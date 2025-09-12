Η Κίνα στοχεύει αστεροειδή σε μια δοκιμή πλανητικής άμυνας

Η Κίνα συνεχίζει με σταθερά βήματα την επέκταση του διαστημικού της προγράμματος, παρουσιάζοντας πρόσφατα ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο. Στόχος είναι η εκτέλεση μιας αποστολής που θα δοκιμάσει αν είναι εφικτό να μεταβληθεί η τροχιά ενός αστεροειδούς κοντά στη Γη μέσω της ελεγχόμενης πρόσκρουσης ενός διαστημικού σκάφους. Η ανακοίνωση έγινε από τον Wu Weiren, επικεφαλής σχεδιαστή του κινεζικού προγράμματος σεληνιακής εξερεύνησης και μέλος της Academy of Engineering, στο πλαίσιο του τρίτου Tiandu International Conference που πραγματοποιήθηκε στο Hefei, στην επαρχία Anhui.

Η αποστολή προβλέπει τη χρήση δύο ξεχωριστών σκαφών. Το πρώτο θα έχει τον ρόλο του παρατηρητή, αναλύοντας εκ των προτέρων την κίνηση και τη σύνθεση του αστεροειδούς, ενώ το δεύτερο θα είναι ο «καταστροφέας», εκείνο που θα επιχειρήσει την πρόσκρουση. Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς, η μετατόπιση που θα προκληθεί θα είναι ελάχιστη – μόλις μερικά εκατοστά, περίπου 3 έως 5 – όμως επαρκής για να αποδείξει ότι ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει την πορεία ενός ουράνιου σώματος. Αν το πείραμα στεφθεί με επιτυχία, η Κίνα θα γίνει η δεύτερη χώρα στον κόσμο που θα δοκιμάσει μια τόσο κρίσιμη τεχνολογία πλανητικής άμυνας, ακολουθώντας τα βήματα των ΗΠΑ και της αποστολής DART.

Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι λεπτομερές. Αρχικά, το σκάφος παρατήρησης θα πλησιάσει τον αστεροειδή για να συλλέξει δεδομένα υψηλής ακρίβειας σχετικά με το μέγεθος, το σχήμα, τη σύστασή του και τη δυναμική της κίνησής του. Στη συνέχεια θα αναλάβει δράση το σκάφος πρόσκρουσης, το οποίο θα πέσει με ταχύτητα χιλιάδων χιλιομέτρων την ώρα στην επιφάνειά του. Η διαδικασία δεν θα μείνει κρυφή: με τη συνδρομή τηλεσκοπίων στη Γη αλλά και σε τροχιά, το σημείο της σύγκρουσης θα παρακολουθηθεί βήμα προς βήμα με προηγμένα οπτικά μέσα, ώστε να καταγραφεί με ακρίβεια το μέγεθος της τροχιακής απόκλισης.

Ο Wu Weiren παρουσίασε τη φιλοσοφία της κινεζικής στρατηγικής με τρεις βασικούς πυλώνες: την ύπαρξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, την ικανότητα ταχείας αντίδρασης στο Διάστημα και τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κίνα δηλώνει ανοιχτή να μοιραστεί τα δεδομένα που θα προκύψουν και να συνεργαστεί με άλλες χώρες, στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας για την προστασία του πλανήτη από πιθανούς διαστημικούς κινδύνους.

Οι αστεροειδείς έχουν μια διπλή φύση. Από τη μια, θεωρούνται απομεινάρια της δημιουργίας του Ηλιακού μας Συστήματος και περιέχουν πολύτιμα υλικά, όπως σίδηρο, νικέλιο αλλά και σπάνια μέταλλα. Από την άλλη, αντιπροσωπεύουν μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη Γη. Η σύγκρουση ενός αστεροειδούς με τον πλανήτη μας, έστω και μικρών διαστάσεων, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Το 2013, το πέρασμα ενός μετεωρίτη στην περιοχή Chelyabinsk της Ρωσίας υπενθύμισε με βίαιο τρόπο αυτόν τον κίνδυνο: χωρίς να υπάρξουν θύματα, το ωστικό κύμα έσπασε χιλιάδες τζάμια και τραυμάτισε πάνω από 1.500 ανθρώπους.

Τα στοιχεία της NASA είναι αποκαλυπτικά. Μέχρι το 2021 είχαν εντοπιστεί περισσότεροι από 26.000 αστεροειδείς που πλησιάζουν τη Γη, ενώ πάνω από 2.100 θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνοι. Η ανάγκη για συστήματα πλανητικής άμυνας δεν είναι θεωρητική, αλλά απολύτως πραγματική.

Η αποστολή της Κίνας έρχεται σε συνέχεια της επιτυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2022, όταν η NASA κατάφερε με την αποστολή DART να μεταβάλει την τροχιά του αστεροειδούς Dimorphos. Το αμερικανικό εγχείρημα απέδειξε ότι μια συντονισμένη πρόσκρουση μπορεί όντως να επηρεάσει την πορεία ενός ουράνιου σώματος, έστω και σε μικρή κλίμακα. Τώρα, το Πεκίνο θέλει να δώσει τη δική του απάντηση, ενισχύοντας το προφίλ του στον διεθνή ανταγωνισμό του Διαστήματος.

Το πρόγραμμα Tianwen αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής. Μόλις πριν από λίγους μήνες εκτοξεύτηκε το Tianwen-2, με στόχο να συλλέξει δείγματα από τον αστεροειδή 2016 HO3 και στη συνέχεια να περάσει από τον κομήτη 311P της κύριας ζώνης. Οι αποστολές αυτές δείχνουν ότι η Κίνα δεν αρκείται σε απλές δοκιμές, αλλά χτίζει βήμα-βήμα μια πολυσχιδή παρουσία στο Διάστημα, που συνδυάζει επιστημονική έρευνα, τεχνολογική πρόοδο και στρατηγικά πλεονεκτήματα.

