Η Logitech παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σειρά νέων εταιρικών προϊόντων στην ιστορία της

Σύνοψη

Το νέο Rally Bar 2 αξιοποιεί ειδικό chipset της Qualcomm για τετραπλάσια επεξεργαστική ισχύ edge AI και φέρει πιστοποιήσεις για Microsoft Teams, Zoom Rooms και Google Meet.

Η τεχνολογία Sound Shape επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του ήχου σε αίθουσες μήκους 20 μέτρων μέσω εστιασμένων ακουστικών δεσμών.

Το κόστος απόκτησης διαμορφώνεται στα 4.299 ευρώ για το Rally Bar 2, ενώ τα χειριστήρια Tap IP 2 και Tap Scheduler 2 κοστίζουν 1.299 ευρώ το καθένα.

Η πλήρης εμπορική διάθεση του Rally System 2 Pro προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2027.

Η αναβάθμιση του λογισμικού CollabOS για την υποστήριξη της έξυπνης εναλλαγής καμερών Right Sight 3 αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η Logitech ανακοίνωσε επίσημα τη μεγαλύτερη σειρά νέων προϊόντων που έχει σχεδιαστεί ποτέ για επιχειρήσεις, θέτοντας ως βασικό άξονα ανάπτυξης την προετοιμασία των εταιρικών υποδομών για την ευρεία ενσωμάτωση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν τα αναβαθμισμένα συστήματα τηλεδιάσκεψης Logitech Rally Bar 2 και Rally System 2 Pro, καθώς και τη νέα τεχνολογία διαχείρισης ήχου Sound Shape, τα οποία συνδυάζουν προηγμένη υπολογιστική ισχύ με έξυπνες λειτουργίες και δυνατότητες ανίχνευσης μέσω εξειδικευμένων αισθητήρων.

Logitech Rally Bar 2

Το νέο Rally Bar 2 καλείται να διαδεχθεί το ήδη επιτυχημένο Rally Bar, φέρνοντας ωστόσο ριζικές αλλαγές στο εσωτερικό του hardware μέσω της προσθήκης ενός ισχυρού chipset της Qualcomm. Η νέα αρχιτεκτονική προσφέρει τετραπλάσια ισχύ επεξεργασίας edge AI συγκριτικά με άλλες ανταγωνιστικές προτάσεις της αγοράς, επιτρέποντας την ταυτόχρονη διαχείριση πολύπλοκων δεδομένων εικόνας και ήχου. Ένας ειδικά σχεδιασμένος φακός που συνοδεύεται από αισθητήρα μεγέθους 1 ίντσας εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια εικόνας ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ το σύστημα Right Sound 3, το οποίο αντλεί ισχύ από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, μεταφέρει ήχο ποιότητας στούντιο απευθείας στις αίθουσες συσκέψεων.

Παράλληλα, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες της συσκευής επιτρέπουν την αυτόματη διαδικασία κράτησης της αίθουσας ακριβώς τη στιγμή που οι εργαζόμενοι εισέρχονται στον χώρο, συλλέγοντας ταυτόχρονα κρίσιμα δεδομένα πληρότητας που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων τους. Το εξωτερικό περίβλημα κατασκευάζεται από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου, επιλογή που όχι μόνο προσδίδει εξαιρετική αντοχή και premium αισθητική, αλλά διευκολύνει δραστικά και τη διαδικασία ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος. Η εγκατάσταση παραμένει εξαιρετικά απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί από ένα μόνο άτομο μέσα σε ελάχιστα λεπτά της ώρας.

Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει πλήρεις πιστοποιήσεις λειτουργίας για τις πλατφόρμες Microsoft Teams, Zoom Rooms και Google Meet, ενώ βασίζεται στενά στο Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) συνδυάζοντας τα κορυφαία πρότυπα ασφάλειας της Microsoft με τις έξυπνες λειτουργίες διαχείρισης της Logitech.

