Η Samsung ανακοίνωσε το UFS 5.0: 2x ταχύτητα και 40% μικρότερη κατανάλωση για on-device AI

Σύνοψη

Η Samsung ανακοίνωσε το νέο πρότυπο αποθήκευσης UFS 5.0, αγγίζοντας ταχύτητες ανάγνωσης 10.8 GB/s και εγγραφής 9.5 GB/s, επιδόσεις ακριβώς διπλάσιες από το UFS 4.1.

Ο πρωταρχικός στόχος της νέας τεχνολογίας είναι η εξάλειψη των καθυστερήσεων στην τοπική εκτέλεση (on-device) μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας τον αποθηκευτικό χώρο ενεργό υπολογιστικό πυλώνα.

Παρά την κατακόρυφη αύξηση της ταχύτητας, το UFS 5.0 καταναλώνει 40% λιγότερη ενέργεια, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνικές multi-voltage και clock gating.

Με διαστάσεις μόλις 7.5 x 13 x 0.9 χιλιοστά, το νέο chip είναι κατά 16.7% μικρότερο, προσφέροντας επιπλέον χώρο στο εσωτερικό των συσκευών για μεγαλύτερες μπαταρίες ή συστήματα ψύξης.

Η τεχνολογία δεν θα περιοριστεί στα smartphones, αλλά θα τροφοδοτήσει την επόμενη γενιά συσκευών εκτεταμένης πραγματικότητας (XR) και προηγμένων wearables.

Η ενσωμάτωση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στα smartphones έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις φορητές μας συσκευές, ωστόσο, η βιομηχανία αντιμετωπίζει ένα σημαντικό τεχνικό εμπόδιο. Τα ισχυρότερα μοντέλα, όπως το Gemini και το Claude, βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε cloud για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, ενώ η τοπική εκτέλεση (on-device AI) συνοδεύεται συχνά από σημαντικές καθυστερήσεις, υψηλή κατανάλωση μπαταρίας και αυξημένες θερμοκρασίες.

Η Samsung έρχεται να δώσει την οριστική τεχνική απάντηση σε αυτό το πρόβλημα παρουσιάζοντας το Universal Flash Storage (UFS) 5.0, το οποίο μετατρέπει τον αποθηκευτικό χώρο από μια απλή «αποθήκη δεδομένων» σε καθοριστικό παράγοντα για τις επιδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Το UFS 5.0 είναι πιστοποιημένο με βάση τα νεότερα πρότυπα του οργανισμού JEDEC, προσφέρει εκπληκτικές ταχύτητες ανάγνωσης στα 10.8 GB/s και εγγραφής στα 9.5 GB/s, οι οποίες είναι δύο φορές ταχύτερες και 40% πιο ενεργειακά αποδοτικές σε σύγκριση με το σημερινό πρότυπο UFS 4.1, με άμεσο στόχο την εξάλειψη των συμφορήσεων δεδομένων κατά την τοπική επεξεργασία AI.

Το πρόβλημα του Memory Bandwidth στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Όταν ένας χρήστης ζητά από την τοπική AI του smartphone του να συνοψίσει ένα μεγάλο κείμενο ή να δημιουργήσει μια εικόνα, ο επεξεργαστής (NPU και GPU) πρέπει να αντλήσει gigabytes παραμέτρων από τον αποθηκευτικό χώρο στη μνήμη RAM στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Όσο ισχυρός και αν είναι ο κεντρικός επεξεργαστής της συσκευής, εάν ο αποθηκευτικός χώρος δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τα δεδομένα με την απαιτούμενη ταχύτητα, η διαδικασία «παγώνει». Ο Jangseok Choi, επικεφαλής του τμήματος Memory Product Planning της Samsung Electronics, τόνισε ρητά πως οι μονάδες αποθήκευσης εξελίσσονται πλέον στον κεντρικό οδηγό που θα καθορίσει την τελική εμπειρία του χρήστη με την τεχνητή νοημοσύνη. Με ταχύτητες ανάγνωσης που αγγίζουν τα 10.8 GB/s, το UFS 5.0 επιτρέπει στο σύστημα να φορτώνει ολόκληρα δίκτυα παραμέτρων σχεδόν ακαριαία, αυξάνοντας δραματικά τον αριθμό των tokens που μπορεί να παράγει τοπικά η συσκευή ανά δευτερόλεπτο.

Ασύλληπτες επιδόσεις σε σύγκριση με το παρελθόν

Η άλμα από το UFS 4.1 στο 5.0 δεν είναι μια απλή επαυξητική βελτίωση, καθώς μιλάμε για διπλασιασμό των θεωρητικών και πρακτικών ορίων μεταφοράς δεδομένων.

Ταχύτητα Ανάγνωσης: Στα 10.8 GB/s, ο χρόνος φόρτωσης βαριών εφαρμογών, μεγάλων αρχείων βίντεο ανάλυσης 8K ProRes και εικονικών περιβαλλόντων εκμηδενίζεται. Αυτό το νούμερο ανταγωνίζεται ευθέως (και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά) τις επιδόσεις των κορυφαίων PCIe Gen 4 και Gen 5 NVMe SSDs που συναντάμε σε πανίσχυρους επιτραπέζιους υπολογιστές.

