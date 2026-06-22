Κβαντική αυτονομία: Η μαζική παραγωγή υπερκαθαρού Πυριτίου-28 ανεξαρτητοποιεί την κινεζική βιομηχανία

Σύνοψη

Μηχανικοί της China National Nuclear Corp (CNNC) ανακοίνωσαν τη μαζική παραγωγή του ισοτόπου πυριτίου-28 (Si-28) με απόλυτη εγχώρια τεχνογνωσία.

Η ισοτοπική αφθονία ξεπερνά το 99,99%, χαρακτηριστικό που του προσδίδει τον τίτλο του «πιο καθαρού πυριτίου στη Γη».

Το Si-28 διαθέτει μηδενικό πυρηνικό σπιν, εξαλείφοντας τις παρεμβολές θορύβου που προκαλούν τα υπόλοιπα ισότοπα στους υπολογισμούς των qubits.

Η εξέλιξη τερματίζει την εξάρτηση της Κίνας από τις εισαγωγές υλικών για την ανάπτυξη κβαντικών υπολογιστών και προηγμένων ημιαγωγών.

Η παγκόσμια βιομηχανία της κβαντικής πληροφορικής βασίζεται στην εξασφάλιση υλικών υψηλής σταθερότητας, και η Κίνα μόλις σημείωσε ένα καθοριστικό τεχνολογικό ορόσημο.

Ερευνητές και μηχανικοί από το Ινστιτούτο Φυσικής και Χημικής Μηχανικής της Πυρηνικής Βιομηχανίας επιβεβαίωσαν την επιτυχή έναρξη μαζικής παραγωγής του ισοτόπου πυριτίου-28 (Si-28). Το παραγόμενο υλικό διαθέτει ισοτοπική αφθονία που υπερβαίνει το 99,99%, εκπληρώνοντας τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί απλώς ένα επιστημονικό επίτευγμα, αλλά έναν στρατηγικό πυλώνα που τερματίζει την εξάρτηση της ασιατικής χώρας από δυτικούς προμηθευτές για τη δημιουργία πυριτιούχων κβαντικών επεξεργαστών.

Γιατί το ισότοπο Πυρίτιο-28 θεωρείται ο πυρήνας της κβαντικής πληροφορικής;

Το Πυρίτιο-28 (Si-28) είναι ένα σταθερό ισότοπο με μηδενικό πυρηνικό σπιν. Σε αντίθεση με το φυσικό πυρίτιο που περιέχει το παρεμβατικό ισότοπο Si-29, η χρήση Si-28 με καθαρότητα άνω του 99,99% εκμηδενίζει τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Αυτό το καθιστά το ιδανικό υλικό για την κατασκευή σταθερών, βασισμένων στο πυρίτιο qubits.

Το φυσικό πυρίτιο, το οποίο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της σύγχρονης ηλεκτρονικής, αποτελείται από τρία ισότοπα: το πυρίτιο-28 (σε ποσοστό περίπου 92,2%), το πυρίτιο-29 και το πυρίτιο-30. Στους παραδοσιακούς μικροεπεξεργαστές, αυτή η σύνθεση δεν δημιουργεί προβλήματα, ωστόσο, στην κβαντική μηχανική, το πυρίτιο-29 διαθέτει πυρηνικό σπιν, το οποίο αλληλεπιδρά μαγνητικά με τα γειτονικά ηλεκτρόνια. Αυτή η αλληλεπίδραση προκαλεί διαταραχές και ταχύτατη απώλεια της κβαντικής συνοχής, καθιστώντας αδύνατη την αξιόπιστη εκτέλεση πολύπλοκων αλγορίθμων. Η διαδικασία απομόνωσης και μαζικής παραγωγής του Si-28 επιλύει αυτό ακριβώς το κατασκευαστικό εμπόδιο, επιτρέποντας στους ερευνητές να αξιοποιήσουν την ήδη υπάρχουσα βιομηχανική υποδομή παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για την κατασκευή κβαντικών τσιπ.

Η διαδρομή προς την κβαντική ανεξαρτησία

Η ανάπτυξη εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού για το υπερκαθαρό πυρίτιο αποτελούσε κεντρικό στόχο του κινεζικού τεχνολογικού σχεδιασμού. Μέχρι πρότινος, η παραγωγή και η διάθεση τέτοιων εξειδικευμένων ισοτόπων ελέγχονταν κυρίως από εγκαταστάσεις σε χώρες εκτός Κίνας, γεγονός που δημιουργούσε τρωτά σημεία στην εφοδιαστική αλυσίδα εν μέσω κλιμακούμενων εμπορικών περιορισμών.

Σύμφωνα με τον Han Liguo, επικεφαλής ερευνητή του project, το ινστιτούτο έχει πλέον δημιουργήσει ένα πλήρως ανεξάρτητο σύστημα έρευνας και παραγωγής. Η ικανότητα διύλισης και διαχωρισμού του ισοτόπου σε κλίμακα μαζικής παραγωγής σημαίνει ότι οι Κινέζοι μηχανικοί κατέχουν πλέον την τεχνογνωσία σε όλα τα στάδια, από την ακατέργαστη πρώτη ύλη μέχρι το τελικό υλικό υποστρώματος για τα κβαντικά τσιπ. Το Ινστιτούτο στοχεύει να καλύψει πλήρως τις εγχώριες ανάγκες, θωρακίζοντας την κινεζική αγορά από τυχόν μελλοντικά εμπάργκο στις εξαγωγές κρίσιμων υλικών.

Εφαρμογές πέρα από τους κβαντικούς υπολογιστές

Αν και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στρέφεται στην κβαντική πληροφορική, το υπερκαθαρό πυρίτιο-28 διαθέτει φυσικές ιδιότητες που το καθιστούν πολύτιμο και σε άλλους τομείς αιχμής. Οι ημιαγωγοί που κατασκευάζονται από το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζουν εξαιρετικά βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα σε σχέση με το κοινό πυρίτιο. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα τσιπ νέας γενιάς μπορούν να διαχειριστούν μεγαλύτερα θερμικά φορτία, επιτρέποντας υψηλότερες ταχύτητες χρονισμού και μεγαλύτερη πυκνότητα τρανζίστορ χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Επιπρόσθετα, το σταθερό αυτό ισότοπο βρίσκει εφαρμογή σε συστήματα πλοήγησης υπερυψηλής ακρίβειας, σε μετρολογικά πρότυπα, καθώς και στον τομέα της προηγμένης ιατρικής (απεικόνιση και ακτινοθεραπεία), επιβεβαιώνοντας τον διττό χαρακτήρα (πολιτικό και ερευνητικό) της νέας γραμμής παραγωγής.