Νέος αισθητήρας κάμερας 200MP από τη Samsung με επαναστατική τεχνολογία

Η Samsung προχωρά σε ένα ακόμα μεγάλο βήμα στον τομέα της φωτογραφικής τεχνολογίας, παρουσιάζοντας τον νέο της αισθητήρα ISOCELL HP5, ανάλυσης 200 megapixel. Ο νέος αισθητήρας υπόσχεται να φέρει επανάσταση στις επιδόσεις των smartphone καμερών, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνικές σχεδίασης με έξυπνες καινοτομίες που στοχεύουν σε υψηλότερη ευκρίνεια και φωτεινότερες εικόνες, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

Ο ISOCELL HP5 διαθέτει μέγεθος 1/1.56 ίντσες, μικρότερο σε σχέση με τον προκάτοχό του, τον ISOCELL HP3, με κάθε pixel να έχει διάμετρο μόλις 0,5 μικρόμετρα — ελαφρώς μικρότερο από τα 0,56 μικρόμετρα του προηγούμενου μοντέλου. Σε θεωρητικό επίπεδο, το μικρότερο μέγεθος των pixel σημαίνει λιγότερη επιφάνεια για τη συλλογή φωτός, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερη ποιότητα εικόνας. Ωστόσο, η Samsung φαίνεται να έχει βρει τον τρόπο να αντιστρέψει αυτόν τον κανόνα.

Χάρη σε τεχνολογίες όπως το Front Deep Trench Isolation (FDTI) και το Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), ο νέος αισθητήρας μπορεί να διαχειριστεί περισσότερα ηλεκτρόνια πριν φτάσει στο όριο κορεσμού του — παράμετρος που μετριέται ως Full Well Capacity (FWC). Αυτό σημαίνει ότι κάθε pixel μπορεί να «κρατήσει» περισσότερες πληροφορίες φωτός, αποτυπώνοντας έτσι πιο καθαρές και ζωντανές εικόνες.

Η Samsung συνδυάζει αυτή τη βελτίωση με τη λειτουργία DTI center cut (DCC), η οποία ενισχύει περαιτέρω τη λεγόμενη «μετατρεπτική απόδοση» του αισθητήρα, οδηγώντας σε συνολικά φωτεινότερες λήψεις με υψηλότερη δυναμική εμβέλεια. Επιπλέον, ο ISOCELL HP5 ενσωματώνει ένα νέο High Transmittance Anti-refractive Layer, μια ειδική επίστρωση που μειώνει στο ελάχιστο την ανάκλαση του φωτός, επιτρέποντας στα pixels να απορροφούν όσο το δυνατόν περισσότερη φωτεινή πληροφορία.

Με αυτές τις τεχνολογικές βελτιώσεις, η Samsung υποστηρίζει ότι έχει ουσιαστικά «ανασχεδιάσει» τον τρόπο λειτουργίας των pixels, μετατρέποντάς τα σε πιο αποδοτικά φωτοευαίσθητα στοιχεία. Ο αισθητήρας είναι ικανός να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο σε χαμηλό όσο και σε έντονο φωτισμό, χάρη στη βελτιωμένη απόδοση του hardware και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία των δεδομένων.

Ο ISOCELL HP5 υποστηρίζει zoom 2x εντός του ίδιου του αισθητήρα σε ευρυγώνιο φακό και έως 6x σε τηλεφακό 3x, προσφέροντας έτσι ευελιξία στη φωτογράφηση χωρίς να απαιτείται απώλεια ποιότητας μέσω ψηφιακού zoom. Παράλληλα, διαθέτει βελτιωμένο HDR για πιο φυσική απεικόνιση σκηνών με έντονες αντιθέσεις και δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας 200MP μέσα σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα, χάρη σε αλγορίθμους AI που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του αισθητήρα.

Όσον αφορά τη βιντεοσκόπηση, ο νέος αισθητήρας δείχνει εξίσου εντυπωσιακός. Μπορεί να καταγράφει βίντεο ανάλυσης 8K στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, 4K στα 120 καρέ και Full HD στα 480 καρέ το δευτερόλεπτο — αν και σε αυτή την τελευταία περίπτωση απουσιάζει η λειτουργία AutoFocus. Οι επιδόσεις αυτές τον καθιστούν έναν από τους πιο ευέλικτους αισθητήρες στην αγορά, ικανούς να ανταποκριθούν σε επαγγελματικές ανάγκες βιντεογράφων αλλά και σε απαιτητικούς χρήστες smartphone.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του SamMobile, ο ISOCELL HP5 δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε συσκευές της ίδιας της Samsung, όπως τα επόμενα Galaxy. Αντίθετα, φαίνεται πως ο αισθητήρας θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε μοντέλα τρίτων κατασκευαστών, όπως το επερχόμενο Oppo Find X9 Pro και άλλες κινεζικές ναυαρχίδες. Αυτή η επιλογή της εταιρείας προκαλεί έκπληξη, καθώς δείχνει ότι η Samsung ίσως επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως προμηθευτής προηγμένης φωτογραφικής τεχνολογίας για όλη την αγορά, και όχι μόνο για τα δικά της προϊόντα.

