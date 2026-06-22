Η Κίνα κατασκευάζει το μεγαλύτερο φράγμα στον κόσμο με κόστος $168 δισ.!

Σύνοψη

Η Κίνα ξεκίνησε την κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος Motuo στο Θιβέτ, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 168 έως 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το φράγμα θα έχει χωρητικότητα 60-70 GW και θα παράγει 300 δισεκατομμύρια kWh ετησίως, μέγεθος τριπλάσιο από το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών (Three Gorges Dam).

Η υποδομή είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, καθώς αποτελείται από πέντε διασυνδεδεμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και απαιτεί τη διάνοιξη σηράγγων 20 χιλιομέτρων σε δύσβατο ορεινό έδαφος.

Γεωλόγοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν για τον κίνδυνο καταστροφικών σεισμών, δεδομένου ότι η ευρύτερη ζώνη των Ιμαλαΐων είναι εξαιρετικά ασταθής γεωλογικά.

Η κατασκευή του έργου εγείρει τεράστιες γεωπολιτικές ανησυχίες για την Ινδία και το Μπαγκλαντές, καθώς το Πεκίνο αποκτά τον απόλυτο έλεγχο των υδάτων του ποταμού Βραχμαπούτρα.

Το Motuo (ή Medog) είναι το νέο υδροηλεκτρικό υπερ-φράγμα της Κίνας στον ποταμό Yarlung Tsangpo στο Οροπέδιο του Θιβέτ. Η κατασκευή του ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από μία δεκαετία. Με κόστος 168 δισεκατομμύρια δολάρια, παραγωγική ικανότητα 60-70 GW και ετήσια παραγωγή 300 TWh, αποτελεί την πιο φιλόδοξη υδροηλεκτρική υποδομή παγκοσμίως, τριπλασιάζοντας το μέγεθος του Φράγματος των Τριών Φαραγγιών.

Η Κίνα κατέχει με διαφορά τα παγκόσμια πρωτεία στην κατασκευή φραγμάτων, διατηρώντας σε λειτουργία περίπου 98.000 φράγματα και ταμιευτήρες, ποσοστό που μεταφράζεται στο 40% των μεγαλύτερων υποδομών του είδους στον πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, το έργο στο Motuo διαφοροποιείται απόλυτα λόγω της ασύλληπτης κλίμακας και των ακραίων τεχνικών προκλήσεων.

Η τοποθεσία κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο ποταμός Yarlung Tsangpo είναι ο υδάτινος δρόμος με το μεγαλύτερο υψόμετρο παγκοσμίως, καθώς διασχίζει το αποκαλούμενο "Ρετιρέ του Κόσμου", το Οροπέδιο του Θιβέτ (στα 4.500 μέτρα υψόμετρο). Η απότομη υψομετρική διαφορά στην πορεία του νερού προσφέρει τεράστια και αδιάκοπη κινητική ενέργεια.

Για τη βέλτιστη εκμετάλλευση αυτής της ενέργειας, οι Κινέζοι μηχανικοί δεν βασίστηκαν σε ένα και μόνο παραδοσιακό τείχος (όπως στο Φράγμα των Τριών Φαραγγιών). Αντίθετα, ο σχεδιασμός προβλέπει ένα δίκτυο από πέντε διαφορετικούς, αλλά πλήρως διασυνδεδεμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Αυτή η διάταξη απαιτεί κολοσσιαία έργα, συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής υπόγειων σηράγγων συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων μέσα σε σκληρά και δυσπρόσιτα βουνά. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η συνολική παραγωγή των 300 TWh ξεπερνά όλη την υδροηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι ΗΠΑ Αμερικής στο σύνολο του έτους 2024. Η κυβέρνηση του Πεκίνου εντάσσει αυτή τη στρατηγική υποδομή στο μακροπρόθεσμο πλάνο απολιγνιτοποίησης, στοχεύοντας στην απεξάρτηση από τον άνθρακα.

Γεωλογική αστάθεια και ο κίνδυνος των σεισμών

Το κατασκευαστικό αυτό επίτευγμα συνοδεύεται, ωστόσο, από ακραία ρίσκα, δεδομένου ότι το οροπέδιο του Θιβέτ και το ευρύτερο γεωλογικό τόξο των Ιμαλαΐων συνιστούν μία από τις πιο ενεργές, επικίνδυνες και ασταθείς σεισμογενείς ζώνες της Γης. Ερευνητικοί οργανισμοί, όπως το Probe International, προειδοποιούν ευθέως για τους κινδύνους που κρύβει η συγκέντρωση ενός τόσο μεγάλου όγκου νερού σε συνδυασμό με την έντονη τεκτονική δραστηριότητα της περιοχής. Στην περιοχή του Θιβέτ λειτουργούν ήδη 68 μικρότερα φράγματα, ενώ βρίσκονται υπό σχεδιασμό άλλα 101.