Στα 10.8 GB/s, ο χρόνος φόρτωσης βαριών εφαρμογών, μεγάλων αρχείων βίντεο ανάλυσης 8K ProRes και εικονικών περιβαλλόντων εκμηδενίζεται. Αυτό το νούμερο ανταγωνίζεται ευθέως (και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά) τις επιδόσεις των κορυφαίων PCIe Gen 4 και Gen 5 NVMe SSDs που συναντάμε σε πανίσχυρους επιτραπέζιους υπολογιστές. Ταχύτητα Εγγραφής: Αγγίζοντας τα 9.5 GB/s, η συσκευή μπορεί να αποθηκεύει ταυτόχρονες ροές υψηλής ανάλυσης από πολλαπλούς αισθητήρες κάμερας, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό ίχνος απώλειας καρέ ή καθυστέρησης στο κλείστρο.

Θερμική διαχείριση και ενεργειακή απόδοση

Οι εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες συνήθως μεταφράζονται σε κατακόρυφη αύξηση της θερμοκρασίας και γρήγορη εξάντληση της μπαταρίας. Παρόλα αυτά, οι μηχανικοί της Samsung κατάφεραν το εντυπωσιακό επίτευγμα να καταστήσουν το UFS 5.0 κατά 40% πιο αποδοτικό ενεργειακά.

Πώς επιτεύχθηκε αυτό; Η εταιρεία εφάρμοσε πρωτοποριακές καινοτομίες στην αρχιτεκτονική του chip, όπως το clock gating και οι τεχνολογίες multi-voltage. Το clock gating επιτρέπει τον έξυπνο διαχωρισμό των κυκλωμάτων και την άμεση απενεργοποίηση όσων τμημάτων του chip δεν χρησιμοποιούνται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ταυτόχρονα, η κλιμάκωση πολλαπλών τάσεων εξασφαλίζει ότι ο ελεγκτής μνήμης καταναλώνει ακριβώς το ρεύμα που χρειάζεται ανάλογα με το φόρτο εργασίας, περιορίζοντας τη σπατάλη ενέργειας σε μορφή θερμότητας.

Μικρότερο μέγεθος, μεγαλύτερες σχεδιαστικές ελευθερίες

Στον απαιτητικό χώρο της φορητής τεχνολογίας, κάθε κυβικό χιλιοστό στο εσωτερικό του πλαισίου μετράει, γι’ αυτό το νέο module του UFS 5.0 διαθέτει διαστάσεις μόλις 7.5 x 13 x 0.9 χιλιοστά και είναι 16.7% μικρότερο από τον ήδη compact προκάτοχο του, το UFS 4.1.

Αυτή η δραστική σμίκρυνση έχει τεράστιο αντίκτυπο στον βιομηχανικό σχεδιασμό των μελλοντικών συσκευών, καθώς η εξοικονόμηση χώρου στη μητρική πλακέτα επιτρέπει στους κατασκευαστές (OEMs) να ενσωματώσουν μεγαλύτερες μπαταρίες, να βελτιώσουν τα συστήματα ψύξης (όπως η τοποθέτηση μεγαλύτερων θαλάμων ατμού - vapor chambers) ή να μικρύνουν το συνολικό πάχος των συσκευών, διατηρώντας παράλληλα αμείωτη την ισχύ.

Από τα smartphones στα συστήματα XR

Η Samsung δεν προορίζει αυτή την τεχνολογία αποκλειστικά για την αγορά των smartphones, μιας και τα χαρακτηριστικά του UFS 5.0 ταιριάζουν απόλυτα στις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης αγοράς του Extended Reality (XR). Τα headsets μικτής πραγματικότητας απαιτούν τεράστιο εύρος ζώνης δεδομένων για την επεξεργασία της χωρικής χαρτογράφησης σε πραγματικό χρόνο και την προβολή γραφικών πολύ υψηλής ανάλυσης μπροστά στα μάτια του χρήστη.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ανάγνωση αυτών των δεδομένων οδηγεί στο φαινόμενο της ασυμφωνίας κίνησης, το οποίο προκαλεί ναυτία στον χρήστη. Το UFS 5.0 διασφαλίζει ότι η μεταφορά των τρισδιάστατων στοιχείων γίνεται σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας απόλυτα ομαλή εμπειρία χρήσης, ενώ η χαμηλή του κατανάλωση λύνει το διαχρονικό πρόβλημα αυτονομίας που μαστίζει τα headsets. Επιπλέον, το ελάχιστο αποτύπωμα του chip το καθιστά ιδανικό για ενσωμάτωση σε προηγμένα smartwatches επόμενης γενιάς, δίνοντας τους τη δυνατότητα να τρέχουν πολύπλοκα συστήματα παρακολούθησης υγείας εντελώς αυτόνομα, χωρίς την ανάγκη διαρκούς σύνδεσης με το smartphone.