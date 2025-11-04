Η Ρωσία δοκιμάζει το Poseidon: Το πυρηνικό υποβρύχιο «όπλο της Αποκάλυψης»

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη επιχειρησιακή δοκιμή του Poseidon, του υποβρύχιου drone που κινείται με πυρηνική ενέργεια και, σύμφωνα με τον Vladimir Putin, δεν έχει αντίπαλο πουθενά στον κόσμο. Πρόκειται για ένα όπλο σχεδιασμένο να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές, να ταξιδεύει με ταχύτητες που φτάνουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα και να επιχειρεί σε βάθη όπου καμία υπάρχουσα άμυνα δεν μπορεί να το εντοπίσει. Αν επιβεβαιωθούν οι δυνατότητές του, το Poseidon θα αποτελεί μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες του ρωσικού στρατιωτικού οπλοστασίου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Putin, η δοκιμή σηματοδότησε την πρώτη φορά που το drone εκτοξεύθηκε απευθείας από το υποβρύχιο-φορέα του. Ο μικροσκοπικός πυρηνικός αντιδραστήρας του, «εκατό φορές μικρότερος» από αυτούς που χρησιμοποιούνται στα κλασικά υποβρύχια, ενεργοποιήθηκε με επιτυχία, προσφέροντας στο όχημα σχεδόν απεριόριστη αυτονομία. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως το Poseidon είναι «αδύνατο να αναχαιτιστεί» και ότι η καταστροφική του ισχύς υπερβαίνει ακόμη και αυτήν του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat, του άλλου στρατηγικού όπλου της Μόσχας.

Αν και ο Putin δεν αποκάλυψε τοποθεσία ή συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, περιέγραψε την πρόωση του Poseidon ως «ουσιαστικά απεριόριστη», κάτι που ενισχύει την αίσθηση μυστηρίου γύρω από το πρόγραμμα. Οι αναλυτές θεωρούν ότι το όπλο χρησιμοποιεί ένα μίνι πυρηνικό αντιδραστήρα για να κινεί στροβιλοκινητήρες, καθιστώντας το ικανό να διανύσει τεράστιες αποστάσεις χωρίς ανεφοδιασμό και να παραμένει σε αναμονή για εβδομάδες ή και μήνες, περιμένοντας εντολή ενεργοποίησης.

Το Poseidon παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2018 ως «όπλο της Αποκάλυψης». Η ιδέα πίσω του είναι τρομακτική: η έκρηξη μιας πυρηνικής κεφαλής κοντά σε εχθρική ακτή θα μπορούσε να προκαλέσει ένα γιγαντιαίο ραδιενεργό κύμα που θα καταστρέψει παράκτιες πόλεις και θα καταστήσει ολόκληρες περιοχές ακατοίκητες για δεκαετίες. Η θεωρητική του απόδοση ξεπερνά κάθε γνωστή τορπίλη, τόσο σε ταχύτητα όσο και σε βάθος επιχειρήσεων, γεγονός που θα το καθιστούσε αόρατο στα περισσότερα συστήματα εντοπισμού.

Η δοκιμή του Poseidon δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός. Έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση μιας άλλης ρωσικής επιτυχίας: της δοκιμής του Burevestnik, ενός πειραματικού πυρηνικού πυραύλου κρουζ που χρησιμοποιεί επίσης μικροαντιδραστήρα για πρόωση. Ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Valery Gerasimov, δήλωσε ότι το Burevestnik διένυσε 14.000 χιλιόμετρα σε 15 ώρες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να παρακάμπτει κάθε γνωστό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Ο Putin υποστήριξε πως ο αντιδραστήρας του πυραύλου είναι «χιλιάδες φορές μικρότερος από εκείνους των υποβρυχίων» και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι δύο αυτές τεχνολογίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ρωσίας που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων. Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη ABM το 2001, η Μόσχα έχει επανειλημμένα εκφράσει φόβους ότι τα δυτικά «αντιπυραυλικά τείχη» θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ισορροπία της πυρηνικής αποτροπής, περιορίζοντας την ικανότητα της Ρωσίας να ανταποδώσει ένα πλήγμα.

Η ανάπτυξη των νέων αυτών όπλων δείχνει την πρόθεση της Ρωσίας να αποδείξει πως εξακολουθεί να διαθέτει μέσα που μπορούν να παρακάμψουν οποιοδήποτε σύστημα άμυνας. Ωστόσο, παραμένουν πολλά ερωτήματα. Κανείς εκτός του ρωσικού στρατιωτικού κατεστημένου δεν έχει δει το Poseidon σε δράση, ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί επαληθεύσιμες αποδείξεις για την απόδοσή του. Οι δυτικοί αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι η Ρωσία έχει στο παρελθόν υπερβάλει σε ανακοινώσεις νέων όπλων για να ενισχύσει την εικόνα της ισχύος. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια η ύπαρξη ενός τέτοιου προγράμματος αρκεί για να διατηρεί την ανησυχία σε υψηλά επίπεδα.

