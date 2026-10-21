SmartBay: Το AI ρομπότ που αλλάζει 4 ελαστικά αυτοκινήτου σε 30 λεπτά [Video]

Σύνοψη

Η αμερικανική Automated Tire ανέπτυξε το SmartBay, ένα ρομποτικό σύστημα ικανό να αντικαθιστά τα ελαστικά των αυτοκινήτων χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση των ζαντών από το όχημα.

Η διαδικασία για ένα πλήρες σετ τεσσάρων τροχών διαρκεί περίπου 30 λεπτά και περιλαμβάνει πλήρως αυτοματοποιημένη ευθυγράμμιση καθώς και ζυγοστάθμιση με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας και μόνο εξειδικευμένος μηχανικός είναι πλέον σε θέση να επιβλέπει ταυτόχρονα τη λειτουργία τριών τέτοιων μηχανημάτων, περιορίζοντας τη σωματική του συμμετοχή στην τροφοδοσία με νέα ελαστικά και στη χρήση λιπαντικού.

Το σύστημα διατίθεται αποκλειστικά μέσω μηνιαίας μίσθωσης ύψους περίπου 4.500 ευρώ, απευθυνόμενο πρωτίστως σε κέντρα εξυπηρέτησης με τεράστιο ημερήσιο όγκο εργασιών.

Η διαδικασία αντικατάστασης των ελαστικών σε ένα όχημα αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πιο απαιτητικές σωματικά και χρονοβόρες εργασίες στον τομέα της συντήρησης αυτοκινήτων, απασχολώντας χιλιάδες εργαζομένους σε συνεργεία παγκοσμίως χωρίς ουσιαστικές αλλαγές εδώ και δεκαετίες. Παραδοσιακά, η μέθοδος απαιτεί την πλήρη ανύψωση του οχήματος στον αέρα, το ξεβίδωμα και την αφαίρεση κάθε μεμονωμένου τροχού από τα μπουλόνια του άξονα, τη μεταφορά του βαρύτατου συνόλου ζάντας και ελαστικού σε ένα εξειδικευμένο μηχάνημα αποσυναρμολόγησης, την αφαίρεση του παλιού πέλματος με τη χρήση μεταλλικών εργαλείων, την προσεκτική τοποθέτηση του νέου καουτσούκ και, τελικά, την επιστροφή του συγκροτήματος στο αυτοκίνητο αφού πρώτα έχει περάσει από τη συσκευή ζυγοστάθμισης. Όλος αυτός ο κύκλος εργασιών απαιτεί μυϊκή προσπάθεια από τους τεχνικούς, οι οποίοι καταπονούνται καθημερινά σηκώνοντας δεκάδες κιλά, ενώ παράλληλα αυξάνει τον συνολικό χρόνο αναμονής για τους οδηγούς που περιμένουν να παραλάβουν το αυτοκίνητο τους. Η αμερικανική Automated Tire φιλοδοξεί να καταργήσει εντελώς αυτά τα εξαντλητικά βήματα, παρουσιάζοντας το SmartBay, ένα εξαιρετικά προηγμένο ρομποτικό σύστημα που υπόσχεται να φέρει την πλήρη αυτοματοποίηση στην εξυπηρέτηση των οχημάτων, επεμβαίνοντας απευθείας πάνω στα τοποθετημένα εξαρτήματα.

Πώς λειτουργεί το ρομπότ SmartBay και ποιο είναι το κόστος χρήσης του

Το σύστημα SmartBay της Automated Tire ολοκληρώνει την αλλαγή τεσσάρων ελαστικών μέσα σε περίπου 30 λεπτά, λειτουργώντας απευθείας πάνω στους άξονες του ανυψωμένου οχήματος χωρίς αφαίρεση των ζαντών. Αξιοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για την ευθυγράμμιση και την ακριβή ζυγοστάθμιση με αντίβαρα, ενώ διατίθεται αποκλειστικά μέσω μηνιαίας ενοικίασης περίπου 4.500 ευρώ για κέντρα μεγάλου όγκου εργασιών.

Η πολυπλοκότητα της μηχανικής κατασκευής του συστήματος αποκαλύπτεται από την πρώτη κιόλας στιγμή που το αυτοκίνητο ανεβαίνει στη ράμπα του συνεργείου, καθώς τεράστιοι μεταλλικοί βραχίονες αγκαλιάζουν συγχρονισμένα τους τροχούς του οχήματος. Οι βραχίονες αυτοί διαθέτουν εξαιρετικά ευαίσθητους αισθητήρες που τους επιτρέπουν να αφαιρούν το φθαρμένο καουτσούκ ασκώντας ακριβώς τη δύναμη που απαιτείται, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα πανάκριβα κράματα αλουμινίου των σύγχρονων ζαντών από γρατζουνιές ή μικροφθορές που συχνά προκαλούνται από τα παραδοσιακά σιδερένια εργαλεία. Αμέσως μετά την αφαίρεση του παλιού ελαστικού, οι βραχίονες προετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, το οποίο περιλαμβάνει την απρόσκοπτη προσαρμογή του καινούργιου πέλματος επάνω στη γυμνή ζάντα που εξακολουθεί να βρίσκεται βιδωμένη γερά στο αυτοκίνητο.

