Η Κίνα ακυρώνει την εξαγορά της Manus AI από τη Meta

Σύνοψη

Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας (NDRC) μπλόκαρε την ολοκληρωμένη εξαγορά της startup Manus από τη Meta για 2,5 δισ. δολάρια.

Η απόφαση βασίστηκε αμιγώς σε λόγους εθνικής ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί η εκροή τεχνολογίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και δεδομένων AI εκτός ασιατικών συνόρων.

Η Manus αναπτύσσει AI agents γενικού σκοπού (ικανούς για αυτόνομη συγγραφή κώδικα και ανάλυση δεδομένων) και είχε πρόσφατα μεταφέρει τη νομική της έδρα στη Σιγκαπούρη.

Η κίνηση του Πεκίνου χτυπά ευθέως την πρακτική του "Singapore-washing", καταδεικνύοντας ότι οι κινεζικές αρχές διατηρούν τον έλεγχο επί των ιδρυτών και του κώδικα, ανεξαρτήτως έδρας.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την έντονη κλιμάκωση του τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, περιπλέκοντας άμεσα τον προϊοντικό σχεδιασμό της Meta.

Η διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τον έλεγχο της τεχνολογικής υπεροχής κλιμακώνεται αισθητά. Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) της Κίνας προχώρησε στην επίσημη ακύρωση της εξαγοράς της startup Τεχνητής Νοημοσύνης, Manus, από τη Meta. Το ύψος της συμφωνίας άγγιζε τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο το Πεκίνο έκρινε πως η ολοκλήρωσή της εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους εθνικής ασφαλείας, θέτοντας ουσιαστικά φρένο στη μεταφορά κρίσιμης τεχνογνωσίας εκτός των συνόρων του.

Η εξέλιξη αυτή επαναπροσδιορίζει τους κανόνες των διασυνοριακών εξαγορών στον τεχνολογικό τομέα. Η Manus, με αρχικές ρίζες στην Κίνα (ως Beijing Butterfly Effect Technology) και μεταγενέστερη μεταφορά της έδρας της στη Σιγκαπούρη, αποτελούσε έναν από τους πλέον υποσχόμενους παίκτες στον τομέα των AI agents. Η ακύρωση του deal επιβάλλει στις δύο εταιρείες την πλήρη αναστροφή των διαδικασιών συγχώνευσης, γεγονός που δημιουργεί νέα, εξαιρετικά σύνθετα ρυθμιστικά δεδομένα για τις διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας που επιδιώκουν στρατηγικές επενδύσεις στην ασιατική αγορά.

Η στρατηγική σημασία της Manus και των AI Agents

Η τεχνολογική υποδομή της Manus επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents) γενικού σκοπού, προσφέροντας μια αρχιτεκτονική πολύ διαφορετική από τα συμβατικά LLMs (Large Language Models). Η startup δεν δημιούργησε το δικό της foundational μοντέλο. Αντιθέτως, ανέπτυξε ένα εξαιρετικά προηγμένο agent framework το οποίο λειτουργεί ως επίπεδο εκτέλεσης πάνω από τα ήδη υπάρχοντα, δυτικά και ανοιχτά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Οι αλγόριθμοι της εταιρείας αναλαμβάνουν τον ρόλο του συντονιστή, ικανοί να διεξάγουν σύνθετες εργασίες, όπως βαθιά ανάλυση δεδομένων, συγγραφή και αυτόματη διόρθωση πηγαίου κώδικα, καθώς και σύνταξη λεπτομερών αναφορών έρευνας αγοράς.

Η ικανότητα εκτέλεσης αυτόνομων εργασιών -χωρίς τη συνεχή καθοδήγηση ή παρέμβαση ανθρώπου καθιστά τη συγκεκριμένη τεχνολογία εξαιρετικά ελκυστική για την αυτοματοποίηση απαιτητικών εταιρικών διαδικασιών. Οι πράκτορες της Manus είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν ολόκληρα projects, να αντλήσουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές σε πραγματικό χρόνο και να τα μορφοποιήσουν απευθείας σε ολοκληρωμένες παρουσιάσεις.

Η άνοδος της εταιρείας υπήρξε ραγδαία. Μέσα σε μόλις 8 μήνες από το λανσάρισμα του πρώτου της AI agent την άνοιξη του 2025, πέτυχε Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) που άγγιξαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, εξασφάλισε αρχική χρηματοδότηση ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων, με κύριο επενδυτή τη γνωστή εταιρεία Venture Capital, Benchmark. Η Meta, διαβλέποντας τον άμεσο αντίκτυπο που θα είχαν αυτά τα εργαλεία στους εταιρικούς πελάτες της, επεδίωξε την πλήρη ενσωμάτωση των συστημάτων της Manus. Ο τελικός σκοπός ήταν η δραστική αναβάθμιση του δικού της Meta AI assistant. Ο ενσωματωμένος ψηφιακός βοηθός της Meta θα αποκτούσε τη δυνατότητα να εκτελεί πολύπλοκες λειτουργίες απευθείας εντός των πλατφορμών της (Facebook, Instagram, WhatsApp, αλλά και εταιρικά περιβάλλοντα), δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στον ανταγωνισμό της με την Google και τη Microsoft.

