Η Κίνα αποκαλύπτει υπερ-ραντάρ ικανό να εντοπίζει 1000 πυραύλους ταυτόχρονα

Η Κίνα παρουσίασε ένα πρωτότυπο που αλλάζει τα δεδομένα στην παγκόσμια άμυνα: ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ικανό να εντοπίζει και να παρακολουθεί έως και 1000 εισερχόμενους πυραύλους ταυτόχρονα. Το φιλόδοξο αυτό project συνδυάζει πληροφορίες από δορυφόρους, ραντάρ, οπτικούς αισθητήρες και μέσα αναγνώρισης σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και Διάστημα, συγκροτώντας ένα τεχνολογικό δίκτυο που θυμίζει τη φιλοσοφία του αμερικανικού προγράμματος Golden Dome.

Ένα νέο δίκτυο άμυνας βασισμένο στα Big Data

Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί από το Nanjing Research Institute of Electronics Technology και έχει ήδη δοκιμαστεί από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA) της Κίνας. Στόχος του είναι να υπερβεί τους περιορισμούς των παραδοσιακών συστημάτων προειδοποίησης, τα οποία συχνά λαμβάνουν αποσπασματικά δεδομένα από διαφορετικές πηγές και αδυνατούν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της απειλής.

Με το νέο αυτό σύστημα, όλες οι πληροφορίες διοχετεύονται σε ένα ενιαίο δίκτυο. Έτσι, οι σταθμοί ελέγχου λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα παρακολούθησης και προειδοποιήσεις που αφορούν πιθανές επιθέσεις. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια «νευρική υποδομή» που ενώνει αισθητήρες και υπολογιστικά κέντρα, προσφέροντας στον κινεζικό στρατό μια πλήρη εικόνα του πεδίου μάχης.

Επεξεργασία χιλιάδων δεδομένων ταυτόχρονα

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Li Xudong, εξηγεί ότι η πλατφόρμα μπορεί να συντονίζει έως και 1000 παράλληλες διεργασίες επεξεργασίας σε διαφορετικούς κόμβους του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα όχι μόνο υπολογίζει με ακρίβεια τις τροχιές των εισερχόμενων πυραύλων, αλλά και διακρίνει μεταξύ πραγματικών και ψευδών στόχων, μια κρίσιμη δυνατότητα για την αποτελεσματική ενεργοποίηση συστημάτων αναχαίτισης.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα διατίθενται άμεσα σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας διοίκησης, ενισχύοντας την «συνειδητοποίηση της κατάστασης» των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή τη δυνατότητά τους να κατανοούν και να αντιδρούν σε πολύπλοκες απειλές.

Τεχνολογίες αιχμής για απρόσκοπτη επικοινωνία

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η ενσωμάτωση του QUIC (Quick UDP Internet Connections), ενός πρωτοκόλλου που αρχικά αναπτύχθηκε από την Google και έχει σχεδιαστεί για ταχύτατες και ασφαλείς μεταδόσεις δεδομένων, ακόμη και σε συνθήκες κυβερνοεπιθέσεων ή παρεμβολών.

Η συνεχής ροή πληροφοριών δεν εξυπηρετεί μόνο την άμεση ανίχνευση απειλών, αλλά τροφοδοτεί και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αναλύουν και βελτιώνουν συνεχώς την προγνωστική ικανότητα του συστήματος. Στόχος είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου μηχανισμού που, με την πάροδο του χρόνου, θα μπορεί να προβλέπει κινήσεις πυραύλων πριν καν επιβεβαιωθούν πλήρως από τα ραντάρ.

Ο ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ

Η παρουσίαση του κινεζικού υπερ-ραντάρ έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για το δικό τους φιλόδοξο πρόγραμμα Golden Dome, που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον General Michael Guetlein της US Space Force, το αμερικανικό σχέδιο βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, χωρίς να υπάρχει λειτουργικό πρωτότυπο.

Οι βασικές προκλήσεις για την Ουάσινγκτον, όπως παραδέχεται ο ειδικός σε αισθητήρες Dan Knight, δεν σχετίζονται τόσο με τα όπλα όσο με τη διαχείριση και ενοποίηση των δεδομένων. «Έχουμε την πληροφορία, αλλά δεν βρίσκεται στα σωστά σημεία», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η σύγκριση αυτή έχει οδηγήσει αρκετούς αναλυτές να θεωρούν ότι το κινεζικό σύστημα προπορεύεται τεχνολογικά στον τομέα της παγκόσμιας άμυνας. Σε μια εποχή που η συλλογή και η αξιοποίηση δεδομένων είναι εξίσου σημαντικές με τα ίδια τα όπλα, η Κίνα φαίνεται να έχει επενδύσει στρατηγικά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υποδομής που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και στα Big Data.

Η νέα εποχή της στρατιωτικής τεχνολογίας

Τα τελευταία χρόνια, το Πεκίνο έχει επιδείξει εντυπωσιακή πρόοδο σε υπερηχητικά όπλα, laser υψηλής ενέργειας και ναυτικές τεχνολογίες, την ώρα που πολλά αμερικανικά προγράμματα παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Το νέο αυτό υπερ-ραντάρ έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταδιακή μετατόπιση της ισορροπίας ισχύος σε τεχνολογικό επίπεδο.

Πέρα από την άμυνα, η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων ανοίγει τον δρόμο για παγκόσμια δίκτυα επιτήρησης και πλανητικής ασφάλειας, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο για στρατιωτικούς όσο και για πολιτικούς σκοπούς, όπως η ανίχνευση διαστημικών αντικειμένων ή φυσικών απειλών.

Το μέλλον της «ολοκληρωμένης άμυνας»

Με ορίζοντα το 2030, η Κίνα φιλοδοξεί να έχει δημιουργήσει μια ενιαία αρχιτεκτονική παρακολούθησης και άμυνας που θα καλύπτει τον πλανήτη, συνδυάζοντας επίγεια, θαλάσσια και δορυφορικά δίκτυα. Αν το εγχείρημα πετύχει, θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς ένα παγκόσμιο «ηλεκτρονικό θόλο» ικανό να εντοπίζει και να εξουδετερώνει απειλές πριν αυτές προλάβουν να φτάσουν στο έδαφος.

[via]