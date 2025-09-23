Η NVIDIA επενδύει $100 δισ. στην OpenAI και στήνουν γιγαντιαία δίκτυα τεχνητής νοημοσύνης

Σε μια από τις μεγαλύτερες στρατηγικές συνεργασίες που έχει γνωρίσει ποτέ ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, η NVIDIA ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, με στόχο την ανάπτυξη τεράστιων υποδομών δεδομένων που θα ξεπεράσουν τα 10 gigawatts ισχύος. Το φιλόδοξο σχέδιο, που θα βασιστεί στην αιχμή της τεχνολογίας της NVIDIA, φιλοδοξεί να στηρίξει τη νέα γενιά γλωσσικών μοντέλων και εφαρμογών AI, αλλά και να καθορίσει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά υπολογιστικής ισχύος.

Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή data centers τα οποία θα «τρέχουν» αποκλειστικά με εκατομμύρια GPUs της NVIDIA, εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα συστήματά της. Η επένδυση θα γίνει σταδιακά, καθώς κάθε νέο gigawatt θα τίθεται σε λειτουργία. Η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό του 2026, με την NVIDIA να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Vera Rubin, που σύμφωνα με τον CEO Jensen Huang θα σημάνει ένα τεράστιο άλμα σε σχέση με τα τρέχοντα Blackwell chips.

Η συνεργασία αυτή δεν ήρθε από το πουθενά. Η σχέση NVIDIA και OpenAI κρατάει ήδη μια δεκαετία, ξεκινώντας από τον πρώτο υπερυπολογιστή DGX και φτάνοντας ως την εκρηκτική επιτυχία του ChatGPT. «Η υπολογιστική υποδομή θα αποτελέσει τη βάση της οικονομίας του μέλλοντος», δήλωσε ο Sam Altman, επικεφαλής της OpenAI, τονίζοντας ότι οι δύο εταιρείες δεν χτίζουν μόνο για τις ανάγκες του σήμερα αλλά για μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματώνεται σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Παράλληλα, η NVIDIA ενισχύει συνεχώς το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο στον χώρο των ημιαγωγών και της AI. Πρόσφατα τοποθέτησε 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel, λίγο μετά την είσοδο της αμερικανικής κυβέρνησης με ποσοστό 10% στην ίδια εταιρεία. Επιπλέον, ξόδεψε πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση δικαιωμάτων τεχνολογίας από τη νεοφυή Enfabrica, φέρνοντας στο δυναμικό της τον CEO και βασικά στελέχη της. Όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν μια στρατηγική επέκτασης και ταυτόχρονα εδραίωσης της NVIDIA ως κυρίαρχης δύναμης στον παγκόσμιο χάρτη της υπολογιστικής ισχύος.

Η OpenAI από την πλευρά της έχει επιλέξει να υφάνει ένα δίκτυο συμμαχιών που συχνά προκαλεί αίσθηση. Η συνεργασία της με τη Microsoft θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός περίπλοκου αλλά καθοριστικού δεσμού. Αυτό το καλοκαίρι, η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με την Oracle για την ανάπτυξη 4,5 gigawatts υποδομών, χρησιμοποιώντας πάνω από 2 εκατομμύρια chips της Oracle. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο φιλόδοξο Stargate Project, μια στρατηγική συνεργασία-μαμούθ ανάμεσα σε SoftBank, OpenAI, NVIDIA, Oracle, Arm και Microsoft, με στόχο επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ για την ανάπτυξη AI υποδομών.

