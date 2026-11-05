Η κυβέρνηση Trump μπλοκάρει τις εισαγωγές ρομπότ για λόγους εθνικής ασφάλειας

Σύνοψη

Ενεργοποίηση του Άρθρου 232 του νόμου περί εμπορικής επέκτασης (1962) για τον βιομηχανικό εξοπλισμό λόγω σοβαρών ανησυχιών κυβερνοασφάλειας.

Θέσπιση περιόδου 180 ημερών για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών πριν την εξέταση επιβολής δασμών, ποσοστώσεων ή τελών.

Στο στόχαστρο βρίσκονται κορυφαίοι ευρωπαϊκοί και ιαπωνικοί κολοσσοί όπως οι ελβετική ABB, η γερμανική KUKA, η ιαπωνική FANUC και η Yaskawa, οι οποίοι προμηθεύουν τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ενδεχόμενη ανακατεύθυνση πλεονάζοντος βιομηχανικού εξοπλισμού προς την ευρωπαϊκή αγορά, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει το κόστος αυτοματισμού και για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση Trump προχώρησε σε μια ιδιαιτέρως επιθετική ρυθμιστική παρέμβαση υπογράφοντας διάταγμα που χαρακτηρίζει επίσημα τις εισαγωγές βιομηχανικών ρομπότ, βιομηχανικού εξοπλισμού και των εξαρτημάτων τους ως άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η απόφαση που ελήφθη στις 28 Οκτωβρίου 2026 βασίζεται στο επίμαχο Άρθρο 232 του νόμου περί εμπορικής επέκτασης του 1962, επιτρέποντας στον εκάστοτε πρόεδρο να θέτει ισχυρούς περιορισμούς στις εισαγωγές με γνώμονα την προστασία των αμερικανικών υποδομών από ξένες παρεμβάσεις. Η έρευνα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η οποία είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2025, κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο ξένος εξοπλισμός εισάγεται σε ποσότητες και κάτω από συνθήκες που υπονομεύουν την ικανότητα της χώρας να προστατεύσει κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς.

Αν και το προεδρικό διάταγμα δεν επιβάλλει άμεσα σαρωτικούς δασμούς ή νέους φόρους στα εισαγόμενα ρομποτικά συστήματα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας εξαιρετικά κρίσιμης περιόδου διαπραγματεύσεων. Το Υπουργείο Εμπορίου και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι των ΗΠΑ διαθέτουν πλέον ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα 180 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε νέες συμφωνίες με τις χώρες παραγωγής. Εάν ο διάλογος αποτύχει, η αμερικανική πλευρά διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει βαρύτατους δασμούς, αυστηρές ποσοστώσεις και επιπρόσθετα τέλη σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού βιομηχανικής ρομποτικής. Η αμερικανική βιομηχανία βασίζεται ολοκληρωτικά σε αυτά τα συστήματα για την κατασκευή αεροσκαφών, πλοίων, στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών, καλύπτοντας συνολικά δεκαέξι κρίσιμους τομείς υποδομών.

Οι αναλυτές επισημαίνουν πως το αμερικανικό έλλειμμα στον τομέα της παραγωγής βαρέων βιομηχανικών ρομπότ είναι δραματικό. Κατά τη διάρκεια του 2025, οι ΗΠΑ εγκατέστησαν σχεδόν 38.500 νέα βιομηχανικά ρομπότ σημειώνοντας άνοδο 12%, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως πίσω αποκλειστικά από την Κίνα. Παρά την τεράστια ζήτηση, καμία αμερικανική εταιρεία δεν παράγει ρομποτικούς βραχίονες βαρέως τύπου που να μπορούν να ανταγωνιστούν σε επιδόσεις, αντοχή και ακρίβεια τα μοντέλα των ξένων κατασκευαστών. Τεράστιοι κολοσσοί όπως η General Motors, η Ford, η Tesla, η Boeing και η Lockheed Martin στηρίζουν την αυτοματοποιημένη παραγωγή τους στους ιαπωνικούς κολοσσούς FANUC και Yaskawa, στην ελβετική ABB και στη γερμανική KUKA. Η ξαφνική απειλή δασμών ή εμπορικού αποκλεισμού δημιουργεί έναν πρωτοφανή επιχειρηματικό πονοκέφαλο για τις αμερικανικές γραμμές συναρμολόγησης, οι οποίες καλούνται να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις που πρακτικά δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά.

Η απόφαση να στοχοποιηθούν τα βιομηχανικά ρομπότ αποτελεί την άμεση κλιμάκωση μιας ευρύτερης ψηφιακής αμυντικής πολιτικής που έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Τον Ιούλιο του 2026, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) είχε προχωρήσει σε σχετική ρύθμιση, η οποία απαγόρευε την έγκριση νέων ξένων μοντέλων προηγμένης ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποειδών ρομπότ, ρομπότ-σκύλων και αυτόνομων σκουπών, επισημαίνοντας σημαντικούς κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Εκείνος ο αποκλεισμός, ωστόσο, είχε εξαιρέσει προσεκτικά τα σταθερά βιομηχανικά ρομπότ που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια αυτοκινήτων και τεράστια κέντρα logistics, προκειμένου να μην προκληθεί σοκ στην παραγωγή. Τώρα, η επέκταση του μέτρου στον σκληρό πυρήνα της βιομηχανικής ρομποτικής αναδεικνύει την έντονη ανησυχία του Λευκού Οίκου για την ενσωμάτωση κατασκοπευτικού λογισμικού ή ευπαθειών σε μηχανήματα που συναρμολογούν από επιβατικά οχήματα μέχρι κρίσιμα οπλικά συστήματα. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ρητά πως τα εξαρτήματα από «ορισμένες ξένες οντότητες» εγκυμονούν σημαντικές ευπάθειες κυβερνοασφάλειας, χωρίς, ωστόσο, να κατονομάζει δημόσια τις εταιρείες ή τις χώρες προέλευσης των εν λόγω εξαρτημάτων.

Οι συνέπειες της προεδρικής απόφασης εκτείνονται πολύ πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα των ΗΠΑ, διαμορφώνοντας ένα εντελώς νέο τοπίο για την ευρωπαϊκή κατασκευαστική αγορά. Εταιρείες όπως η ABB και η KUKA βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αμερικανική ήπειρο, γεγονός που θα τις αναγκάσει να στραφούν με μεγαλύτερη επιθετικότητα προς την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Η απότομη αύξηση της διαθεσιμότητας βιομηχανικών ρομπότ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια βραχυπρόθεσμη πτώση των τιμών του εξοπλισμού, καθιστώντας τον προηγμένο αυτοματισμό πολύ πιο προσιτό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς η επιβολή δασμών ή αυστηρών ποσοστώσεων θα αλλάξει τον ψηφιακό χάρτη της εφοδιαστικής αλυσίδας παγκοσμίως.