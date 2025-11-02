Η Nvidia ρίχνει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη Nokia

Σε μια κίνηση που μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και τις τηλεπικοινωνίες, η Nvidia ανακοίνωσε επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Nokia. Η συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά 166,389,351 νέων μετοχών της φινλανδικής εταιρείας, με τιμή διάθεσης 6,01 δολάρια ανά μετοχή. Με αυτόν τον τρόπο, η Nvidia αποκτά ποσοστό 2,9% στη Nokia, ενισχύοντας τη θέση της στον χώρο των δικτύων επόμενης γενιάς και των υποδομών AI.

Η επένδυση τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και διαδικασίες ολοκλήρωσης, αλλά και μόνο η ανακοίνωσή της δείχνει τη στρατηγική στροφή της Nokia προς έναν νέο ρόλο — όχι μόνο ως κατασκευαστή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, αλλά και ως πρωταγωνιστή στο μέλλον της υπολογιστικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη Nokia, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη συμφωνία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της στρατηγικής της να “προωθήσει την αξιόπιστη συνδεσιμότητα για τον AI supercycle”, αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Με απλά λόγια, η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει δυναμικά στην ανάπτυξη λογισμικού 5G και 6G RAN (Radio Access Network) πάνω στην αρχιτεκτονική της Nvidia.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στο πεδίο των δικτύων κινητής. Η Nokia σκοπεύει να ενισχύσει την παρουσία της και στην αγορά του cloud και των data centers, αναπτύσσοντας λύσεις δικτύωσης που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των υποδομών AI.

Με τη σειρά της, η Nvidia βλέπει αυτή τη συνεργασία ως ευκαιρία να ενσωματώσει τις τεχνολογίες switching και οπτικής δικτύωσης της Nokia στην επόμενη γενιά των AI data centers της. Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν κοινή έρευνα και ανάπτυξη για λύσεις AI networking, που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά των δικτύων του μέλλοντος.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της συμφωνίας είναι η εμπλοκή της T-Mobile U.S. Η αμερικανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας θα συνεργαστεί με τη Nokia και τη Nvidia για την ανάπτυξη και δοκιμή τεχνολογιών AI-RAN — δικτύων που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να διαχειρίζονται δυναμικά το ραδιοφάσμα και την απόδοση των κελιών.

Οι πρώτες δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026 και θα εστιάσουν στην επιτόπια αξιολόγηση των επιδόσεων και της ενεργειακής αποδοτικότητας που προσφέρει το νέο μοντέλο. Η T-Mobile σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτές τις δοκιμές για να ενισχύσει τη θέση της στην ανάπτυξη τεχνολογιών 6G και να παραμείνει στην αιχμή της καινοτομίας στον χώρο των ασύρματων επικοινωνιών.

Ο Justin Hotard, Πρόεδρος και CEO της Nokia, χαρακτήρισε τη συνεργασία με τη Nvidia ως “το επόμενο άλμα για τις τηλεπικοινωνίες”, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται απλώς για τη μετάβαση από το 5G στο 6G, αλλά για έναν πλήρη επανασχεδιασμό των δικτύων με γνώμονα το AI.

“Η επόμενη γενιά συνδεσιμότητας θα επιτρέπει τη μετάδοση και την επεξεργασία δεδομένων με νοημοσύνη, από το data center μέχρι την άκρη του δικτύου. Η συνεργασία μας με τη Nvidia, και η επένδυσή της στη Nokia, θα επιταχύνουν την καινοτομία στα AI-RAN, φέρνοντας ουσιαστικά ένα AI data center στην τσέπη κάθε χρήστη”, δήλωσε ο Hotard.

Πρόσθεσε επίσης ότι η συνεργασία με τη Nvidia, την Dell Technologies και την T-Mobile θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ηγηθούν της επόμενης γενιάς συνδεσιμότητας, βασισμένης στις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Jensen Huang, ιδρυτής και CEO της Nvidia, τόνισε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας αυτής.

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν κρίσιμη εθνική υποδομή — το ψηφιακό νευρικό σύστημα της οικονομίας και της ασφάλειας κάθε χώρα. Χτίζοντας πάνω στο Nvidia CUDA και το AI, το AI-RAN θα επαναστατήσει στις τηλεπικοινωνίες. Πρόκειται για μια αλλαγή πλατφόρμας ολόκληρης γενιάς που δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευκαιρία να ανακτήσουν την παγκόσμια ηγεσία σε αυτήν τη ζωτικής σημασίας τεχνολογία υποδομής. Μαζί με τη Nokia και το αμερικανικό οικοσύστημα τηλεπικοινωνιών, ανάβουμε τη σπίθα μιας επανάστασης που θα φέρει πιο έξυπνα, ευπροσάρμοστα δίκτυα — τα δίκτυα που θα καθορίσουν τη συνδεσιμότητα του μέλλοντος.

Η επένδυση του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μπορεί να μοιάζει “μικρή” για τα δεδομένα της Nvidia, αλλά το συμβολικό της βάρος είναι τεράστιο. Με τη Nokia να φέρει την τεχνογνωσία στις υποδομές δικτύων και τη Nvidia να συνεισφέρει την υπεροχή της στο AI και στα data centers, οι δύο εταιρείες ουσιαστικά επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει “τηλεπικοινωνιακό δίκτυο” στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

