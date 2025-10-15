Το Firefox λανσάρει δωρεάν VPN για να ξανακερδίσει τους χρήστες του

Η Mozilla επιχειρεί μια τολμηρή επιστροφή στη μάχη των browsers, παρουσιάζοντας ένα νέο, ενσωματωμένο δωρεάν VPN μέσα στο Firefox. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το άλλοτε δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης δυσκολεύεται να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά, με μερίδιο μόλις 2-3% παγκοσμίως.

Η εταιρεία, γνωστή για τη δέσμευσή της στην ιδιωτικότητα και την ανοιχτή τεχνολογία, φαίνεται να επενδύει ξανά σε αυτό που την έκανε αρχικά ξεχωριστή: στην προστασία του χρήστη. Το νέο VPN υπόσχεται να προσφέρει αυξημένο απόρρητο, χωρίς κόστος και χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστές εφαρμογές ή περίπλοκες ρυθμίσεις.

Μια απλή, ενσωματωμένη λύση απορρήτου

Σε αντίθεση με το υπάρχον συνδρομητικό Mozilla VPN που καλύπτει όλη τη δικτυακή κίνηση της συσκευής, το νέο δωρεάν VPN στο Firefox προστατεύει αποκλειστικά την πλοήγηση μέσα από τον browser.

Ο χρήστης δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει τίποτα επιπλέον. Αρκεί να ενεργοποιήσει την επιλογή μέσα από το μενού του Firefox και η σύνδεσή του αποκτά αμέσως ανωνυμία:

Η πραγματική διεύθυνση IP αποκρύπτεται.

Ο πάροχος internet (ISP) δεν μπορεί πλέον να παρακολουθεί τις διαδικτυακές δραστηριότητες.

Η Mozilla τονίζει ότι δεν υπάρχει όριο στη χρήση δεδομένων ούτε μείωση ταχύτητας σύνδεσης. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται να συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα τεχνικά δεδομένα, τα οποία διαγράφονται έπειτα από τρεις μήνες.

Σημαντικότερο όλων, υπόσχεται ότι:

Δεν κρατά αρχεία περιήγησης.

Δεν καταγράφει το περιεχόμενο που κατεβάζει ο χρήστης.

Δεν παρακολουθεί τη δραστηριότητά του online.

Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια απλή και προσβάσιμη λύση προστασίας απορρήτου, σχεδιασμένη για το ευρύ κοινό.

Γιατί τώρα; Η παγκόσμια στροφή προς τα VPN

Η κίνηση της Mozilla δεν είναι τυχαία. Η παγκόσμια αγορά VPN βρίσκεται σε άνθηση, με εκατομμύρια χρήστες να στρέφονται σε αυτά τα εργαλεία προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους ή να παρακάμψουν περιορισμούς περιεχομένου.

Σε πολλές χώρες, κυβερνήσεις εφαρμόζουν μπλοκαρίσματα σε ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα ή ειδησεογραφικές πλατφόρμες.

Οι νόμοι περί επαλήθευσης ηλικίας σε ιστοσελίδες ενηλίκων, όπως στη Γαλλία ή στις ΗΠΑ (Τέξας, Φλόριντα), έχουν οδηγήσει πολλούς χρήστες στη χρήση VPN για πρόσβαση σε περιεχόμενο.

Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στο streaming περιεχόμενο, ακόμη και σε δημοκρατικές χώρες, ωθούν τους χρήστες να αναζητούν τρόπους πρόσβασης σε άλλες βιβλιοθήκες περιεχομένου.

Ενδεικτικά, στη Γαλλία η επιβολή υποχρεωτικής επαλήθευσης ηλικίας σε ιστοσελίδες ενηλίκων είχε απρόσμενες συνέπειες: μεγάλες πλατφόρμες όπως το PornHub και το YouPorn αποσύρθηκαν από τη χώρα, ενώ παράλληλα σημειώθηκε έκρηξη στη χρήση VPN και στην εμφάνιση μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το αγκάθι της αμερικανικής δικαιοδοσίας

Παρά τα πλεονεκτήματα, υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα που ενδέχεται να προβληματίσει τους πιο απαιτητικούς χρήστες: η Mozilla είναι αμερικανική εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι οι servers της υπόκεινται στη νομοθεσία των ΗΠΑ και εν δυνάμει στις απαιτήσεις της λεγόμενης συμμαχίας “Five Eyes”, του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.

Ακόμα κι αν η εταιρεία δεσμεύεται να μη διατηρεί αρχεία χρήσης, θεωρητικά μπορεί να υποχρεωθεί νομικά να παρέχει δεδομένα ή να τροποποιήσει τις πολιτικές της. Το ζήτημα αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για όσους επιλέγουν VPN υπηρεσίες με βάση τη δικαιοδοσία, προτιμώντας χώρες όπως η Ελβετία ή ο Παναμάς που έχουν αυστηρότερους νόμους προστασίας δεδομένων.

Ο ανταγωνισμός: Opera, Brave και Microsoft Edge

Η Mozilla δεν είναι η πρώτη που εισάγει ενσωματωμένο VPN.

Το Opera προσφέρει δωρεάν VPN εδώ και χρόνια.

Ο Brave έχει δημιουργήσει τη δική του λύση απορρήτου.

Ακόμη και το Microsoft Edge έχει προσθέσει παρόμοια χαρακτηριστικά προστασίας δεδομένων.

Η τάση είναι σαφής: η ιδιωτικότητα έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης ανάμεσα στους browsers, με κάθε εταιρεία να προσπαθεί να προσελκύσει χρήστες που ανησυχούν για την ασφάλεια των δεδομένων τους.

Ωστόσο, τα ενσωματωμένα VPNs δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις πλήρεις υπηρεσίες VPN.

Ο αριθμός των servers είναι περιορισμένος.

Οι επιλογές παραμετροποίησης είναι ελάχιστες.

Οι επιδόσεις μπορεί να υστερούν σημαντικά.

Το νέο Firefox VPN, για παράδειγμα, θα προσφέρει αρχικά μόνο αμερικανικούς servers, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο από άλλες χώρες ή την επίτευξη πραγματικής γεωγραφικής ανωνυμίας.

Η νέα στρατηγική της Mozilla

Η απόφαση να προσθέσει ένα δωρεάν VPN στο Firefox αποτελεί ξεκάθαρη στρατηγική προσπάθεια να προσελκύσει ξανά τους χρήστες που έχουν μετακινηθεί σε ανταγωνιστικά προγράμματα όπως το Chrome ή το Edge.

Η Mozilla επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το brand της γύρω από την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, στοιχεία που πάντα αποτελούσαν την «ψυχή» του Firefox. Αν καταφέρει να συνδυάσει τη διαφάνεια με την ευκολία χρήσης, ίσως να βρει ξανά τον δρόμο προς τη δημοτικότητα που έχασε τα τελευταία χρόνια.



