Η Νότια Κορέα απαγορεύει τα smartphones σε δημοτικό και γυμνάσιο

Η Νότια Κορέα προχωρά σε μια πρωτοφανή ρύθμιση που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν τα σχολεία της χώρας: από το 2026, τα smartphones και οι υπόλοιπες «έξυπνες» συσκευές απαγορεύονται αυστηρά σε όλες τις τάξεις των δημοτικών και γυμνασίων. Το νέο νομοσχέδιο, όπως αναφέρει η The New York Times, στοχεύει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της υπερβολικής χρήσης των κινητών στις σχολικές επιδόσεις και στην κοινωνική και ψυχολογική ζωή των παιδιών.

Η απαγόρευση ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς να προβλέπονται συγκεκριμένες ποινές για τους παραβάτες. Ωστόσο, δίνει στους διευθυντές και τους καθηγητές την εξουσία να σταματούν τους μαθητές από το να φέρουν ή να χρησιμοποιούν τα κινητά τους στις σχολικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει εξαιρέσεις για έκτακτες ανάγκες ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, επιτρέποντας έτσι τη χρήση συσκευών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από χρόνια περιορισμών σε πολλά σχολεία της Νότιας Κορέας. Ήδη από το 2023, διάφοροι κανονισμοί περιόριζαν τη χρήση των κινητών στις τάξεις, αλλά το νέο νομοσχέδιο τα καθιστά παράνομα σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με κυβερνητική έρευνα του 2024, σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού δεν μπορούσε να ελέγξει τον χρόνο χρήσης των smartphones, παρά τις «αρνητικές συνέπειες στη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική ζωή». Στα παιδιά και στους εφήβους, το ποσοστό αυτό εκτοξεύθηκε στο 43%.

Το νέο νομοσχέδιο δεν έτυχε καθολικής υποστήριξης. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι παραβιάζει βασικά συνταγματικά δικαιώματα των μαθητών, όπως η ελευθερία επικοινωνίας, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και η δυνατότητα αναζήτησης της ευτυχίας. Παράλληλα, τονίζουν ότι η απαγόρευση ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση των μαθητών σε ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη μάθηση.

Η Νότια Κορέα δεν είναι η μόνη χώρα που υιοθετεί αυστηρά μέτρα για τα smartphones στα σχολεία. Χώρες όπως η Γαλλία, η Φινλανδία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες και η Κίνα έχουν θέσει περιορισμούς, με διαφορετικά επίπεδα αυστηρότητας, στη χρήση κινητών σε σχολικό περιβάλλον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πολιτική αυτή ακολουθείται κατά πολιτείες, με 14 πολιτείες να εφαρμόζουν αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση κινητών κατά τις σχολικές ώρες.

Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς και ειδικούς, η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια παγκόσμια τάση που προσπαθεί να επαναφέρει τη συγκέντρωση και την αλληλεπίδραση στην τάξη, περιορίζοντας την εξάρτηση των μαθητών από τις οθόνες. Οι υποστηρικτές του νόμου υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση συμβάλλει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, μειώνει περισπασμούς και ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών.

Ταυτόχρονα, οι επικριτές προειδοποιούν ότι η επιβολή μιας τόσο αυστηρής απαγόρευσης θα μπορούσε να δημιουργήσει κοινωνικές εντάσεις και να προκαλέσει αντιδράσεις από μαθητές και γονείς που θεωρούν τη χρήση των κινητών αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους. Παρ’ όλα αυτά, το μέτρο φαίνεται να αντανακλά την αποφασιστικότητα της Νότιας Κορέας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υπερβολικής χρήσης τεχνολογίας και τον αντίκτυπό της στην εκπαίδευση.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η εμπειρία της Νότιας Κορέας θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλες χώρες που προσπαθούν να βρουν την ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και εκπαίδευσης. Τα επόμενα χρόνια θα δείξουν αν η απαγόρευση αυτή θα βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα και θα μειώσει τα προβλήματα που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση smartphones ή αν θα δημιουργήσει νέες προκλήσεις στη σχολική κοινότητα.

