Η Samsung φέρεται να ακυρώνει το Galaxy S26 Edge!

Η Samsung φαίνεται να τραβάει την πρίζα από μια από τις πιο χαρακτηριστικές σειρές της τελευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα με νέες αναφορές από τη Νότια Κορέα, η εταιρεία αποφάσισε να ακυρώσει την ανάπτυξη του Galaxy S26 Edge, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη «slim» γραμμή, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η είδηση, που δημοσιεύτηκε αρχικά από το κορεατικό μέσο NewsPim, αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη λόγω χαμηλών πωλήσεων του Galaxy S25 Edge, το οποίο, παρά την καινοτομία του λεπτού σχεδιασμού, δεν κατάφερε να κερδίσει το αγοραστικό κοινό. Σύμφωνα με πηγή μέσα στη Samsung, «δεν είναι σίγουρο αν η slim line —δηλαδή η σειρά Edge— θα επιστρέψει ποτέ, αλλά προς το παρόν φαίνεται απίθανο. Είναι πρακτικά τελειωμένη».

Το Galaxy S25 Edge παρουσιάστηκε νωρίτερα φέτος ως η απάντηση της Samsung στην ανερχόμενη τάση των λεπτών και ελαφριών premium smartphones. Με το λεπτότερο πλαίσιο της σειράς Galaxy και την πιο κομψή σιλουέτα που έχει προσφέρει ποτέ η εταιρεία, το S25 Edge είχε στόχο να αποτελέσει το νέο πρότυπο του design για το Android οικοσύστημα.

Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι καταναλωτές δεν ενθουσιάστηκαν. Σύμφωνα με στοιχεία της Hana Investment & Securities, οι αποστολές του Galaxy S25 Edge έως τον Αύγουστο ανήλθαν σε μόλις 1,31 εκατομμύρια μονάδες. Για σύγκριση, το βασικό Galaxy S25 έφτασε τα 8,28 εκατομμύρια, το S25+ τα 5,05 εκατομμύρια και το S25 Ultra τα 12,18 εκατομμύρια. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν καθαρά ότι το κοινό προτίμησε τα πιο «παραδοσιακά» μοντέλα της σειράς S.

