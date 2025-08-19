Η NVIDIA ετοιμάζει νέο AI chip για την Κίνα, ακόμα πιο ισχυρό από το H20

Η NVIDIA φαίνεται πως προχωρά σε μια στρατηγική κίνηση με στόχο την κινεζική αγορά, αναπτύσσοντας ένα νέο AI chip πιο ισχυρό από το υπάρχον H20. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, το νέο προϊόν θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική Blackwell, την πιο πρόσφατη και προηγμένη πλατφόρμα της εταιρείας, που υπόσχεται επιδόσεις έως και 30 φορές ταχύτερες σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Το νέο chip φέρεται να έχει την προσωρινή ονομασία B30A και θα χρησιμοποιεί σχεδιασμό single-die, δηλαδή όλα τα βασικά του στοιχεία θα είναι ενσωματωμένα σε ένα ενιαίο κομμάτι πυριτίου. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να προσφέρει περίπου τη μισή υπολογιστική ισχύ των Blackwell Ultra GPUs, που βασίζονται σε πιο σύνθετη dual-die διαμόρφωση. Παράλληλα, θα συνοδεύεται από μνήμη υψηλού εύρους ζώνης και την τεχνολογία NVLink της NVIDIA, η οποία επιτρέπει ταχύτερη μετάδοση δεδομένων μεταξύ επεξεργαστών.

Η δημιουργία του B30A δεν είναι τυχαία. Το Πεκίνο έχει εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση του H20, ιδιαίτερα για κυβερνητικές και στρατιωτικές εφαρμογές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ζητήσει από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Alibaba, η Bytedance και η Tencent, να αναστείλουν τις παραγγελίες τους από τη NVIDIA, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος εθνικής ασφάλειας που διενεργεί η κυβέρνηση.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγο μετά την άρση των αμερικανικών περιορισμών εξαγωγής για το H20. Θυμίζουμε ότι τον Απρίλιο οι ΗΠΑ είχαν απαγορεύσει την πώληση των συγκεκριμένων chips στην Κίνα, εκφράζοντας ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τον κινεζικό στρατό για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, τον Ιούλιο η NVIDIA ανακοίνωσε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την αμερικανική κυβέρνηση πως θα εγκριθούν άδειες εξαγωγής, επιτρέποντας ξανά τη διάθεση του H20 στη χώρα.

Σύμφωνα με το Financial Times, τον Αύγουστο υπήρξε συμφωνία ώστε η αμερικανική κυβέρνηση να επιτρέψει τις εξαγωγές των H20 chips από NVIDIA και AMP, με αντάλλαγμα το 15% των κερδών τους. Η εξέλιξη αυτή, αν και έλυσε προσωρινά το ζήτημα, φαίνεται να ενίσχυσε τις ανησυχίες της Κίνας, που επιθυμεί μεγαλύτερο έλεγχο στη χρήση των τεχνολογιών αυτών σε κρίσιμους τομείς.

Το Reuters αναφέρει ότι οι τελικές προδιαγραφές του B30A δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά, η NVIDIA φέρεται να στοχεύει στην αποστολή των πρώτων δειγμάτων σε Κινέζους πελάτες ήδη από τον Σεπτέμβριο, ώστε να ξεκινήσουν οι δοκιμές. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, η εταιρεία θα επιδιώξει να κατοχυρώσει σημαντικό μερίδιο αγοράς σε μια περίοδο που η Κίνα εμφανίζεται πιο επιφυλακτική απέναντι στις αμερικανικές τεχνολογίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε δημοσίως πως γνωρίζει για την ανάπτυξη νέου chip από τη NVIDIA με στόχο την κινεζική αγορά. Ο Donald Trump δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο CEO της NVIDIA, Jensen Huan, πρόκειται να τον επισκεφθεί ξανά για συζήτηση πάνω στο θέμα. Το αν θα δοθεί τελικά η αναγκαία έγκριση για την εξαγωγή του B30A παραμένει ανοιχτό ερώτημα, αφού οι γεωπολιτικές ισορροπίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πιο εύθραυστες από ποτέ.