Ακόμη και στο εσωτερικό της Κίνας εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις. Ο διακεκριμένος Κινέζος γεωλόγος Fan Xiao έχει τοποθετηθεί δημόσια κατά της βιωσιμότητας του έργου με βασικό επιχείρημα ότι το Θιβέτ έχει εξαιρετικά χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και, συνεπακόλουθα, μηδαμινή ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα. Για να αξιοποιηθούν τα 300 TWh ενέργειας, πρέπει να κατασκευαστούν χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύων υπερυψηλής τάσης προκειμένου η ενέργεια να μεταφερθεί στα βιομηχανικά κέντρα της ανατολικής ακτής. Τα δίκτυα αυτά εκτοξεύουν το ήδη ιλιγγιώδες κόστος των 168 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δημιουργώντας ερωτήματα για την πραγματική οικονομική ανταποδοτικότητα.

Από περιβαλλοντική σκοπιά, ο Darrin Magee, ειδικός στην υδροηλεκτρική ενέργεια από το Western Washington University, αποδομεί το αφήγημα της "καθαρής ενέργειας". Όπως εξηγεί, τα γιγαντιαία φράγματα δεν είναι απολύτως πράσινα, διότι η αποσύνθεση της τεράστιας ποσότητας οργανικής ύλης που εγκλωβίζεται στους βυθισμένους ταμιευτήρες εκλύει μεθάνιο, ένα από τα πλέον ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου. Ο Magee προτείνει ότι η εκτεταμένη ανάπτυξη αιολικών και ηλιακών πάρκων στις αχανείς εκτάσεις του Θιβέτ θα αποτελούσε μια πολύ πιο ασφαλή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση.

Το γεωπολιτικό ντόμινο: Ινδία και Μπαγκλαντές

Πέρα από τα ενεργειακά δεδομένα, το νερό αναδεικνύεται στον πιο κρίσιμο στρατηγικό πόρο του αιώνα μας. Το Οροπέδιο του Θιβέτ χαρακτηρίζεται δικαίως ως ο "Πύργος Νερού της Ασίας", καθώς οι παγετώνες του τροφοδοτούν τους μεγαλύτερους ποταμούς της ηπείρου (Κίτρινος Ποταμός, Γιανγκτσέ, Μεκόνγκ). Ειδικότερα ο ποταμός Yarlung Tsangpo, αφού ολοκληρώσει τη διαδρομή του εντός της Κίνας, διασχίζει τα σύνορα και εισέρχεται στην Ινδία ονομαζόμενος Βραχμαπούτρας (Brahmaputra), για να καταλήξει στο Μπαγκλαντές ως Τζαμούνα (Jamuna).

Η ολοκλήρωση του φράγματος Motuo προσφέρει στο Πεκίνο την τεχνική ικανότητα να ρυθμίζει, να περιορίζει ή να απελευθερώνει μαζικά τους όγκους νερού του ποταμού. Ο Jagannath Panda, επικεφαλής του Stockholm Center for South Asian and Indo-Pacific Affairs, εξηγεί ότι ο απόλυτος έλεγχος της ροής ενός τέτοιου υδάτινου συστήματος εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για ολόκληρη τη ζώνη των Ιμαλαΐων. Οι χώρες που βρίσκονται κατάντη του ποταμού (ιδίως η Ινδία και το Μπαγκλαντές) εξαρτώνται απόλυτα από αυτά τα ύδατα για τη γεωργία τους, την επιβίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών, αλλά και για τη δική τους εγχώρια παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το Νέο Δελχί παρακολουθεί τις εξελίξεις με ακραία καχυποψία, αξιολογώντας το φράγμα Motuo ως ένα εν δυνάμει γεωπολιτικό όπλο στα χέρια της Κίνας.

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση της Κίνας να προχωρήσει στην κατασκευή του Motuo αναδεικνύει το βαθύ χάσμα στη στρατηγική προσέγγιση μεταξύ Ασίας και Δύσης όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προκρίνει αποκεντρωμένα δίκτυα παραγωγής ενέργειας (μικρής και μεσαίας κλίμακας αιολικά πάρκα, οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα και σταθμούς αντλησιοταμίευσης), η Κίνα επιμένει στον πλήρη συγκεντρωτισμό και σε έργα φαραωνικών διαστάσεων.

Για τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ένα mega-project της τάξης των 168 δισ. δολαρίων είναι πρακτικά ανέφικτο. Δεν είναι μόνο η απουσία αντίστοιχων κεφαλαίων, αλλά κυρίως οι αυστηρές περιβαλλοντικές νομοθεσίες της Ε.Ε. και η τεράστια αλλοίωση του φυσικού τοπίου που θα απαιτούνταν. Ωστόσο, σε αμιγώς τεχνολογικό επίπεδο, το έργο στο Motuo λειτουργεί ως το απόλυτο "πεδίο δοκιμών" για την εξέλιξη των υπερ-δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μηχανικές καινοτομίες που θα αναπτυχθούν εκεί για τη μεταφορά ρευμάτων υπερυψηλής τάσης σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων με μηδενικές απώλειες, ενδέχεται να είναι ακριβώς αυτές που θα χρειαστεί η Ευρώπη στο εγγύς μέλλον για να διασυνδέσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Βόρειας Αφρικής με τα δίκτυα της Κεντρικής Ευρώπης. Το μεγάλο, αναπάντητο ερώτημα παραμένει εάν το κολοσσιαίο ρίσκο ενός σεισμού στον πυρήνα των Ιμαλαΐων δικαιολογεί το ενεργειακό όφελος.