Η Κίνα μετατρέπει τα αποτσίγαρα σε «μπαταρίες» υψηλής απόδοσης

Κάθε χρόνο, τρισεκατομμύρια αποτσίγαρα καταλήγουν στους δρόμους, τις παραλίες και τους ωκεανούς του πλανήτη, αποτελώντας μια από τις πιο διαδεδομένες και τοξικές μορφές ρύπανσης παγκοσμίως. Αυτά τα μικρά, φαινομενικά ασήμαντα υπολείμματα, που χρειάζονται δεκαετίες για να αποσυντεθούν, ίσως τελικά να κρύβουν μέσα τους το κλειδί για την επόμενη γενιά αποθήκευσης ενέργειας. Μια πρωτοποριακή έρευνα από το Πανεπιστήμιο Henan της Κίνας έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, προτείνοντας μια μέθοδο που μετατρέπει τα χρησιμοποιημένα φίλτρα τσιγάρων σε εξαιρετικά αποδοτικό υλικό για υπερπυκνωτές.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Energy & Environment Nexus, αποδεικνύει ότι τα αποτσίγαρα δεν είναι απλώς σκουπίδια, αλλά μια αναξιοποίητη πηγή άνθρακα με τεράστιες δυνατότητες. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Leichang Cao, κατάφερε να μετατρέψει αυτό το επικίνδυνο απόβλητο σε νανοπορώδη βιοάνθρακα, ένα υλικό που μπορεί να αποθηκεύσει ηλεκτρική ενέργεια με εντυπωσιακή απόδοση και σταθερότητα.

Η επιστήμη πίσω από τη μεταμόρφωση

Το μυστικό βρίσκεται στη σύσταση των φίλτρων. Τα περισσότερα φίλτρα τσιγάρων κατασκευάζονται από οξική κυτταρίνη, ένα συνθετικό πλαστικό που προέρχεται από το ξύλο. Οι ερευνητές είδαν σε αυτό το υλικό έναν ιδανικό "σκελετό" για την ανάπτυξη προηγμένων υλικών άνθρακα. Η διαδικασία που ακολούθησαν είναι τεχνικά περίπλοκη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική: ξεκινά με την υδροθερμική απανθράκωση, όπου τα καθαρισμένα αποτσίγαρα "μαγειρεύονται" σε υψηλή πίεση μαζί με νερό, μετατρέποντάς τα σε υδροάνθρακα.

Στη συνέχεια, ακολουθεί το κρίσιμο στάδιο της ενεργοποίησης. Χρησιμοποιώντας υδροξείδιο του καλίου (KOH) και εφαρμόζοντας υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν τους 700 βαθμούς Κελσίου, οι επιστήμονες κατάφεραν να ανοίξουν δισεκατομμύρια μικροσκοπικούς πόρους στη δομή του υλικού. Το αποτέλεσμα είναι ένας βιοάνθρακας εμπλουτισμένος με άζωτο και οξυγόνο, ο οποίος διαθέτει μια τεράστια ειδική επιφάνεια. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ένα μόλις γραμμάριο αυτού του υλικού (με την ονομασία CNPB-700-4) έχει επιφάνεια που ξεπερνά τα 2.133 τετραγωνικά μέτρα.

Επιδόσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες

Αυτή η τεράστια επιφάνεια είναι που επιτρέπει στο υλικό να λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά ως ηλεκτρόδιο σε υπερπυκνωτές. Οι υπερπυκνωτές, σε αντίθεση με τις συμβατικές μπαταρίες, αποθηκεύουν ενέργεια μέσω ηλεκτροστατικών φορτίων και όχι χημικών αντιδράσεων, γεγονός που τους επιτρέπει να φορτίζουν και να εκφορτίζουν αστραπιαία. Ωστόσο, συχνά υστερούν σε ποσότητα αποθηκευμένης ενέργειας.

Εδώ έρχεται η καινοτομία των ερευνητών του Henan. Το υλικό που δημιούργησαν επέδειξε εξαιρετική ειδική χωρητικότητα, φτάνοντας τα 344,91 F ανά γραμμάριο. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η αντοχή του στο χρόνο: μετά από 10.000 κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, το υλικό διατήρησε το 95,44% της αρχικής του απόδοσης. Αυτή η σταθερότητα είναι κρίσιμη για εφαρμογές που απαιτούν μακροζωία, όπως η αποθήκευση ενέργειας σε δίκτυα ηλεκτροδότησης ή τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας στα ηλεκτρικά οχήματα.

Όταν οι ερευνητές συναρμολόγησαν μια ολοκληρωμένη συσκευή υπερπυκνωτή χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό, πέτυχαν ενεργειακή πυκνότητα 24,33 Wh ανά κιλό και πυκνότητα ισχύος 373,71 W ανά κιλό. Τα νούμερα αυτά τοποθετούν το υλικό από αποτσίγαρα πάνω από πολλούς εμπορικά διαθέσιμους ενεργούς άνθρακες και άλλους βιοάνθρακες που προέρχονται από βιομάζα.

Διπλό όφελος για το περιβάλλον

Η σημασία της ανακάλυψης είναι διττή. Από τη μία πλευρά, προσφέρει μια βιώσιμη λύση για την παραγωγή υλικών υψηλής τεχνολογίας, μειώνοντας την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και σπάνιες γαίες. Από την άλλη, αντιμετωπίζει ευθέως το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Μετατρέποντας τα τοξικά αποτσίγαρα σε πόρο, εφαρμόζεται στην πράξη η έννοια της κυκλικής οικονομίας. Αντί να δηλητηριάζουν το υπέδαφος και τα ύδατα με βαρέα μέταλλα και μικροπλαστικά, τα φίλτρα αυτά μπορούν να τροφοδοτούν τις φορητές μας συσκευές.

Οι εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας είναι πολλές. Από τη σταθεροποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές, μέχρι τη χρήση σε ηλεκτρονικά είδη και συστήματα ταχείας φόρτισης, ο δρόμος που ανοίγεται είναι λαμπρός. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μέθοδός τους είναι κλιμακούμενη, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε μελλοντικά να εφαρμοστεί σε βιομηχανικό επίπεδο, προσφέροντας μια οικονομικά συμφέρουσα διέξοδο στο αιώνιο πρόβλημα των καπνιστών.