Η Samsung επανεκκινεί τη μαζική παραγωγή ημιαγωγών στα 1.4nm

Σύνοψη

Η Samsung Foundry επανεκκινεί επίσημα την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής 1.4nm (SF1.4) μετά από προσωρινή παύση στις αρχές του 2025.

Η καθυστέρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος (από το 2027 στο 2029) επέτρεψε την τελειοποίηση των 2nm (SF2/SF2P) και εξασφάλισε συμφωνία 16,5 δισ. δολαρίων με την Tesla για το AI6 chip.

Μηχανήματα High NA EUV της ASML έχουν ήδη εγκατασταθεί στο κέντρο έρευνας NRD-K στο Giheung.

Ο ανταγωνισμός (Intel και TSMC) στοχεύει στην παραγωγή των 1.4nm το 2027 και το 2028 αντίστοιχα, αφήνοντας τη Samsung 1 έως 2 χρόνια πίσω.

Η Samsung Foundry επιβεβαίωσε την επιστροφή της στην ανάπτυξη επεξεργαστών λιθογραφίας 1.4nm (SF1.4), μεταθέτοντας την ημερομηνία μαζικής παραγωγής για το 2029, αντί για το αρχικό πλάνο του 2027. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από την προτεραιοποίηση της βελτίωσης του yield (ποσοστό λειτουργικών τσιπ ανά wafer) στα 2nm. Στο εργοστάσιο NRD-K χρησιμοποιούνται ήδη μηχανήματα High NA EUV της ASML, με τις Lam Research και Applied Materials να εξελίσσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό κατασκευής.

Η βιομηχανία των ημιαγωγών βρίσκεται μπροστά σε μια τεχνική πρόκληση υψίστης σημασίας, καθώς το όριο του 1 νανομέτρου πλησιάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Σύμφωνα με πηγές από την κορεατική The Bell, οι οποίες επιβεβαιώνονται από αναφορές παραγόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας, η Samsung αποφάσισε να ανεβάσει ξανά ρυθμούς στην ανάπτυξη των 1.4nm, ενεργοποιώντας εκ νέου το σχετικό τμήμα R&D. Η παύση, η οποία διήρκεσε από τις αρχές του 2025, αποδείχθηκε μια εξαιρετικά υπολογισμένη στρατηγική επιλογή και όχι ένδειξη αδυναμίας, καθώς επέτρεψε στην εταιρεία να σταθεροποιήσει τη διαδικασία παραγωγής των τρεχουσών γενεών.

Ο παράγοντας της Tesla και η τελειοποίηση των 2nm

Η βασική αιτία της προσωρινής παύσης των 1.4nm ήταν η ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων απόδοσης στους κόμβους των 3nm και 2nm. Η τεχνολογία Gate-All-Around (GAA), την οποία η Samsung υιοθέτησε πρώτη παγκοσμίως (πριν από την TSMC), παρουσίασε αρχικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Εστιάζοντας τους πόρους της στα SF2 και SF2P (οι κόμβοι παραγωγής 2nm), η κορεατική εταιρεία κατάφερε να αυξήσει δραματικά το yield.

Το αποτέλεσμα αυτής της βελτίωσης ήταν άμεσο και οικονομικά μετρήσιμο, καθώς η Samsung Foundry εξασφάλισε ένα τεράστιο συμβόλαιο ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Tesla. Αφορά την κατασκευή του επεξεργαστή AI6, ο οποίος θα τροφοδοτήσει τα επερχόμενα αυτόνομα οχήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τους διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τα συστήματα ρομποτικής (όπως το ανθρωποειδές Optimus). Η εξασφάλιση αυτού του κεφαλαίου δίνει πλέον στη Samsung την οικονομική και τεχνική ευρωστία να προχωρήσει στο επόμενο, ιδιαίτερα κοστοβόρο, βήμα των 1.4nm.

Εξοπλισμός νέας γενιάς και το κέντρο NRD-K

Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής SF1.4, απαιτείται εξοπλισμός αιχμής που ξεπερνά τις τρέχουσες τεχνικές δυνατότητες. Η Samsung έχει ήδη ζητήσει από κορυφαίους κατασκευαστές βιομηχανικού εξοπλισμού, όπως η Applied Materials και η Lam Research, να ξεκινήσουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων αποκλειστικά για τις δικές της γραμμές παραγωγής.

Όλος αυτός ο εξοπλισμός θα κατευθυνθεί στο NRD-K, το υπερσύγχρονο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης ημιαγωγών της Samsung στο Giheung της Νότιας Κορέας. Το πλέον σημαντικό τεχνικό δεδομένο είναι η εγκατάσταση των πανάκριβων και δυσεύρετων μηχανημάτων High NA EUV της ολλανδικής ASML. Αυτά τα συστήματα λιθογραφίας διαθέτουν υψηλότερο αριθμητικό άνοιγμα , επιτρέποντας την εκτύπωση γραμμών με πάχος μόλις 8 νανομέτρων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία τρανζίστορ μεγέθους 1.4nm χωρίς την ανάγκη για διπλή ή τετραπλή έκθεση, η οποία αυξάνει τον χρόνο και το κόστος παραγωγής.

Το ανταγωνιστικό τοπίο: TSMC και Intel

Το χρονοδιάγραμμα του 2029 τοποθετεί τη Samsung σε μια απαιτητική θέση όσον αφορά τον άμεσο ανταγωνισμό. Η Intel, μέσα από το πρόγραμμα Intel Foundry, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του κόμβου 14A (αντίστοιχο των 1.4nm) εντός του 2027. Από την άλλη πλευρά, η TSMC, ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της αγοράς μέχρι σήμερα, στοχεύει στην παραγωγή των 1.4nm (κόμβος A14) το 2028.

Αν τα χρονοδιαγράμματα τηρηθούν, η Samsung θα βρίσκεται 1 με 2 χρόνια πίσω από τους κύριους ανταγωνιστές της. Ωστόσο, στην πράξη, ο χρόνος έναρξης της μαζικής παραγωγής δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιτυχίας. Το πραγματικό yield, το κόστος ανά wafer, η ενεργειακή αποδοτικότητα των τρανζίστορ και η ικανότητα παράδοσης τεράστιων όγκων στους πελάτες (όπως η Qualcomm, η AMD και η Nvidia) θα καθορίσουν τελικά το μερίδιο αγοράς. Η εμπειρία της Samsung με την τεχνολογία GAA, την οποία θα έχει ήδη ωριμάσει επί σειρά ετών όταν φτάσουμε στα 1.4nm, αποτελεί το ισχυρότερο τεχνικό της πλεονέκτημα.