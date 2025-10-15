Η Meta φέρνει τα group chats στο Threads, αλλά και το messaging στην Ευρώπη

Η Meta συνεχίζει να ενισχύει τη λειτουργικότητα του Threads, της πλατφόρμας που δημιούργησε για να ανταγωνιστεί το X (πρώην Twitter). Αυτή τη φορά, η εταιρεία προσθέτει τη δυνατότητα ομαδικών συνομιλιών (group chats), επιτρέποντας στους χρήστες να επικοινωνούν με πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα – ένα χαρακτηριστικό που μέχρι σήμερα έλειπε από την εφαρμογή.

Νέα εποχή για το Threads: Από τα DMs στα group chats

Το Threads απέκτησε τη δυνατότητα απευθείας μηνυμάτων (DMs) μόλις τον Ιούνιο του 2025, και τώρα κάνει το επόμενο βήμα, προσθέτοντας ομαδικές συνομιλίες. Με τη νέα αναβάθμιση, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν ομάδες έως και 50 ατόμων, επιτρέποντας έτσι πιο δυναμικές και διαδραστικές συζητήσεις μέσα στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τη Meta, το νέο χαρακτηριστικό έχει σχεδιαστεί για να κάνει «ευκολότερη τη σύνδεση, την ανταλλαγή ιδεών και τη βαθύτερη ενασχόληση με τα θέματα που αγαπάτε». Πρόκειται για μια λειτουργία που φέρνει το Threads πιο κοντά στις δυνατότητες άλλων δημοφιλών εφαρμογών της εταιρείας, όπως το Facebook Messenger και το WhatsApp.

Πώς λειτουργούν τα group chats

Η Meta έχει θέσει συγκεκριμένους κανόνες για τη δημιουργία και τη χρήση των νέων ομαδικών συνομιλιών, με στόχο την προστασία των χρηστών και τον περιορισμό της κατάχρησης.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Κάθε ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 50 συμμετέχοντες .

. Μπορούν να προστεθούν μόνο άτομα που ήδη ακολουθούν τον δημιουργό του group, ώστε να αποτρέπεται το ανεπιθύμητο spam.

του group, ώστε να αποτρέπεται το ανεπιθύμητο spam. Οι χρήστες μπορούν να δώσουν μοναδικό όνομα στη συνομιλία, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και την οργάνωση των θεμάτων.

στη συνομιλία, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και την οργάνωση των θεμάτων. Η λειτουργία θυμίζει τον τρόπο διαχείρισης ομαδικών συζητήσεων στο Facebook Messenger.

Η Meta σχεδιάζει επίσης να προσθέσει δυνατότητα πρόσκλησης μέσω link, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εντάσσουν νέα μέλη εύκολα, χωρίς να τα προσθέτουν ένα-ένα χειροκίνητα.

Παγκόσμια διάθεση με εξαιρέσεις

Ο εκπρόσωπος της Meta, Alec Booker, δήλωσε ότι η λειτουργία των group chats ξεκίνησε ήδη να διατίθεται παγκοσμίως, με δύο εξαιρέσεις: Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία. Όπως διευκρίνισε, η εταιρεία εργάζεται για να φέρει το χαρακτηριστικό και στις δύο αυτές αγορές.

Η καθυστέρηση φαίνεται να συνδέεται με ρυθμιστικούς και νομικούς λόγους, καθώς η Meta έχει βρεθεί πολλές φορές στο παρελθόν αντιμέτωπη με αυστηρά πλαίσια προστασίας δεδομένων, ειδικά στην Ευρώπη και την Ωκεανία.

Επέκταση του messaging στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παράλληλα, η Meta ανακοίνωσε ότι το Threads θα διαθέσει όλες τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων (messaging features) στους χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι χρήστες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα πλήρες σύστημα επικοινωνίας μέσα στην εφαρμογή.

Οι νέες δυνατότητες που φτάνουν στην ΕΕ περιλαμβάνουν:

Ατομικές και ομαδικές συνομιλίες

Ρυθμίσεις ελέγχου μηνυμάτων και απορρήτου

Κρυφό φάκελο (hidden folder) για ευαίσθητες συνομιλίες

για ευαίσθητες συνομιλίες Υποστήριξη για πολυμέσα, όπως φωτογραφίες, βίντεο και GIFs

Η Meta επισημαίνει ότι αυτή η αναβάθμιση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για να καταστήσει το Threads «μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας και έκφρασης», όχι απλώς μια πλατφόρμα microblogging.

Η σημασία του feedback από τους χρήστες

Η Meta τόνισε στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι συνεχίζει να ακούει ενεργά τις προτάσεις και τα σχόλια των χρηστών, προκειμένου να βελτιώσει τις δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων. Η εταιρεία σκοπεύει να αναβαθμίζει τακτικά το Threads με νέες επιλογές και εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας.

Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, φιλικό και συμμετοχικό περιβάλλον επικοινωνίας, χωρίς τα φαινόμενα παραπληροφόρησης και τοξικότητας που έχουν στιγματίσει άλλες πλατφόρμες.

