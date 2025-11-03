Η ψηφιακή προπόνηση που «γυρίζει τον εγκέφαλο δέκα χρόνια πίσω»

Μπορεί ένα παιχνίδι στο tablet να ανανεώσει τη μνήμη σου περισσότερο από οποιοδήποτε χάπι; Μια νέα μελέτη του McGill University δείχνει πως ναι. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η στοχευμένη διαδικτυακή εκπαίδευση του εγκεφάλου μπορεί να αντιστρέψει μια δεκαετία φυσιολογικής γνωστικής γήρανσης, χωρίς φάρμακα, χωρίς επεμβάσεις, μόνο με λίγη εξάσκηση.

Σε μια από τις πιο πρωτοποριακές κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει ως σήμερα, οι ερευνητές του McGill απέδειξαν ότι το BrainHQ, μια εφαρμογή με μορφή παιχνιδιού, μπορεί να ενισχύσει τα εγκεφαλικά κυκλώματα που σχετίζονται με τη μάθηση και τη μνήμη. Οι συμμετέχοντες —άνθρωποι άνω των 65 ετών— προπονούνταν για δέκα εβδομάδες, τριάντα λεπτά τη μέρα. Το αποτέλεσμα; Οι σαρώσεις εγκεφάλου έδειξαν βιοχημική αναζωογόνηση στο χολινεργικό σύστημα, το δίκτυο νευροδιαβίβασης που επηρεάζει την προσοχή, τη μνήμη και τη λήψη αποφάσεων.

«Η εκπαίδευση αποκατέστησε τη χολινεργική λειτουργία σε επίπεδα που βλέπουμε συνήθως σε κάποιον δέκα χρόνια νεότερο», εξηγεί ο Dr. Etienne de Villers-Sidani, νευρολόγος στο Montreal Neurological Institute-Hospital και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής του McGill. «Είναι η πρώτη φορά που οποιαδήποτε παρέμβαση —φαρμακευτική ή μη— έχει δείξει τέτοια αναστροφή στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου».

Το εύρημα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή γνωστική ενίσχυση. Η νόσος Alzheimer συνδέεται άμεσα με την πτώση της χολινεργικής δραστηριότητας, επομένως η αποκατάσταση αυτής της λειτουργίας ανοίγει έναν νέο δρόμο για την πρόληψη της άνοιας. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η ψηφιακή εκπαίδευση εγκεφάλου θα μπορούσε να αποτελέσει μια ασφαλή, προσβάσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με τα φάρμακα ή ακόμη και να λειτουργήσει συμπληρωματικά με αυτά.

«Πολλοί πιστεύουν ότι τα σταυρόλεξα ή η ανάγνωση είναι αρκετά για να κρατήσουν τον εγκέφαλο σε φόρμα. Δεν ισχύει πάντα αυτό», λέει ο de Villers-Sidani. «Το BrainHQ βασίζεται σε δεκάδες χρόνια έρευνας γύρω από τη νευροπλαστικότητα, την ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανώνεται και να μαθαίνει νέες δεξιότητες».

Η εφαρμογή BrainHQ, που ανέπτυξε η εταιρεία Posit Science, προσφέρει μια σειρά από ασκήσεις που μοιάζουν με παιχνίδια ταχύτητας και μνήμης. Καθώς ο χρήστης βελτιώνεται, τα επίπεδα δυσκολίας αυξάνονται δυναμικά, κρατώντας τον εγκέφαλο συνεχώς «σε εγρήγορση». Η προσέγγιση αυτή έχει ήδη υποστηριχθεί από εκατοντάδες δημοσιευμένες μελέτες, αλλά η νέα έρευνα του McGill είναι η πρώτη που καταγράφει απτές, βιοχημικές αλλαγές μέσω εγκεφαλικής απεικόνισης.

Στη μελέτη συμμετείχαν 92 υγιή άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: μία που χρησιμοποίησε το BrainHQ και μία ομάδα ελέγχου που έπαιζε απλά ψυχαγωγικά παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες προπονούνταν καθημερινά μέσω tablet, ωστόσο μόνο η πρώτη εμφάνισε αύξηση στη χολινεργική δραστηριότητα, όπως έδειξαν οι σπάνιες PET σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο The Neuro. Η τεχνολογία αυτή, που επιτρέπει την απεικόνιση του εγκεφάλου με ειδικό ραδιοϊχνηθέτη, είναι διαθέσιμη σε ελάχιστα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως.

Τα αποτελέσματα προσφέρουν μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στη φροντίδα της γνωστικής υγείας. Σε μια εποχή όπου οι φαρμακευτικές θεραπείες για την άνοια παραμένουν περιορισμένες ή αμφιλεγόμενες, η προοπτική μιας ψηφιακής, μη επεμβατικής λύσης είναι εξαιρετικά ελκυστική. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στο κοινό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με ιατρική παρακολούθηση.

Η ομάδα του McGill σχεδιάζει τώρα μια νέα φάση μελέτης για να αξιολογήσει αν η ίδια προπόνηση μπορεί να επιβραδύνει ή να σταματήσει την εξέλιξη πρώιμων σταδίων άνοιας.

Η ιδέα ότι ο εγκέφαλος μπορεί να «γυμναστεί» όπως ένας μυς δεν είναι νέα, αλλά η νέα αυτή μελέτη δείχνει, για πρώτη φορά, πως η άσκηση αυτή μπορεί να αποφέρει απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα σε βιολογικό επίπεδο. Και το γεγονός ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας προσβάσιμης, ψηφιακής πλατφόρμας σημαίνει ότι οι πρακτικές εφαρμογές είναι τεράστιες από την πρόληψη γνωστικής έκπτωσης μέχρι τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε εκατομμύρια ανθρώπους.

