Η NASA «ανοίγει ξανά το παιχνίδι» για τη Σελήνη: Μπορεί το Blue Moon να ξεπεράσει το Starship;

Μισό αιώνα μετά το τελευταίο βήμα ανθρώπου στη Σελήνη, η NASA ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της διαστημικής ιστορίας με την αποστολή Artemis III. Όμως το ποια εταιρεία θα μεταφέρει τελικά τους αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης φαίνεται πως παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Ο προσωρινός επικεφαλής της NASA, Sean Duffy, αιφνιδίασε αυτή την εβδομάδα την επιστημονική κοινότητα, ανακοινώνοντας πως η υπηρεσία σκοπεύει να επανανοίξει τον διαγωνισμό για το συμβόλαιο του σεληνιακού σκάφους της Artemis III. Η αποστολή, που έχει καθυστερήσει αρκετές φορές, έχει πλέον νέο στόχο το 2027 — όμως ο χρόνος δείχνει να πιέζει.

Η NASA έχει αναθέσει στη SpaceX την ανάπτυξη του Starship, του τεράστιου σκάφους που προορίζεται να μεταφέρει τους αστροναύτες από τη σεληνιακή τροχιά στην επιφάνεια της Σελήνης. Παρά τις 11 δοκιμαστικές πτήσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, το Starship παραμένει σε φάση εξέλιξης και ίσως να μην είναι έτοιμο για επιχειρησιακή χρήση εγκαίρως.

«Το πρόβλημα είναι ότι έχουν καθυστερήσει», δήλωσε ο Duffy σε τηλεοπτική του συνέντευξη τη Δευτέρα. «Έχουμε ήδη μετακινήσει τα χρονοδιαγράμματα πολλές φορές και βρισκόμαστε σε αγώνα δρόμου με την Κίνα».

Σύμφωνα με τον Duffy, τόσο εκείνος όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλουν να δουν την επανδρωμένη επιστροφή στη Σελήνη μέσα στη διάρκεια της παρούσας προεδρικής θητείας. «Θα ξανανοίξω το συμβόλαιο και θα αφήσω και άλλες εταιρείες, όπως η Blue Origin, να ανταγωνιστούν τη SpaceX», πρόσθεσε.

Ενώ η SpaceX monopolizes τα φώτα της δημοσιότητας με το Starship, η Blue Origin του Jeff Bezos δουλεύει πιο αθόρυβα πάνω στο δικό της όχημα προσεδάφισης, το Blue Moon. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις: το Blue Moon Mark 1, σχεδιασμένο για μεταφορά φορτίων, και το Blue Moon Mark 2, που προορίζεται για αποστολές με αστροναύτες.

Το μη επανδρωμένο Mark 1 μπορεί να μεταφέρει έως και 3 τόνους εξοπλισμού στη σεληνιακή επιφάνεια. Θα μπορούσε έτσι να αποτελέσει το βασικό όχημα για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη, μεταφέροντας υλικά, επιστημονικά όργανα ή ακόμη και μικρά ρομποτικά οχήματα. Διαθέτει σύστημα LIDAR για αυτόνομη και ακριβή προσεδάφιση με ακρίβεια 23 μέτρων, ανιχνεύοντας επικίνδυνα εμπόδια στο έδαφος.

Επιπλέον, το Blue Moon μπορεί να απελευθερώνει μικροδορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη ή να αποθέτει εξοπλισμό όπως σεληνιακά rovers από την επάνω πλατφόρμα του. Πρόκειται για ένα όχημα πολλαπλών χρήσεων, σχεδιασμένο για ποικιλία αποστολών, από επιστημονικές μέχρι υποδομής.

Το Blue Moon Mark 2 είναι η πιο φιλόδοξη εκδοχή: ένα πλήρως επανδρωμένο σκάφος σχεδιασμένο να μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες στη Σελήνη και να τους κρατά εκεί για έως και 30 ημέρες. Θα συνεργάζεται με το Cislunar Transporter, ένα μεταφορικό όχημα που κατασκευάζει η Lockheed Martin για επανατροφοδοσία και σύνδεση σε σεληνιακή τροχιά.

Ο Cislunar Transporter θα εκτοξεύεται σε δύο τμήματα — ένα tug και ένα tanker — πάνω σε πύραυλο New Glenn της Blue Origin. Τα δύο αυτά μέρη θα ενώνoνται και θα ανεφοδιάζονται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, πριν ξεκινήσουν για τη Σελήνη. Εκεί, θα προσεγγίζουν το Blue Moon Mark 2, θα το ανεφοδιάζουν και θα του δίνουν αρκετό καύσιμο ώστε να κατέβει στην επιφάνεια και να επιστρέψει στη σεληνιακή τροχιά με τους αστροναύτες.

Μέχρι στιγμής, η NASA έχει επιλέξει το Blue Moon Mark 2 ως το κύριο σκάφος προσεδάφισης για την αποστολή Artemis V, που προγραμματίζεται για το 2030. Ωστόσο, με το New Glenn να έχει πραγματοποιήσει μόλις μία δοκιμαστική εκτόξευση και τα Blue Moon και Cislunar Transporter να μην έχουν ακόμη πετάξει, η Blue Origin θα χρειαστεί να επιταχύνει θεαματικά για να προλάβει τη SpaceX.

Οι δηλώσεις του Duffy άναψαν ξανά τη σπίθα του ανταγωνισμού στο αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα. Ενδεχομένως, η απόφαση της NASA να ανοίξει εκ νέου τον διαγωνισμό να λειτουργεί και ως μοχλός πίεσης προς τη SpaceX, προκειμένου να επισπεύσει τις δοκιμές και να φέρει το Starship σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο Elon Musk, πάντως, απάντησε με τον δικό του γνώριμο τρόπο. «Το Starship θα πραγματοποιήσει ολόκληρη την αποστολή στη Σελήνη. Κρατήστε τα λόγια μου», έγραψε στα social media λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Duffy.

Η κούρσα για την επόμενη σεληνιακή προσεδάφιση δεν είναι πια απλώς επιστημονικός στόχος, αλλά και θέμα εθνικού γοήτρου. Με την Κίνα να ετοιμάζει δική της επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μέσα στην επόμενη δεκαετία, η NASA δεν έχει περιθώριο για μεγάλες καθυστερήσεις.

