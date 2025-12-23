Η Paramount δεν τα παρατά: Νέα αντιπρόταση για την εξαγορά της Warner Bros. με εγγύηση από τον Larry Ellison

Εκεί που νομίζαμε ότι το ιστορικό deal έγειρε οριστικά προς τη μεριά της Netflix, ο Larry Ellison, ιδρυτής της Oracle και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, αποφάσισε να εμπλακεί προσωπικά στον εταιρικό «πόλεμο» για την απόκτηση της Warner Bros. Discovery.

Συγκεκριμένα, ο Ellison έβαλε την προσωπική του υπογραφή ως εγγύηση για κεφάλαια ύψους 40,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να στηρίξει την επιθετική προσφορά εξαγοράς που έχει καταθέσει η Paramount Global, η οποία διοικείται πλέον από τον γιο του, David Ellison. Ωστόσο, πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς και τις συγχωνεύσεις κολοσσών, εξελίσσεται μια παράλληλη, λιγότερο λαμπερή πραγματικότητα: η συστηματική συρρίκνωση του ιστορικού ειδησεογραφικού τμήματος του CBS.

Η απάντηση στην καχυποψία της Warner

Η κίνηση του Larry Ellison έρχεται ως άμεση απάντηση στην άρνηση του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros. Discovery να αποδεχτεί την αρχική πρόταση της Paramount. Το βασικό επιχείρημα της Warner ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης στη χρηματοδοτική δομή της προσφοράς, η οποία βασιζόταν σε ένα οικογενειακό καταπίστευμα που θεωρητικά μπορούσε να ανακληθεί. Οι ιθύνοντες της Warner φέρονται να είχαν ζητήσει από τον Ellison να «υπογράψει ο ίδιος στη διακεκομμένη γραμμή» αν ήθελε πραγματικά να προχωρήσει το deal.

Και ο Ellison το έκανε. Με την παροχή της «αμετάκλητης προσωπικής εγγύησης», ο μεγιστάνας της τεχνολογίας αφαιρεί κάθε πρόσχημα από το τραπέζι, καθιστώντας σαφές ότι η οικογένεια Ellison διαθέτει τη ρευστότητα και τη βούληση να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Η προσφορά της Paramount παραμένει στα 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, μια τιμή που καλύπτει το σύνολο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των στούντιο, του HBO, αλλά και του CNN. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την ανταγωνιστική πρόταση της Netflix, η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για τα «φιλέτα» της Warner (στούντιο και HBO), αφήνοντας εκτός τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα.

Για να δελεάσει περαιτέρω τους μετόχους και να κάμψει τις αντιστάσεις, η Paramount αύξησε επίσης το ποσό της αποζημίωσης σε περίπτωση που η συμφωνία μπλοκαριστεί από τις ρυθμιστικές αρχές, φτάνοντας τα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια – ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη ρήτρα της Netflix.

Η «σκιά» πάνω από το CBS News

Ενώ ο πατέρας Ellison ρίχνει δεκάδες δισεκατομμύρια στο τραπέζι για να επεκτείνει την αυτοκρατορία, ο γιος του, David Ellison, προχωρά σε δραστικές περικοπές στο εσωτερικό του ομίλου που ήδη ελέγχει. Η κατάσταση στο CBS News περιγράφεται από πολλούς ως «αποδόμηση» (hollowing out). Στο πλαίσιο της συγχώνευσης της Skydance με την Paramount, η νέα διοίκηση έχει ξεκινήσει ένα κύμα απολύσεων που αγγίζει τους 1.000 εργαζόμενους, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξάλειψη των λεγόμενων «αλληλοκαλύψεων».

Το κλίμα στο ιστορικό δίκτυο είναι βαρύ. Δημοφιλείς εκπομπές και streaming προγράμματα κόβονται, ενώ έμπειρα στελέχη βλέπουν την πόρτα της εξόδου. Η στρατηγική του David Ellison, όπως περιγράφεται σε εσωτερικά σημειώματα, είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου οργανισμού που θα εστιάζει στην ανάπτυξη. Ωστόσο, για τους εργαζόμενους και τους παρατηρητές της αγοράς, η αντίφαση είναι κραυγαλέα: πώς γίνεται ένας όμιλος να διαθέτει ρευστότητα για τη μεγαλύτερη εξαγορά της χρονιάς, αλλά να μην μπορεί να συντηρήσει το δημοσιογραφικό του δυναμικό;

Η κριτική που ασκείται εστιάζει στο ότι η δημοσιογραφία αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα απλό λογιστικό μέγεθος. Η «εξυγίανση» που ευαγγελίζεται η πλευρά Ellison μοιάζει περισσότερο με προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη μέρα, όπου το CBS θα είναι απλώς ένα μικρό γρανάζι σε έναν γιγαντιαίο μηχανισμό ψυχαγωγίας που θα περιλαμβάνει και τα περιουσιακά στοιχεία της Warner.

Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Η στρατηγική της οικογένειας Ellison είναι ξεκάθαρη: δημιουργία μεγέθους. Σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν γίγαντες (Netflix, Disney, Amazon και Apple) κυριαρχούν, η Paramount θεωρεί ότι η μόνη οδός επιβίωσης είναι η γιγάντωση μέσω εξαγορών. Η απόκτηση της Warner Bros. Discovery θα δημιουργούσε έναν υπερ-κολοσσό περιεχομένου, ικανό να γεμίσει τις πλατφόρμες streaming και τις κινηματογραφικές αίθουσες για δεκαετίες.

Προς το παρόν, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των μετόχων της Warner Bros. Discovery. Καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στα ζεστά μετρητά και την προσωπική εγγύηση του Larry Ellison από τη μια, και το σχέδιο της Netflix από την άλλη.