Η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στον κεντρικό υπολογιστή ελέγχου δίνει στο ρομπότ την ικανότητα να αναλύει σε πραγματικό χρόνο τη γεωμετρία κάθε τροχού ξεχωριστά, υπολογίζοντας με ακρίβεια χιλιοστού τη βέλτιστη θέση του ελαστικού. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει παράλληλα την ιδανική ευθυγράμμιση του συστήματος διεύθυνσης, κάτι που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα απαιτούσε την παρέμβαση ενός δεύτερου, εντελώς διαφορετικού μηχανήματος στον χώρο εργασίας. Μια από τις πιο εντυπωσιακές καινοτομίες που κρύβει το λογισμικό του SmartBay έγκειται στην ικανότητά του να εκτελεί μια άκρως απαιτητική ζυγοστάθμιση του συγκροτήματος μέσα από πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς που αφορούν την κατανομή της μάζας κατά την περιστροφή. Αντί να στηρίζεται στην οπτική παρατήρηση ή σε απλές μετρήσεις με παρωχημένα εργαλεία, ο υπολογιστής σαρώνει ολόκληρη την επιφάνεια του τροχού, εντοπίζει τα σημεία όπου υφίσταται ανισοκατανομή βάρους και δίνει εντολή στους μικρότερους βραχίονες να κολλήσουν αυτόματα τα ακριβή μεταλλικά αντίβαρα που χρειάζονται στα εσωτερικά χείλη της ζάντας, εξασφαλίζοντας μηδενικούς κραδασμούς κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες.

Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα και η αύξηση της παραγωγικότητας

Παρά την εμφανή διάθεση της κατασκευάστριας εταιρείας να αυτοματοποιήσει πλήρως τη γραμμή εξυπηρέτησης, το ρομπότ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη καθοδήγηση στα αρχικά και στα τελικά στάδια της ροής εργασιών. Ο μηχανικός του συνεργείου επωμίζεται την απόλυτη ευθύνη για την ασφαλή τοποθέτηση του αυτοκινήτου στον ανυψωτήρα και την προσεκτική ρύθμιση του ύψους εργασίας ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, είτε πρόκειται για ένα χαμηλό σπορ επιβατικό είτε για ένα ογκώδες SUV. Επιπλέον, ο εργαζόμενος αναλαμβάνει να απομακρύνει τα παλιά ελαστικά από τη στιγμή που το μηχάνημα τα αποκολλήσει, καθώς και να προετοιμάσει τα καινούργια αλείφοντάς τα με το ειδικό λιπαντικό που διευκολύνει την ομαλή τους ολίσθηση και εφαρμογή επάνω στο μέταλλο. Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι χειρωνακτικές κινήσεις τροφοδοσίας, ο υπολογιστής αναλαμβάνει πλέον την πλήρη κυριότητα για να εκτελέσει το μοντάρισμα, επιτρέποντας στον τεχνίτη να απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας με απόλυτη ασφάλεια

Το πραγματικό όφελος εντοπίζεται στον εντυπωσιακό πολλαπλασιασμό του όγκου εργασιών που μπορεί να διεκπεραιώσει μια μικρή ομάδα τεχνικών κατά τη διάρκεια μιας τυπικής οκτάωρης βάρδιας. Σύμφωνα με τους μηχανικούς ανάπτυξης, ένας και μόνο σωστά εκπαιδευμένος εργαζόμενος διαθέτει πλέον την ευχέρεια να επιβλέπει και να τροφοδοτεί ταυτόχρονα έως και τρία αυτόνομα συστήματα, κινούμενος διαρκώς ανάμεσα στις ράμπες ανύψωσης για να εφαρμόζει το λιπαντικό και να τροφοδοτεί τις ρομποτικές δαγκάνες με φρέσκο καουτσούκ. Το επιχειρηματικό μοντέλο υπόσχεται στους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων ότι θα μπορέσουν να αυξήσουν τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πελατών στις περιόδους αιχμής, αποφεύγοντας παράλληλα την προσθήκη νέων ατόμων στο μισθολόγιό τους, στοιχείο που καταδεικνύει πως η αυτοματοποίηση στοχεύει τελικά στην υποκατάσταση μέρους του προσωπικού υπέρ των έξυπνων αλγορίθμων.

Τα ελαστικά χαμηλού προφίλ, τα τεράστια μεγέθη για εκτός δρόμου διαδρομές και τα ελαστικά τεχνολογίας run-flat αποτελούν συχνά εφιάλτη για τους μηχανικούς λόγω της αυξημένης σκληρότητας των πλαϊνών τους τοιχωμάτων που απαιτούν τεράστια άσκηση πίεσης. Οι υδραυλικοί βραχίονες του ρομποτικού συστήματος υπερκεράζουν το πρόβλημα εφαρμόζοντας απόλυτα ελεγχόμενη και διαρκή πίεση σε ολόκληρη την περίμετρο του ελαστικού, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο καταστροφής της στεφάνης κατά τη διάρκεια του μονταρίσματος. Αυτή η σταθερότητα στη διαχείριση ακραίων τύπων ελαστικών αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα απέναντι στην παραδοσιακή ανθρώπινη κόπωση που οδηγεί αναπόφευκτα σε λάθη χειρισμού ύστερα από πολλές ώρες συνεχόμενης εργασίας.