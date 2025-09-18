Η Meta παρουσιάζει τα Ray-Ban Display και Neural Band

Στο ετήσιο συνέδριο Meta Connect 2025, ο Mark Zuckerberg αποκάλυψε δύο προϊόντα που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία: τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display και το Meta Neural Band. Ο συνδυασμός τους υπόσχεται να προσφέρει μια εμπειρία φορετής τεχνολογίας που ξεπερνά τα μέχρι σήμερα δεδομένα, φέρνοντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας.

Το μεγάλο «ατού» των Meta Ray-Ban Display είναι η ιδιωτική οθόνη που βρίσκεται ενσωματωμένη στον δεξιό φακό. Η οθόνη αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν τη χρειάζεσαι και εξαφανίζεται όταν δεν τη χρησιμοποιείς, προσφέροντας πρόσβαση σε ειδοποιήσεις, μηνύματα, προεπισκοπήσεις φωτογραφιών και σε λειτουργίες της Meta AI χωρίς να αποσπάται η προσοχή από το περιβάλλον.

Η τεχνική υλοποίηση είναι εντυπωσιακή:

Μονοφθάλμια οθόνη με πεδίο θέασης 20 μοιρών

Ανάλυση 600 x 600 pixels και 42 pixels ανά μοίρα

Ρυθμός ανανέωσης έως 90 Hz (με περιεχόμενο στα 30 Hz)

Φωτεινότητα από 30 έως 5.000 nits

Η θέση της οθόνης έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να μην εμποδίζει την κανονική όραση.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο του πακέτου είναι το Meta Neural Band, ένα wristband που χρησιμοποιεί ηλεκτρομυογραφία (EMG) για να μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα των μυών σε εντολές. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τα γυαλιά τους με μικρές, σχεδόν αόρατες κινήσεις, χωρίς να χρειάζεται φωνητική εντολή ή χειρονομίες μπροστά στην κάμερα.

Στην πράξη, το Neural Band επιτρέπει αθόρυβη πλοήγηση και επιλογή περιεχομένου, ενώ στο άμεσο μέλλον θα υποστηρίζει ακόμη και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων με ανεπαίσθητες κινήσεις των δαχτύλων. Διαθέτει διάρκεια μπαταρίας έως 18 ώρες, αντοχή στο νερό με πιστοποίηση IPX7 και κυκλοφορεί σε δύο χρώματα – Black και Sand – ταιριάζοντας με τα γυαλιά.

Τα Meta Ray-Ban Display δεν περιορίζονται μόνο στην οθόνη. Ενσωματώνουν συστοιχία έξι μικροφώνων, ανοικτού τύπου ηχεία και σύνδεση μέσω Bluetooth, καθιστώντας τα ιδανικά για βιντεοκλήσεις χωρίς ακουστικά. Η κάμερα των 12MP με δυνατότητα zoom 3X επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο με καλύτερη ποιότητα, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται έξυπνη επεξεργασία και άμεση αξιοποίηση του περιεχομένου.

Η διάρκεια μπαταρίας φτάνει τις 6 ώρες συνεχούς χρήσης, με τη συνολική αυτονομία να επεκτείνεται έως τις 24 ώρες χάρη στη νέα πτυσσόμενη θήκη φόρτισης. Στο εσωτερικό τους διαθέτουν 32 GB flash storage και 2 GB μνήμης LPDDR4x, ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή λειτουργία.

Το πακέτο, που περιλαμβάνει τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display και το Meta Neural Band, θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου με τιμή 799 δολάρια. Θα είναι διαθέσιμο σε καταστήματα όπως Best Buy, LensCrafters, Sunglass Hut και Ray-Ban Stores. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διάθεση θα επεκταθεί στον Καναδά, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του 2026.

[via]