Το φαινόμενο του "Singapore-washing" και ο έλεγχος της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ωμή παρέμβαση των κινεζικών αρχών καταδεικνύει την απόλυτη αποφασιστικότητα του Πεκίνου να προστατεύσει την εγχώρια πνευματική ιδιοκτησία (IP). Η πρακτική της Manus να ιδρυθεί αρχικά στην Κίνα (το 2022) και στη συνέχεια να μεταφέρει τις κύριες λειτουργίες της στη Σιγκαπούρη, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που διεθνείς αναλυτές ονομάζουν "Singapore-washing". Πρόκειται για τη στρατηγική αρκετών κινεζικών startups να δημιουργούν διεθνές νομικό προφίλ προκειμένου να αποφεύγουν τις αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις του Πεκίνου ή τους αμερικανικούς περιορισμούς, διευκολύνοντας έτσι την προσέλκυση δυτικών κεφαλαίων και επενδυτών.

Το Πεκίνο, μέσω της NDRC, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε άλλη εγχώρια τεχνολογική εταιρεία και προς το παγκόσμιο οικοσύστημα: η έξοδος από την Κίνα και η πώληση στρατηγικής τεχνολογίας χωρίς ρητή κυβερνητική έγκριση δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή ή την έδρα του προσώπου που μεσολαβεί. Οι ιδρυτές της Manus, Xiao Hong και Ji Yichao, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ελέγχων, λαμβάνοντας αυστηρές οδηγίες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ενώ τους δόθηκε εντολή να μην εγκαταλείψουν τη χώρα όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η σχετική έρευνα.

Η Κίνα θεωρεί τα μοντέλα και τα frameworks Τεχνητής Νοημοσύνης περιουσιακά στοιχεία υψίστης σημασίας για την εθνική ασφάλεια. Οποιαδήποτε ξένη επένδυση ενέχει κίνδυνο εκροής αυτών των περιουσιακών στοιχείων, εξετάζεται εξονυχιστικά. Η νομοθεσία της Κίνας ορίζει ρητά ότι οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν εντός των συνόρων της υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες εξαγωγής. Το γεγονός ότι η μητρική εταιρεία Butterfly Effect Technology παρέμενε κινεζική οντότητα, έδωσε το νομικό πάτημα στο Πεκίνο να απαιτήσει την πλήρη ακύρωση του deal, αποτρέποντας τη μεταφορά του πηγαίου κώδικα και των ερευνητικών δεδομένων της Manus στην Αμερική.

Οι συνέπειες για τη Meta και την παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης

Για τη Meta, η ακύρωση του deal αποτελεί ένα σημαντικό επιχειρησιακό πλήγμα. Η διαδικασία της ενσωμάτωσης των εργαλείων της Manus σε ορισμένα προϊόντα της αμερικανικής εταιρείας, όπως και σε εσωτερικές ροές εργασίας των μηχανικών της, είχε ήδη ξεκινήσει. Αυτό καθιστά την υποχρεωτική ακύρωση της συμφωνίας μια εξαιρετικά πολύπλοκη νομική και τεχνική διαδικασία. Πρέπει να διαγραφεί κάθε ίχνος του κώδικα της Manus από τους servers της Meta, ενώ παράλληλα εγείρονται ερωτήματα για τις χρηματοοικονομικές αποζημιώσεις των πρώην επενδυτών της startup που είχαν ήδη εισπράξει τα κέρδη τους. Η εταιρεία του Mark Zuckerberg καλείται πλέον να αναζητήσει εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις, πιθανότατα επενδύοντας εκ νέου τεράστια ποσά σε in-house ανάπτυξη agentic AI.

Η παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης δέχεται ισχυρούς κραδασμούς. Οι επενδυτές και τα venture capitals αναγκάζονται να επανεξετάσουν εξ ολοκλήρου το ρίσκο που ενέχουν οι startups με οποιονδήποτε δεσμό στην Κίνα. Οι κυβερνήσεις σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο έχουν μετατρέψει τον τομέα της τεχνολογίας σε πεδίο σφοδρής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, επιβάλλοντας αυστηρότερα κριτήρια στις διασυνοριακές επενδύσεις, θέτοντας ουσιαστικά εμπόδια στην ελεύθερη ροή τεχνολογίας και κεφαλαίων.

Η απαίτηση για τοπικές στρατηγικές και ανεξάρτητα τεχνολογικά οικοσυστήματα επιβεβαιώνει την τάση του ψηφιακού προστατευτισμού. Οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένη δυσπιστία και κανονιστικά εμπόδια όταν επιχειρούν να ενσωματώσουν λύσεις με "κινεζικό DNA". Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη συσπείρωση της δυτικής τεχνολογικής βιομηχανίας και σε πιθανή διάσπαση των προτύπων της τεχνητής νοημοσύνης σε ξεχωριστά στρατόπεδα.

Η υπόθεση της εξαγοράς της Manus αποδεικνύει ότι οι συμφωνίες που εμπλέκουν στρατηγικές τεχνολογίες δεν αξιολογούνται πλέον αποκλειστικά με οικονομικούς όρους και δείκτες απόδοσης. Η γεωπολιτική υπερισχύει των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο ανώτατο κρατικό επίπεδο, με βασικό γνώμονα τον τεχνολογικό εθνικισμό και τη διασφάλιση της κυριαρχίας. Με τις ρυθμιστικές αρχές να παρεμβαίνουν άμεσα, οι πολυεθνικές καλούνται να επανασχεδιάσουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές.