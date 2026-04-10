Η NYT υποστηρίζει ότι εξακρίβωσε την ταυτότητα του δημιουργού του Bitcoin!

Σύνοψη

Εκτενής έρευνα των New York Times κατονομάζει τον CEO της Blockstream και διακεκριμένο κρυπτογράφο, Adam Back, ως τον δημιουργό του Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

Η ανάλυση βασίζεται σε νέα γλωσσολογικά δεδομένα, χρονικές συγκυρίες απουσίας του Back από το διαδίκτυο κατά την ανάπτυξη του Bitcoin και την αρχιτεκτονική ταύτιση του κώδικα με το Hashcash.

Μέσω επίσημης ανάρτησης στο X, ο Adam Back απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, επαναλαμβάνοντας πως η ταυτότητα του Satoshi πρέπει να παραμείνει άγνωστη για την ασφάλεια του δικτύου.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα των New York Times, ο Βρετανός κρυπτογράφος και CEO της Blockstream, Adam Back, φέρεται να είναι ο δημιουργός του Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Η έρευνα βασίζεται σε νεότερα δεδομένα γλωσσολογικής ανάλυσης, ανεκδότα emails από την περίοδο 2008-2009 και την άμεση αρχιτεκτονική εξάρτηση του συστήματος Proof-of-Work του Bitcoin από τον αλγόριθμο Hashcash που δημιούργησε ο Back το 1997.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Satoshi Nakamoto αποτελεί ένα από τα πιο δυσεπίλυτα μυστήρια στην ιστορία της τεχνολογίας. Το ρεπορτάζ των New York Times, με ημερομηνία 8 Απριλίου 2026, επιχειρεί να δώσει οριστική απάντηση, τοποθετώντας τον Adam Back στο επίκεντρο της δημιουργίας του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος.

Το σημαντικότερο επιχείρημα που παραθέτουν οι ερευνητές εστιάζει στην τεχνική δομή του ίδιου του δικτύου. Ο Adam Back ανέπτυξε το 1997 το Hashcash, ένα σύστημα Proof-of-Work (PoW) που σχεδιάστηκε αρχικά για τον περιορισμό της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και των επιθέσεων Denial-of-Service (DoS). Ο αλγόριθμος αυτός απαιτούσε από τον αποστολέα να επιλύσει ένα κρυπτογραφικό πρόβλημα, καταναλώνοντας υπολογιστική ισχύ, προτού το μήνυμα γίνει αποδεκτό.

Το Bitcoin βασίζεται ακριβώς στην ίδια λογική για την εξόρυξη νέων νομισμάτων και την επιβεβαίωση των συναλλαγών. Στο whitepaper του Bitcoin, που δημοσιεύτηκε το 2008, το Hashcash είναι μία από τις ελάχιστες άμεσες αναφορές και παραπομπές που κάνει ο Satoshi Nakamoto. Οι δημοσιογράφοι των NYT, σε συνεργασία με ειδικούς στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, αποδομούν τον πηγαίο κώδικα της έκδοσης 0.1 του Bitcoin, εντοπίζοντας ιδιωματισμούς C++ και μοτίβα μεταγλώττισης που ταυτίζονται εντυπωσιακά με παλαιότερα projects του Back.

Πέρα από την καθαρή γραφή κώδικα, η έρευνα επικεντρώνεται στη στυλομετρία. Εργαλεία ανάλυσης φυσικής γλώσσας (NLP) που τροφοδοτήθηκαν με εκατοντάδες δημόσια μηνύματα του Adam Back στη λίστα των Cypherpunks και τα συγκρίναν με τα λιγοστά emails και δημοσιεύσεις του Satoshi στο Bitcointalk, έδειξαν ποσοστό σύμπτωσης που αγγίζει το 94%. Ιδιωματισμοί του βρετανικού συντακτικού, όπως η χρήση των λέξεων "favour" και "colour", σε συνδυασμό με την ταυτόσημη μορφοποίηση των παραγράφων, ενισχύουν τους ισχυρισμούς.

Επιπρόσθετα, το δημοσίευμα αναφέρει πως οι περιόδοι πλήρους ψηφιακής σιγής του Adam Back κατά τα έτη 2009-2010 ταυτίζονται απόλυτα με τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας του Satoshi Nakamoto στα φόρουμ.

Η αντίδραση του Adam Back

Παρά τον όγκο των ενδείξεων, ο ίδιος ο Adam Back προχώρησε σε άμεση και κατηγορηματική διάψευση. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X (πρώην Twitter), δήλωσε:

Το πρόσφατο άρθρο των NYT αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια σύνδεσης περιστασιακών αποδείξεων. Δεν είμαι ο Satoshi. Το Bitcoin δημιουργήθηκε ως ένα αποκεντρωμένο δίκτυο και η απουσία ενός κεντρικού ηγέτη είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του.

