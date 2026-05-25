Samsung AI Week: Δημιουργήστε το δικό σας AI Bundle με συνδυαστικό όφελος έως 10%

Σύνοψη

Η Samsung Electronics Hellas διεξάγει την προωθητική ενέργεια "Samsung AI Week" μέσα από το επίσημο ηλεκτρονικό της κατάστημα, Samsung.com/gr.

Η προσφορά ισχύει από τις 25 Μαΐου 2026 μέχρι και τις 7 Ιουνίου 2026, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι καταναλωτές λαμβάνουν έκπτωση 5% στη συνολική τιμή αγοράζοντας δύο επιλεγμένα προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες.

Οι καταναλωτές εξασφαλίζουν έκπτωση 10% στη συνολική τιμή με την αγορά τριών επιλεγμένων προϊόντων από διαφορετικές κατηγορίες.

Στην ενέργεια συμμετέχουν κορυφαίες συσκευές από τις κατηγορίες κινητών, πλυντηρίων, ψυγείων, τηλεοράσεων και monitors.

Η Samsung Electronics Hellas ανακοίνωσε την έναρξη της Samsung AI Week, προσκαλώντας τους καταναλωτές να γνωρίσουν τον συνδεδεμένο τρόπο ζωής μέσω της τεχνολογίας AI connectivity. Με κεντρικό μήνυμα το «Your Companion to AI Living», η εταιρεία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξυπηρετήσει και να απλοποιήσει την καθημερινότητα. Μέσω του οικοσυστήματος SmartThings και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της, η Samsung στοχεύει στην παροχή μιας έξυπνης και απρόσκοπτης συνδεδεμένης εμπειρίας.

Η ενέργεια λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung.com/gr και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Ιουνίου 2026 (ή μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα).

Πώς λειτουργούν τα AI Bundles και οι συνδυαστικές εκπτώσεις

Ο πυρήνας της Samsung AI Week είναι η δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων πακέτων, τα λεγόμενα «AI Bundles». Οι φίλοι της τεχνολογίας καλούνται να επιλέξουν συσκευές με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης από διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, μειώνοντας το συνολικό κόστος αγοράς. Συγκεκριμένα:

Παρέχεται έκπτωση 5% στη συνολική τιμή πώλησης, εφόσον ο χρήστης προσθέσει στο καλάθι του δύο επιλεγμένα προϊόντα που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες.

στη συνολική τιμή πώλησης, εφόσον ο χρήστης προσθέσει στο καλάθι του δύο επιλεγμένα προϊόντα που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Παρέχεται έκπτωση 10% στη συνολική τιμή πώλησης, εφόσον επιλεγούν τρία συμμετέχοντα προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες.

Η προσφορά αφορά επιλεγμένες συσκευές κορυφαίας τεχνολογίας από το Samsung eShop, ενώ εξαιρούνται οι αγορές από τα ειδικά ηλεκτρονικά καταστήματα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, φοιτητές ή εργαζομένους άλλων εταιρειών.

Συμμετέχουσες συσκευές: Το ολοκληρωμένο οικοσύστημα της Samsung

Η ενέργεια αναδεικνύει την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών σειρών προϊόντων, όπως τα Galaxy AI (συσκευές κινητής), τα Bespoke AI (οικιακές συσκευές) και τα Samsung Vision AI (τηλεοράσεις).

Κινητή Τηλεφωνία και Wearables (Galaxy AI) Στην κατηγορία των mobile συσκευών συμμετέχουν οι νεότερες αναδιπλούμενες προτάσεις της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, διαθέσιμα είναι τα Galaxy Z Flip7 και Galaxy Z Fold7, τα οποία διαθέτουν αμφότερα Ενεργειακή Κλάση B. Το πακέτο της κινητής συμπληρώνουν τα wearables, με τα Galaxy Watch7 Series, Galaxy Watch 8 Series και το πιο πρόσφατο Galaxy Watch Ultra (2025) να συμμετέχουν στην προσφορά.

Οικιακές Συσκευές (Bespoke AI) Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του σπιτιού. Στα πλυντήρια, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το μοντέλο WW11DB8B95GHU4 (11kg) με τεχνολογία SmartThings Energy και Ενεργειακή Απόδοση Α. Διαθέσιμο είναι επίσης το Bespoke AI Laundry Dryer (Metallic Silver) με Κλάση Α, καθώς και το πλυντηριοστεγνωτήριο WD6400D Combo (WD11DG6B85BEU4, 11kg) με SmartThings AI Energy Mode και Ενεργειακή Κλάση D. Επιπλέον, το 9kg Bespoke AI WF90F24 (Ασημένιο) προσφέρει Ενεργειακή Απόδοση Α.

Στην ψύξη, οι διαθέσιμες επιλογές καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες χωρητικότητας και σχεδιασμού. Συμμετέχει ο ψυγειοκαταψύκτης 387L RB7300 Bespoke με SpaceMax™ (Ενεργειακή απόδοση Α), καθώς και μεγαλύτερα μοντέλα όπως το 614L Bespoke AI Ψυγείο Ντουλάπα Family Hub (Μαύρο Μέταλλο) και το 636L RF9000 T Style Τετράπορτο Ψυγείο με 21.5" Family Hub, με τα δύο τελευταία να κατατάσσονται στην Ενεργειακή Κλάση Ε.

Τηλεοράσεις (Samsung Vision AI) και Monitors

Το οικιακό κέντρο ψυχαγωγίας αναβαθμίζεται με τις Samsung Vision AI Smart TVs του 2025. Στην ενέργεια εντάσσονται οι σειρές:

Neo QLED QN90F 4K (43" έως 115"): Με ενεργειακές κλάσεις που ποικίλουν, όπως G για το μοντέλο των 115", Ε για τα μοντέλα 98", 85" και 65", και D για το μοντέλο των 75".

Neo QLED QN85F 4K (55" έως 85"): Με ενεργειακή απόδοση F για τις διαστάσεις 85", 75", 65" και 55".

Neo QLED QN80F 4K (50" έως 85"): Με ενεργειακή απόδοση F για τα μοντέλα 85", 75", 65" και 55", και G για το μοντέλο 50".

QLED Q8F 4K (43" έως 85"): Ενεργειακή κλάση E για τις 85", 65" και 55", κλάση D για τις 75" και κλάση F για τις 43".

Στα Monitors, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των 27" και 32" Smart Monitor M5 M50F FHD (Ενεργειακή κλάση E), του 32" Smart Monitor M9 M90SF 4K OLED (Κλάση G) ή του 43" Smart Monitor M7 M70F 4K (Κλάση F).

Για τους πλήρεις όρους της ενέργειας και αναλυτικές πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τη σχετική ιστοσελίδα της εταιρείας. Η Samsung Electronics Co., Ltd. συνεχίζει να επενδύει σε ανατρεπτικές ιδέες, συστήματα μνήμης, τεχνολογίες ιατρικής απεικόνισης, HVAC, ρομποτική και λύσεις αυτοκινήτου μέσω της Harman, διαμορφώνοντας το μέλλον της τεχνολογίας.

