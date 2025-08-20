Η Samsung φέρνει το mobile cloud gaming στην Ευρώπη!

Η Samsung ανακοίνωσε την επίσημη επέκταση της πλατφόρμας mobile cloud gaming στην ευρωπαϊκή αγορά, δίνοντας στους χρήστες Galaxy τη δυνατότητα να παίζουν κορυφαίους τίτλους χωρίς να απαιτούνται downloads ή εγκαταστάσεις. Η διάθεση ξεκινά σε φάση beta από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, με στόχο να ακολουθήσουν και άλλες χώρες της Ευρώπης τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που φέρνει το mobile gaming πιο κοντά στην έννοια του «άμεσου παιχνιδιού» με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η υπηρεσία δίνει πρόσβαση σε μια συνεχώς διευρυνόμενη βιβλιοθήκη premium τίτλων, επιτρέποντας στους παίκτες να ανακαλύπτουν και να δοκιμάζουν παιχνίδια χωρίς τους συνήθεις περιορισμούς του χώρου αποθήκευσης ή των χρονοβόρων εγκαταστάσεων. Όπως δήλωσε η Seline Sangsook Han, εκτελεστική αντιπρόεδρος του Service Business Team στο Mobile eXperience Business της Samsung Electronics, η επιτυχία που σημείωσε η υπηρεσία στη Βόρεια Αμερική μέσα στον τελευταίο χρόνο ήταν καταλυτική για αυτή τη νέα φάση. Η Han τόνισε πως το cloud gaming όχι μόνο διευκολύνει τους χρήστες, αλλά προσφέρει στους συνεργάτες ένα ισχυρό κανάλι διανομής που τους επιτρέπει να προσεγγίσουν εκατομμύρια κατόχους Galaxy συσκευών.

Παράλληλα, η Samsung εργάζεται σε έναν πλήρη επανασχεδιασμό του Mobile Gaming Hub, της «καρδιάς» του mobile gaming στις Galaxy συσκευές. Η νέα έκδοση, που αναμένεται αργότερα μέσα στο έτος, θα δίνει στους παίκτες πιο έξυπνα εργαλεία ανακάλυψης, καλύτερη οργάνωση περιεχομένου και πιο κοινωνικά χαρακτηριστικά, ενισχύοντας τη διάδραση με τις κοινότητες και τους ίδιους τους δημιουργούς παιχνιδιών.

Η τεχνολογική υποδομή που στηρίζει την πλατφόρμα αποδεικνύεται επίσης ελκυστική για τους συνεργάτες. Η Samsung έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Moloco, μια εταιρεία AI performance advertising που ειδικεύεται στη βελτιστοποίηση καμπανιών για mobile game advertisers. Μέσα από την πλατφόρμα Moloco Ads, οι δημιουργοί μπορούν να στοχεύουν καλύτερα το κοινό τους, να αυξάνουν το engagement και να βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση των διαφημιστικών δαπανών τους. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, καμπάνιες διάρκειας έξι μηνών εμφανίζουν σταθερά υψηλότερο 30-day ROAS, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας.

Η SpinX Games, μια από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσαν ενεργά στην πλατφόρμα cloud της Samsung, ανέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Όπως δήλωσε ο CEO Cameron Zhang, η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα παιχνίδια χωρίς εμπόδια απέδειξε τη δυναμική του cloud gaming, καθώς οι παίκτες μπορούν να μπουν στη δράση με ένα μόνο tap. Οι καμπάνιες της εταιρείας σε συνεργασία με τη Moloco παρουσίασαν διπλάσια απόδοση σε σχέση με αντίστοιχες ενέργειες, κάτι που ενισχύει τη θέση της Samsung ως στρατηγικό σύμμαχο στην απόκτηση χρηστών.

Η ενσωμάτωση διαφημιστικής τεχνολογίας με άμεση πρόσβαση σε παιχνίδια δημιουργεί ένα ισχυρό μοντέλο για μακροπρόθεσμη αξία τόσο για τους παίκτες όσο και για τους developers. Η Samsung δείχνει έτσι ότι δεν στοχεύει μόνο στο gaming ως εμπειρία, αλλά και ως ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ενώνει δημιουργούς, εκδότες, διαφημιστές και κοινότητες σε μια πλατφόρμα με απτά οφέλη για όλους.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η Samsung είχε ήδη προβεί νωρίτερα μέσα στο 2025 σε αλλαγές στους δημόσιους όρους χρήσης της. Συγκεκριμένα, εισήγαγε νέο μοντέλο εσόδων 80/20 στο Galaxy Store, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να πηγαίνει στους developers και στους εκδότες. Αυτό το μοντέλο ισχύει και για τους τίτλους που βασίζονται στην πλατφόρμα cloud, προσφέροντας στους δημιουργούς περισσότερους πόρους για να αναπτυχθούν και να επενδύσουν εκ νέου στο περιεχόμενό τους.

Το μέλλον του Mobile Gaming Hub, όπως το φαντάζεται η Samsung, δεν περιορίζεται απλώς στη διάθεση τίτλων. Ο επανασχεδιασμός της πλατφόρμας θα προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης όπου οι παίκτες θα μπορούν όχι μόνο να παίζουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια, αλλά και να παρακολουθούν περιεχόμενο, να συμμετέχουν σε online κοινότητες, ακόμα και να αξιοποιούν εργαλεία AI για υποστήριξη στο gameplay και την ανακάλυψη νέων εμπειριών.

[via]