοπιστεί στην έκδοση Beta, κάτι που συνήθως προμηνύει την άφιξή της στην επίσημη, σταθερή έκδοση του Chrome μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

Για τον μέσο χρήστη iPhone, αυτό σημαίνει περισσότερη ελευθερία. Ακόμη και για εκείνους που δηλώνουν πιστοί στο οικοσύστημα της Apple, η ύπαρξη μιας εύκολης διεξόδου είναι πάντα θετική. Το αν τελικά θα πειστούν να εγκαταλείψουν το Safari είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τουλάχιστον πλέον, η επιλογή θα γίνεται με βάση την προτίμηση και όχι τον εξαναγκασμό λόγω τεχνικών δυσκολιών.