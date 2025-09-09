Η Rimac παρουσιάζει υπερταχείες solid state μπαταρίες: Φόρτιση 10-80% σε μόλις 6,5 λεπτά

Η Rimac, γνωστή για την καινοτομία της στην ηλεκτροκίνηση, έφερε στο προσκήνιο μια από τις πιο φιλόδοξες τεχνολογίες της επόμενης δεκαετίας: τις solid state μπαταρίες. Στην πρόσφατη Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, η εταιρεία παρουσίασε όχι μόνο τα νέα της συστήματα μπαταριών, αλλά και ολοκληρωμένα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, τα οποία προορίζονται να διατεθούν και σε άλλους κατασκευαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω του κλάδου Rimac Technology.

Η συζήτηση γύρω από τις solid state μπαταρίες (μπαταρίες στερεάς κατάστασης) έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλές εταιρείες εργάζονται εντατικά για την εξέλιξή τους. Θεωρούνται το επόμενο μεγάλο βήμα στην ηλεκτροκίνηση, αφού υπόσχονται υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, μικρότερο βάρος, μεγαλύτερη ασφάλεια και –ίσως το πιο σημαντικό– ταχύτατους χρόνους φόρτισης. Στη Rimac, η ανάπτυξη προχωρά σε συνεργασία με την ProLogium και τον όμιλο Mitsubishi Chemical Group, δύο ονόματα με ισχυρή τεχνογνωσία στον τομέα.

Αν και στο επίσημο δελτίο Τύπου δεν αποκαλύπτονται λεπτομερείς προδιαγραφές, οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο περίπτερο της εταιρείας στο Μόναχο δίνουν μια σαφή εικόνα των δυνατοτήτων. Η ενεργειακή πυκνότητα των νέων μπαταριών φτάνει τα 260 Wh/kg ή 350 Wh/l. Αυτό σημαίνει ότι μια μπαταρία χωρητικότητας 100 kWh ζυγίζει μόλις 384 κιλά, αρκετά χαμηλότερα από τις αντίστοιχες λύσεις σημερινής τεχνολογίας. Εντυπωσιακή είναι επίσης η ικανότητα εκφόρτισης, η οποία αγγίζει τα 850 kW, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις σε απαιτητικά σενάρια χρήσης.

Το μεγαλύτερο όμως ατού είναι οι χρόνοι φόρτισης. Σύμφωνα με την Rimac, η μετάβαση από 10% σε 80% της μπαταρίας ολοκληρώνεται σε μόλις 6,5 λεπτά. Πρόκειται για χρόνο που, αν επιβεβαιωθεί στην πράξη, μπορεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθιστώντας τα ηλεκτρικά οχήματα εξίσου πρακτικά με τα συμβατικά όσον αφορά την καθημερινή χρήση. Η εταιρεία στοχεύει να φέρει την τεχνολογία αυτή στην αγορά μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, η Rimac προχώρησε σε μια σύγκριση με τις επόμενης γενιάς μπαταρίες 4695 Gen2, οι οποίες βασίζονται στην παραδοσιακή τεχνολογία ιόντων λιθίου και αναμένονται το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σε αυτή την περίπτωση, η ενεργειακή πυκνότητα δεν ξεπερνά τα 213 Wh/kg ή 313 Wh/l, ενώ μια μπαταρία 100 kWh ζυγίζει 470 κιλά. Ο χρόνος φόρτισης από 10% σε 80% αγγίζει τα 16,2 λεπτά, ενώ η ισχύς εκφόρτισης φτάνει τα 824 kW. Συγκριτικά, οι solid state μπαταρίες εμφανίζονται ανώτερες σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, από το βάρος έως την ταχύτητα φόρτισης.

Η παρουσία της Rimac στο Μόναχο δεν περιορίστηκε μόνο στις μπαταρίες. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης δύο νέους ηλεκτρικούς άξονες, τους Sinteg 300 και Sinteg 550. Πρόκειται για συστήματα που προσφέρουν πυκνότητα ισχύος άνω των 8 kW/kg και πυκνότητα ροπής που ξεπερνά τα 90 Nm/kg. Οι επιδόσεις τους κυμαίνονται μεταξύ 150 και 360 kW σε ισχύ και από 2.500 έως 6.250 Nm σε ροπή, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών οχημάτων, από μικρότερα έως βαριά.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει το EDU 500, ένας ηλεκτρικός άξονας εξοπλισμένος με δύο κινητήρες που μπορεί να αποδώσει έως 11.000 Nm ροπής, τιμή που εντυπωσιάζει και υπόσχεται επιδόσεις που ξεπερνούν τα συνηθισμένα δεδομένα. Παράλληλα, η Rimac παρουσίασε νέες μονάδες ελέγχου που βασίζονται στους επεξεργαστές S32E2 της NXP, δείχνοντας ότι δίνει μεγάλη έμφαση και στο λογισμικό που θα ενοποιεί και θα βελτιστοποιεί τη λειτουργία όλων αυτών των τεχνολογιών.

