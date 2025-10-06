Η Κίνα μετατρέπει τον ωκεανό σε ενεργειακή «μηχανή»

Αθόρυβα, μα εντυπωσιακά, η Κίνα χτίζει ένα γιγάντιο δίκτυο υποθαλάσσιων αγωγών, με στόχο να μετατρέψει τη θάλασσα σε έναν νέο ενεργειακό κόμβο. Πίσω από τα κύματα, ένα τεράστιο έργο εξελίσσεται αδιάκοπα: περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα υποθαλάσσιων σωλήνων έχουν ήδη τοποθετηθεί στον πυθμένα των θαλασσών της χώρας, ενώ ο στόχος μέχρι το 2030 είναι να φτάσουν τα 13.000 χιλιόμετρα. Το σχέδιο αυτό δεν είναι μόνο τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά και κεντρικό στοιχείο στη στρατηγική του Πεκίνου για ενεργειακή ανεξαρτησία και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Μια αθέατη υποδομή με παγκόσμια σημασία

Οι περισσότεροι γνωρίζουν για τα υποθαλάσσια καλώδια που μεταφέρουν δεδομένα και συνδέουν τις χώρες του κόσμου μέσω του διαδικτύου. Όμως, κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών υπάρχει ένα παράλληλο, εξίσου κρίσιμο δίκτυο: οι υποθαλάσσιοι αγωγοί που μεταφέρουν καύσιμα, φυσικό αέριο και άλλες μορφές ενέργειας. Για την Κίνα, αυτή η υποδομή αποτελεί τον νέο κορμό της θαλάσσιας ενεργειακής της στρατηγικής.

Η χώρα έχει ήδη αξιοποιήσει στο έπακρο την ηπειρωτική της ενέργεια, με τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα και τη μεγαλύτερη υδροηλεκτρική εγκατάσταση στον κόσμο, το φράγμα των Τριών Φαραγγιών (Three Gorges Dam). Ωστόσο, η επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης βρίσκεται στη θάλασσα. Εκεί, όπου τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, οι πλωτές ηλιακές μονάδες και οι πλατφόρμες φυσικού αερίου υπόσχονται να καλύψουν την ολοένα αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Θαλάσσια ενεργειακά megaprojects

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Κίνα αναπτύσσει φιλόδοξα projects όπως το Chaozhou Wind Farm, ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα παγκοσμίως, αλλά και πλωτές ηλιακές εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την παραγωγή ενέργειας ακόμη και σε απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές. Ταυτόχρονα, η χώρα συνεχίζει τις γεωτρήσεις για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, επιδιώκοντας ενεργειακή αυτάρκεια.

Όλα αυτά τα projects, όμως, χρειάζονται κάτι θεμελιώδες: αγωγούς που θα μεταφέρουν την παραγόμενη ενέργεια στη στεριά. Έτσι γεννήθηκε το τεράστιο δίκτυο υποθαλάσσιων σωλήνων, ένα έργο μηχανικής που επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς.

10.000 χιλιόμετρα και συνεχίζει

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος είναι εντυπωσιακή. Μόνο μεταξύ 2021 και 2025, η Κίνα εγκατέστησε πάνω από 1.500 χιλιόμετρα νέων αγωγών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε βάθη που ξεπερνούν τα 1.500 μέτρα, φτάνοντας τις «υπερβαθείες» περιοχές. Οι αγωγοί αυτοί ποικίλουν σε μέγεθος: από μικρούς σωλήνες μόλις τριών εκατοστών έως πολύ μεγάλους διαμέτρου 1,2 μέτρων.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτής της υποδομής εντοπίζεται στον Hohai Bay, όπου αναπτύσσεται το πιο πυκνό δίκτυο αγωγών της χώρας, συνολικού μήκους 3.200 χιλιομέτρων. Η περιοχή αυτή αποτελεί νευραλγικό σημείο για τη μεταφορά αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, το έργο Deep Sea No.1 —το πρώτο υπερβαθύ υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Κίνα— λειτουργεί ήδη σε βάθη που φτάνουν τα 1.500 μέτρα.

Τεχνολογία ακριβείας για ακραίες συνθήκες

Για την εγκατάσταση αυτών των αγωγών, η Κίνα ανέπτυξε ειδικά πλοία υψηλής τεχνολογίας, όπως το Hai Yang Shi You 201, το πρώτο γερανοφόρο πλοίο σχεδιασμένο να τοποθετεί σωλήνες σε βάθη έως και 3.000 μέτρων. Οι αγωγοί είναι φτιαγμένοι να αντέχουν σε ακραίες πιέσεις και θερμοκρασίες, διαθέτουν αντικαταστροφική επίστρωση για προστασία από τη διάβρωση και μπορούν να μεταφέρουν ρευστά σε θερμοκρασίες έως 120 βαθμών Κελσίου. Το πάχος των τοιχωμάτων τους φτάνει τα τέσσερα εκατοστά — μια απόδειξη της ανθεκτικότητάς τους σε ακραίες θαλάσσιες συνθήκες.

Ενεργειακή ανεξαρτησία και «πράσινα» καύσιμα

Πέρα από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, το δίκτυο αυτό ανοίγει τον δρόμο για τη μεταφορά πράσινων καυσίμων, όπως το υδρογόνο ή το σχιστολιθικό αέριο. Πρόσφατες ανακαλύψεις τεράστιων αποθεμάτων σχιστολιθικού αερίου ενισχύουν τη φιλοδοξία του Πεκίνου να μειώσει την εξάρτηση του από εισαγόμενη ενέργεια.

Η κατασκευή του υποθαλάσσιου δικτύου αγωγών, εκτός από τεχνικό θαύμα, αποτελεί και στρατηγικό βήμα προς την ενεργειακή αυτοδυναμία. Στόχος είναι έως το 2030 να ξεπεραστεί το ορόσημο των 13.000 χιλιομέτρων, ενισχύοντας τη ροή ενέργειας από τα θαλάσσια έργα προς τα ηπειρωτικά κέντρα παραγωγής και κατανάλωσης.

Η νέα «ενεργειακή αρτηρία» του κόσμου

Η Κίνα, επενδύοντας τεράστια ποσά σε τεχνολογίες αιχμής και υποθαλάσσιες υποδομές, επιχειρεί να χαράξει ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που συνδυάζει ανεξαρτησία, ανθεκτικότητα και καινοτομία. Ενώ οι υπόλοιπες χώρες ακόμα αναζητούν λύσεις στην ενεργειακή κρίση, το Πεκίνο φαίνεται να έχει βουτήξει στα... βαθιά — κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κάτω από τα νερά της Νότιας Σινικής Θάλασσας και του Ειρηνικού, απλώνεται πλέον ένα δίκτυο αγωγών που λειτουργεί σαν το κυκλοφορικό σύστημα της νέας ενεργειακής εποχής.

