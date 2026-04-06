Η Samsung καταργεί το δικό της app μηνυμάτων υπέρ της Google

Σύνοψη

Η Samsung ανακοίνωσε τη διακοπή της εφαρμογής Samsung Messages στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ιούλιο του 2026.

Το Google Messages καθίσταται η μοναδική προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για τις νέες συσκευές Galaxy.

Η μετάβαση αφορά τη βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου RCS και την αποφυγή κατακερματισμού στο οικοσύστημα του Android.

Η αλλαγή εφαρμόζεται αρχικά στην αμερικανική αγορά. Προς το παρόν, η Samsung δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης της εφαρμογής στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Το οικοσύστημα του Android διέρχεται μια κρίσιμη φάση ομογενοποίησης όσον αφορά τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Με βάση τα τελευταία δεδομένα, η Samsung επιβεβαίωσε αυτό που διαφαινόταν τους τελευταίους μήνες: το Samsung Messages αποσύρεται.

Ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 2026, οι χρήστες στις ΗΠΑ θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταβούν στο Google Messages. Η στρατηγική αυτή απόφαση στοχεύει στην εδραίωση του προτύπου RCS (Rich Communication Services) και τη δημιουργία ενός κοινού, ισχυρού μετώπου απέναντι στο iMessage της Apple.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς ήδη από τα μέσα του 2024, η κορεατική εταιρεία είχε αρχίσει να προεγκαθιστά το Google Messages ως προεπιλογή σε ορισμένες συσκευές της, ωστόσο το δικό της app παρέμενε διαθέσιμο. Τώρα, η μετάβαση γίνεται οριστική:

Τερματισμός υποστήριξης: Η εφαρμογή της Samsung θα πάψει να λαμβάνει ενημερώσεις και σταδιακά θα αφαιρεθεί από τις συσκευές μέσω αναβαθμίσεων λογισμικού.

Ο κύριος λόγος πίσω από αυτή την κίνηση είναι η πλήρης και απρόσκοπτη υιοθέτηση του RCS. Η διατήρηση δύο ξεχωριστών εφαρμογών, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούσαν διαφορετικά backends για το RCS (της Google έναντι των παρόχων κινητής), δημιουργούσε προβλήματα ασυμβατότητας, καθυστερήσεις στην παράδοση μηνυμάτων και σύγχυση στον τελικό καταναλωτή.

Η εμπειρία χρήσης και τα πλεονεκτήματα του Google Messages

Η μετάβαση σε μια νέα εφαρμογή μηνυμάτων επηρεάζει άμεσα την καθημερινή ροή εργασίας των χρηστών. Το Samsung Messages είχε αγαπηθεί για την ενσωμάτωσή του στο One UI, το οποίο διευκόλυνε την πλοήγηση με το ένα χέρι. Ωστόσο, το Google Messages απαντά με ένα σημαντικά πιο πλούσιο σετ λειτουργιών, το οποίο εξελίσσεται ραγδαία.

Η προώθηση του Google Messages δικαιολογείται τεχνολογικά από τα χαρακτηριστικά που προσφέρει:

Αξιόπιστο RCS: Ασφαλής επικοινωνία με end-to-end κρυπτογράφηση, ενδείξεις πληκτρολόγησης και αποστολή πολυμέσων υψηλής ανάλυσης, ανεξαρτήτως παρόχου.

Η ενοποίηση όλων των χρηστών Android κάτω από την «ομπρέλα» του Google Messages επιτρέπει στην Google να προωθεί ταυτόχρονα τις νέες λειτουργίες σε εκατομμύρια συσκευές, κάτι που με το Samsung Messages απαιτούσε επιπλέον χρόνο ανάπτυξης και εγκρίσεων.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει εάν το χρονοδιάγραμμα του Ιουλίου 2026 αφορά και την Ευρώπη. Στην ελληνική αγορά, το Samsung Messages παραμένει αυτή τη στιγμή πλήρως λειτουργικό και προεγκατεστημένο στα παλαιότερα μοντέλα, με αρκετούς χρήστες να το προτιμούν λόγω εξοικείωσης.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κατάργησης για την περιοχή μας, η κατεύθυνση της βιομηχανίας είναι σαφής. Οι Έλληνες κάτοχοι συσκευών Galaxy θα πρέπει να αναμένουν ότι αργά ή γρήγορα, το Google Messages θα γίνει η αποκλειστική επιλογή και στα μέρη μας. Η αλλαγή ενδέχεται να γίνει σταδιακά μέσα από κάποια μελλοντική αναβάθμιση του One UI. Οι χρήστες που ενδιαφέρονται να έχουν τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και AI, μπορούν ήδη να κατεβάσουν το Google Messages από το Play Store και να το ορίσουν ως προεπιλογή, εξασφαλίζοντας μια ομαλή μετάβαση.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση της Samsung να παραδώσει τα ηνία των μηνυμάτων στη Google αποτυπώνει την πραγματικότητα της σημερινής αγοράς λογισμικού. Με την Apple να ενσωματώνει πλέον βασική υποστήριξη RCS στο iOS, το Android οφείλει να παρουσιάσει μια ενιαία, ισχυρή και απολύτως λειτουργική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων.

Το Samsung Messages έκανε τον κύκλο του ως μια εξαιρετική, καθαρή εφαρμογή που εξυπηρέτησε άψογα την εποχή των SMS. Σήμερα, όμως, η ανταλλαγή μηνυμάτων απαιτεί cloud υποδομές, μηχανική μάθηση για την αποτροπή απάτης και διαρκή εξέλιξη στα πρότυπα κρυπτογράφησης. Η Google κατέχει τους πόρους για να υποστηρίξει αυτή την κλίμακα, και η Samsung ορθά επιλέγει να μην σπαταλά πόρους σε μια παράλληλη εφαρμογή, εστιάζοντας το R&D της σε άλλους τομείς του One UI.

Για τον τελικό καταναλωτή, εφόσον η μετάβαση γίνει απρόσκοπτα και χωρίς απώλεια ιστορικού συνομιλιών, το αποτέλεσμα θα είναι μια σαφώς ανώτερη και πιο ασφαλής εμπειρία επικοινωνίας.