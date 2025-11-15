Η Netflix φέρνει τα games της στις τηλεοράσεις μας

Η προσπάθεια της Netflix να καθιερωθεί και στον χώρο του gaming μπαίνει σε ένα νέο, πιο ξεκάθαρο στάδιο. Οι χρήστες μπορούν πλέον να παίξουν μια σειρά από multiplayer party games απευθείας στην τηλεόρασή τους, χρησιμοποιώντας το κινητό τους ως χειριστήριο. Η αρχική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τα Boggle Party, Party Crasher: Fool Your Friends, Lego Party, Pictionary: Game Night και Tetris Time Warp. Στο lineup θα προστεθεί και ένα παιχνίδι βασισμένο στο σύμπαν των ταινιών Knives Out, με τίτλο Dead Man’s Party: A Knives Out Game, το οποίο όμως θα κυκλοφορήσει αργότερα.

Για χρόνια, η σχέση του Netflix με το gaming ήταν κάπως θολή. Η εταιρεία δοκίμαζε διαφορετικές κατευθύνσεις: από το να λειτουργήσει σαν μικρό studio ανάπτυξης, μέχρι το να χτίσει μια πλατφόρμα για premium και αποκλειστικά mobile games. Αυτό το νέο μοντέλο, ωστόσο, ταιριάζει πολύ περισσότερο στην ταυτότητα και τις δυνατότητές του. Πρόκειται για έναν χώρο όπου η Netflix έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα: ξέρει πώς να φέρνει ανθρώπους γύρω από μια οθόνη.

Στην πραγματικότητα, τα TV-supported party games είναι μια ιδέα που ωρίμαζε εδώ και χρόνια. Η Netflix είχε ανακοινώσει ήδη από το 2022 ότι αναπτύσσει τεχνολογία cloud streaming για παιχνίδια, ενώ το 2023 ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμές. Τώρα η υπηρεσία ενεργοποιεί το σχέδιο αυτό με multiplayer τίτλους που έχουν σχεδιαστεί με στόχο να λειτουργήσουν σαν μια ψηφιακή εκδοχή της κλασικής οικογενειακής βραδιάς επιτραπέζιων.

Ένας από τους τίτλους-κλειδιά αυτής της νέας φάσης είναι το Pictionary: Game Night. Πρόκειται για μια ανανεωμένη εκδοχή του κλασικού παιχνιδιού σχεδίασης, όπου οι παίκτες προσπαθούν να μαντέψουν τι αποτυπώνεται στην οθόνη με βάση τα σκίτσα που δημιουργούνται σε πραγματικό χρόνο. Φαινομενικά απλό, αλλά ιδανικό για παρέες που θέλουν κάτι γρήγορο και διασκεδαστικό χωρίς περίπλοκα setup ή ειδικό εξοπλισμό.

Η στρατηγική της πλατφόρμας δείχνει ότι η Netflix έχει κατανοήσει το πού βρίσκεται πλέον ο ανταγωνισμός. Οι μεγάλοι εκδότες video games έχουν παραδεχτεί ότι οι αντίπαλοί τους δεν είναι μόνο οι Sony, Microsoft ή Nintendo, αλλά και εφαρμογές όπως το TikTok και το Instagram που διεκδικούν χρόνο και προσοχή. Η Netflix φαίνεται να έχει φτάσει στο ίδιο συμπέρασμα: αν θες ο κόσμος να μείνει στην εφαρμογή σου, πρέπει να του δώσεις κάτι να κάνει μαζί με άλλους, όχι απλώς να καταναλώνει παθητικά περιεχόμενο.

Τα party games εξυπηρετούν ακριβώς αυτόν τον στόχο. Δεν πρόκειται για βαθιά single-player εμπειρία ούτε για ανταγωνιστικούς τίτλους υψηλής δυσκολίας. Είναι δραστηριότητες που παρέχουν μια αφορμή για κοινωνική αλληλεπίδραση, μια συλλογική εμπειρία που γεμίζει το σαλόνι με ανθρώπους που γελούν, φωνάζουν, μαντεύουν και συμμετέχουν. Αυτού του είδους η ψυχαγωγία ταιριάζει άψογα στο DNA της Netflix: απλή πρόσβαση, καθολική διαθεσιμότητα, άμεση εμπλοκή.

Ταυτόχρονα, η υπηρεσία δείχνει μια ενδιαφέρουσα διορατικότητα στο είδος των τίτλων που επέλεξε να παρουσιάσει. Κανένας από τους πρώτους τίτλους δεν απαιτεί τεχνική γνώση ή gaming background. Δεν χρειάζονται κονσόλες, επιπλέον χειριστήρια ή ισχυρό hardware. Οποιοσδήποτε έχει ένα smartphone μπορεί να παίξει και η Netflix ποντάρει σε αυτήν ακριβώς την απλότητα, που είναι και ο λόγος που τα party games έχουν παραδοσιακά τόσο μεγάλη απήχηση.