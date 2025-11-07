Η Meta φέρνει τα Vibes στην Ευρώπη

Η Meta εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική της γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας το Vibes στην Ευρώπη. Μετά την επιτυχημένη πορεία στις ΗΠΑ, το Vibes κάνει πλέον το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, συγκεντρώνοντας σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλες τις δημιουργικές και συνομιλιακές δυνατότητες του Meta AI, που μέχρι τώρα ήταν διάσπαρτες στα Facebook, Instagram, Messenger και WhatsApp.

Πέρα από τη βασική λειτουργία του ψηφιακού βοηθού, το μεγάλο νέο είναι η προσθήκη των Vibes, ενός ολοκαίνουργιου feed αφιερωμένου στη δημιουργία και κοινοποίηση σύντομων, AI παραγώμενων βίντεο. Μέσα από τα Vibes, οι χρήστες μπορούν να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν ή να «πειράξουν» υπάρχον περιεχόμενο, ανοίγοντας έτσι μια νέα, παιχνιδιάρικη πύλη στη δημιουργικότητα.

Από τότε που το Vibes λανσαρίστηκε στις ΗΠΑ, οι χρήστες το έχουν αγκαλιάσει με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τη Meta, η παραγωγή περιεχομένου μέσα στην εφαρμογή αυξήθηκε πάνω από δέκα φορές από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Με περισσότερες από 20 δισεκατομμύρια εικόνες να έχουν ήδη δημιουργηθεί συνολικά μέσω των AI εργαλείων της εταιρείας, η επέκταση του Vibes στην Ευρώπη έρχεται τη σωστή στιγμή – τη στιγμή που η δημιουργία με τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να θεωρείται κομμάτι της καθημερινότητας.

Το νέο feed του Vibes επικεντρώνεται στα σύντομα βίντεο που παράγονται μέσω AI, επιτρέποντας στους χρήστες να εξερευνούν περιεχόμενο από δημιουργούς και κοινότητες, το οποίο προσαρμόζεται δυναμικά στα ενδιαφέροντα και στις προτιμήσεις τους. Το σύστημα ενθαρρύνει τη συμμετοχική δημιουργία: οι χρήστες μπορούν να συνδυάσουν ιδέες, να αναμείξουν διαφορετικά στυλ και να πειραματιστούν με την αφήγηση μέσα από εικόνες και μουσική.

Η διαδικασία παραγωγής είναι εξαιρετικά απλή. Με μερικές μόνο λέξεις ως prompt, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει βίντεο, να προσθέσει νέα οπτικά στοιχεία, να αλλάξει στυλ ή να ενσωματώσει μουσική. Όλα αυτά μπορούν να κοινοποιηθούν απευθείας στο Vibes feed, να σταλούν σε φίλους ή να αναρτηθούν ταυτόχρονα σε Instagram και Facebook Stories ή Reels. Με αυτόν τον τρόπο, η Meta επιχειρεί να κάνει τη δημιουργία με AI μια πιο κοινωνική και διαδραστική εμπειρία, αντί για κάτι καθαρά ατομικό ή τεχνικό.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής δεν αφορά μόνο τα Vibes. Η Meta φέρνει επίσης έναν πιο φυσικό τρόπο αλληλεπίδρασης με τον προσωπικό βοηθό Meta AI. Από την αναζήτηση πληροφοριών μέχρι τη δημιουργία εικόνων και ιδεών, ο βοηθός ενσωματώνει δημιουργικά και παραγωγικά εργαλεία σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Η λειτουργία Text Prompting & Conversational AI επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν με τον βοηθό όπως θα μιλούσαν με έναν άνθρωπο, ζητώντας απαντήσεις, προτάσεις ή ιδέες. Η δυνατότητα Generation & Animation μετατρέπει λέξεις σε εικόνες ή animations μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ τα εργαλεία Editing δίνουν τη δυνατότητα για εύκολη βελτίωση ή μεταμόρφωση φωτογραφιών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος της Meta είναι να κάνει το Meta AI app το κεντρικό σημείο αναφοράς για κάθε μορφή δημιουργικής και καθημερινής αλληλεπίδρασης με την τεχνητή νοημοσύνη. Είτε πρόκειται για τη σύνθεση ενός πρωτότυπου concept είτε για την επεξεργασία εικόνων, η εταιρεία θέλει η εμπειρία να είναι απλή, φυσική και ανοιχτή σε όλους.

Η εφαρμογή παραμένει επίσης το βασικό hub για τη διαχείριση των AI glasses της Meta. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν, να επεξεργάζονται και να δημοσιεύουν φωτογραφίες ή βίντεο που έχουν τραβήξει με τα έξυπνα γυαλιά τους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα εργαλεία AI για να βελτιώσουν ή να μεταμορφώσουν το περιεχόμενο. Από απλές στιγμές της καθημερινότητας μέχρι πειραματισμούς με δημιουργικά projects, η εφαρμογή συγκεντρώνει όλα τα εργαλεία σε μία ενιαία εμπειρία.

Η Meta δηλώνει πως αυτή είναι μόνο η αρχή. Στο μέλλον, η εφαρμογή θα επεκταθεί με ακόμη περισσότερες δυνατότητες, εστιάζοντας στη βελτίωση της προσωποποίησης και στη σύνδεση ανθρώπων μέσω δημιουργικότητας. Ο τελικός στόχος είναι να μετατραπεί η τεχνητή νοημοσύνη από εργαλείο παραγωγής περιεχομένου σε πεδίο αλληλεπίδρασης και έκφρασης, μια νέα μορφή κοινωνικού παιχνιδιού.

[source]