Η δήλωση αυτή διατηρεί τη συνεπή στάση που κρατά ο CEO της Blockstream εδώ και χρόνια. Η εταιρεία του αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης λύσεων Layer-2 για το Bitcoin, όπως το Liquid Network, ελέγχοντας ταυτόχρονα μεγάλο μέρος της τεχνικής κατεύθυνσης μέσω του Bitcoin Core. Αυτή η ηγετική θέση δίνει στους αναλυτές ένα επιπλέον κίνητρο να τον θεωρούν ως τον φυσικό διάδοχο –ή τον ίδιο– τον δημιουργό του συστήματος.

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

Η ιστορία των «υποψήφιων» Satoshi

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μεγάλα μέσα ενημέρωσης πιστεύουν πως έλυσαν τον γρίφο. Το 2014, το Newsweek κατονόμασε λανθασμένα τον Dorian Nakamoto, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση του πραγματικού Satoshi που εμφανίστηκε μόνο για να γράψει «Δεν είμαι ο Dorian Nakamoto». Αργότερα, ο Craig Wright αυτοανακηρύχθηκε δημιουργός του Bitcoin, ισχυρισμός που κατέρρευσε οριστικά στα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσφατα, αποδεικνύοντας σωρεία πλαστογραφιών.

Άλλα ονόματα, όπως ο Nick Szabo (δημιουργός του Bit Gold), ο εκλιπών Hal Finney (ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε συναλλαγή Bitcoin) και πρόσφατα ο Peter Todd (μέσα από το ντοκιμαντέρ του HBO), έχουν εξεταστεί εξονυχιστικά. Η διαφορά με τον Adam Back έγκειται στο γεγονός ότι είναι ο μοναδικός εν ζωή κρυπτογράφος με αποδεδειγμένη, άμεση αλληλογραφία με τον Satoshi πριν από την κυκλοφορία του white book του.

Ο αντίκτυπος μιας πιθανής αποκάλυψης του πραγματικού δημιουργού

Η συζήτηση γύρω από την ταυτότητα του Satoshi Nakamoto συμπίπτει με σημαντικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων. Εντός του 2026, η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού MiCA (Markets in Crypto-Assets) έχει μεταβάλει τα δεδομένα για τα ανταλλακτήρια και τις εταιρείες Web3.

Για τους επενδυτές και τις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων, η αποκάλυψη της ταυτότητας του δημιουργού του Bitcoin αποτελεί δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία, εάν επιβεβαιωθεί πως ο Adam Back είναι ο Satoshi, το δίκτυο αποκτά ένα γνωστό και σεβαστό πρόσωπο με βαθιά τεχνική γνώση, προσφέροντας θεσμική αξιοπιστία. Αυτό θα διευκόλυνε την αποδοχή του Bitcoin από τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Από την άλλη, ο πυρήνας του Bitcoin βασίζεται στην πλήρη αποκέντρωση. Η ύπαρξη ενός φυσικού προσώπου που κατέχει τον έλεγχο των πρώτων 1,1 εκατομμυρίων Bitcoins (γνωστά ως Patoshi pattern), τα οποία παραμένουν αδρανή, δημιουργεί θεωρητικούς κινδύνους για την αγορά. Εάν αυτά τα νομίσματα κινηθούν, η ρευστότητα των ανταλλακτηρίων στην Ευρώπη θα δοκιμαστεί σοβαρά.

Η άποψη του Techgear

Η δημοσιογραφική επιμονή στην αποκάλυψη της ταυτότητας του Satoshi Nakamoto βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ανάγκη προσωποποίησης μιας τεχνολογίας. Η έρευνα των New York Times παραθέτει ισχυρά, αλλά αμιγώς περιστασιακά στοιχεία. Η γλωσσολογική ταύτιση και η εξάρτηση από το Hashcash είναι αδιαμφισβήτητα τεχνικά δεδομένα, αλλά δεν συνιστούν κρυπτογραφική απόδειξη.

Η μοναδική απόδειξη που μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του Satoshi είναι η υπογραφή ενός μηνύματος χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του Genesis Block (του πρώτου μπλοκ του Bitcoin). Μέχρι να συμβεί αυτό, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο να υποπέσει σε ένα τέτοιο τακτικό σφάλμα ένας κορυφαίος κρυπτογράφος σαν τον Adam Black (αν φυσικά είναι όντως ο Satoshi), κάθε ισχυρισμός παραμένει θεωρία.

Το Bitcoin έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον δημιουργό του και στην αυστηρά ρυθμισμένη πραγματικότητα του 2026, το γεγονός ότι ο αλγόριθμος συνεχίζει να παράγει μπλοκ κάθε 10 λεπτά, χωρίς κεντρική διοίκηση, είναι απείρως πιο σημαντικό από το όνομα αυτού που έγραψε την πρώτη γραμμή κώδικα.