Logitech Rally System 2 Pro και τεχνολογία Sound Shape

Ο εξοπλισμός χώρων υψηλής σημασίας, όπως είναι οι μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων διοικητικών στελεχών και οι τεράστιοι χώροι εκπαίδευσης, αποτελούσε ανέκαθεν μια περίπλοκη διαδικασία για τα τμήματα IT των επιχειρήσεων. Το Logitech Rally System 2 Pro παρουσιάζεται ως μια νέα, πλήρως σπονδυλωτή λύση η οποία στοχεύει να απλοποιήσει δραστικά τις εγκαταστάσεις που παραδοσιακά απαιτούσαν εξοπλισμό από πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές, προσφέροντας πλέον ένα ενιαίο και αξιόπιστο οικοσύστημα από μικρές έως πολύ μεγάλες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. Το σύστημα περιλαμβάνει τη μονάδα RoomMate 2 Pro με επεξεργαστή Qualcomm που υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία έως και τριών οθονών 4K, καθώς και τη συσκευή Rally AI Camera Pro η οποία συνδυάζει έναν ευρυγώνιο αισθητήρα 1 ίντσας με τον αναγνωρίσιμο σχεδιασμό οπτικής κάμερας PTZ.

Η πλέον εντυπωσιακή καινοτομία έγκειται στην ενσωμάτωση της πρωτοποριακής τεχνολογίας Sound Shape στα νέα ηχεία Rally Speaker 2 Pro και Rally Speaker 2 Max. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί αυστηρά εστιασμένες ακουστικές δέσμες προκειμένου να κατευθύνει με απόλυτη ακρίβεια τον ήχο προς τους ακροατές, επιτυγχάνοντας την απόλυτα ομοιόμορφη κατανομή του ήχου σε τεράστιους χώρους που φτάνουν σε μήκος τα 20 μέτρα.

Πρόκειται για ένα τεχνικό επίτευγμα το οποίο στο παρελθόν μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εν μέρει και απαιτούσε δαπανηρές, εξαιρετικά πολύπλοκες εγκαταστάσεις με διατάξεις περιφερειακών ηχείων οροφής. Η συσκευή Rally Speaker 2 Max ενσωματώνει 64 micro-drivers για να καλύψει τις μέγιστες αποστάσεις, ενώ το μικρότερο Rally Speaker 2 Pro χρησιμοποιεί 32 micro-drivers.

Παράλληλα, η ενσωματωμένη τεχνολογία AV-over-IP με την ονομασία Logitech Link συνδέει όλες τις περιφερειακές συσκευές χρησιμοποιώντας απλά καλώδια δικτύου τύπου Category, εξαλείφοντας πλήρως την ανάγκη για εξωτερικούς επιμηκυντές σήματος και injectors τροφοδοσίας PoE.

Νέα περιφερειακά ελέγχου, τιμές και προγραμματισμένη διαθεσιμότητα

Εκτός από τα κύρια συστήματα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, η εταιρεία προχώρησε στην ανανέωση των περιφερειακών ελέγχου ανακοινώνοντας το αναβαθμισμένο χειριστήριο αφής Tap IP 2, το οποίο διαθέτει σύνδεση στο δίκτυο, σαφώς φωτεινότερη οθόνη και εξυπνότερες λειτουργίες πλοήγησης. Επίσης, παρουσιάστηκε το νέο πάνελ προγραμματισμού και κράτησης αιθουσών Tap Scheduler 2, το οποίο εξοπλίζεται με φωτεινότερη οθόνη υψηλότερης ανάλυσης, αναβαθμισμένη υπολογιστική ισχύ και έναν εξαιρετικά χρήσιμο ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης για άμεση απόκριση.

Όσον αφορά την εμπορική διαθεσιμότητα, τα προϊόντα ακολουθούν ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας. Το σύστημα Rally Bar 2 διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά με προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 4.299 ευρώ, το νέο χειριστήριο Tap IP 2 κοστολογείται στα 1.299 ευρώ, και το πάνελ Tap Scheduler 2 έχει οριστεί επίσης στα 1.299 ευρώ.

Για τις εγκαταστάσεις μεγαλύτερης κλίμακας, τα συστήματα Rally System 2 Pro, η μονάδα RoomMate 2 Pro και ολόκληρη η σειρά των δικτυακών ηχείων Rally Speaker 2 πρόκειται να γίνουν εμπορικά διαθέσιμα το καλοκαίρι του 2027, ενώ ταυτόχρονα διεξάγονται εξειδικευμένες επιδείξεις της λειτουργίας τους στο Logitech Experience Center που βρίσκεται στη Silicon Valley.

Τέλος, η δυνατότητα της αυτόματης εναλλαγής πολλαπλών καμερών μέσω του συστήματος Right Sight 3 προγραμματίζεται να διατεθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027, λαμβάνοντας τη μορφή μιας δωρεάν ενημέρωσης μέσω του αποκλειστικού λογισμικού CollabOS.