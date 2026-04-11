Η Samsung προσπερνά την Apple στις παγκόσμιες πωλήσεις smartphones

Σύνοψη

Η Samsung ανέκτησε την πρώτη θέση στις παγκόσμιες αποστολές smartphones το πρώτο τρίμηνο του 2026, αφήνοντας δεύτερη την Apple.

Η παγκόσμια αγορά σημείωσε απρόσμενη, οριακή αύξηση της τάξης του 1%, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της Omdia.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξημένα κόστη εξαρτημάτων πιέζουν τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών.

Στην ελληνική αγορά, η αύξηση του κατασκευαστικού κόστους αναμένεται να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές λιανικής το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Samsung κατέκτησε την πρώτη θέση στις παγκόσμιες πωλήσεις smartphones, ξεπερνώντας την Apple. Παράλληλα, η συνολική αγορά σημείωσε αύξηση 1%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, παρά τα σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και την κατακόρυφη αύξηση του κατασκευαστικού κόστους, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της Omdia.

Η εναλλαγή στην πρώτη θέση μεταξύ των δύο τεχνολογικών κολοσσών αποτελεί ένα σταθερό μοτίβο, το οποίο επιβεβαιώνεται πλήρως τα τελευταία χρόνια. Η Apple παραδοσιακά κυριαρχεί το τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους, ωθούμενη από τις πωλήσεις της εορταστικής περιόδου και το λανσάρισμα των νέων iPhone το φθινόπωρο. Αντίθετα, η Samsung ανακάμπτει δυναμικά το πρώτο τρίμηνο, υποστηριζόμενη από την κυκλοφορία της νέας σειράς Galaxy S.

Φέτος, η επιτυχία της Samsung αποδίδεται στη στοχευμένη στρατηγική της εταιρείας να ενσωματώσει προηγμένα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο το οικοσύστημα της, αλλά και στην επιθετική τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε σε βασικές αγορές της Ασίας και της Ευρώπης. Οι πωλήσεις των premium συσκευών της διατήρησαν υψηλούς ρυθμούς, ωστόσο η πραγματική ώθηση στον όγκο των αποστολών προήλθε από την ανανεωμένη σειρά Galaxy A, η οποία αποτελεί τον πυρήνα των εσόδων της εταιρείας στη μεσαία κατηγορία.

Από την πλευρά της Apple, η πτώση στη δεύτερη θέση ήταν αναμενόμενη βάσει της εποχικότητας. Τα δεδομένα ωστόσο υποδεικνύουν μια ελαφριά κάμψη στη ζήτηση για τα βασικά μοντέλα της τρέχουσας σειράς iPhone, με τους καταναλωτές να στρέφονται είτε στα Pro μοντέλα είτε να παρατείνουν τον κύκλο αναβάθμισης των συσκευών τους, αναμένοντας πιο ριζικές σχεδιαστικές αλλαγές στο μέλλον.

Η έκθεση της Omdia: Ανάπτυξη 1% στην αγορά εν μέσω προκλήσεων

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έκθεση της Omdia δεν είναι η κορυφή της κατάταξης, αλλά η συνολική εικόνα της βιομηχανίας. Η παγκόσμια αγορά smartphones κατέγραψε ανάπτυξη 1% σε ετήσια βάση για το Q1 2026. Αυτό το ποσοστό φαντάζει μικρό, όμως αποκτά τεράστια βαρύτητα αν αναλυθεί υπό το πρίσμα των τρεχουσών μακροοικονομικών και βιομηχανικών συνθηκών. Οι αναλυτές ανέμεναν συρρίκνωση της αγοράς, συνεπώς το θετικό πρόσημο συνιστά μια ισχυρή ένδειξη ανθεκτικότητας της ζήτησης.

Η μικρή αυτή ανάπτυξη επιτεύχθηκε παρά τις τεράστιες πιέσεις που υφίσταται η βιομηχανία. Το 2026 χαρακτηρίζεται ήδη από έντονα σημάδια «κόπωσης» στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε συγκεκριμένα μικροτσίπ διαχείρισης ενέργειας και αισθητήρες εικόνας.

Επιπλέον, το κόστος των πρώτων υλών έχει αυξηθεί αισθητά. Η άνοδος στις τιμές των ημιαγωγών προηγμένης λιθογραφίας, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους των πάνελ OLED και των μνημών (DRAM και NAND flash), πιέζει ασφυκτικά τα περιθώρια κέρδους. Οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν ένα εξαιρετικά περίπλοκο παζλ: να διατηρήσουν τις τιμές σε ελκυστικά επίπεδα για τον τελικό καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής αυξάνεται σταθερά.

Η Omdia υπογραμμίζει τις προκλήσεις στην παραγωγή και τις μεταφορές. Οι χρόνοι παράδοσης από τα εργοστάσια της Ασίας προς τα μεγάλα κέντρα διανομής στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική έχουν επιμηκυνθεί. Αυτό το γεγονός υποχρεώνει τις εταιρείες να διατηρούν μεγαλύτερα αποθέματα, αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος.

Οι μικρότεροι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς δεν διαθέτουν τη διαπραγματευτική ισχύ της Apple ή της Samsung για να εξασφαλίσουν προτεραιότητα στις γραμμές παραγωγής των χυτηρίων ή καλύτερες τιμές αγοράς εξαρτημάτων. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται μια τάση περαιτέρω ενοποίησης της αγοράς, με τους μεγάλους παίκτες να αυξάνουν το μερίδιό τους εις βάρος των μικρότερων brands.

Πώς επηρεάζεται η ελληνική αγορά

Η εικόνα του Q1 2026 έχει άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, η αγορά καθοδηγείται έντονα από τη μεσαία και τη χαμηλή κατηγορία τιμής (mid-range και entry-level). Οι συσκευές της σειράς Galaxy A της Samsung, καθώς και τα μοντέλα των Xiaomi και Motorola, αποτελούν τον βασικό πυρήνα πωλήσεων στα μεγάλα δίκτυα λιανικής.

Η αύξηση του κατασκευαστικού κόστους που περιγράφει η Omdia δεν έχει μετακυλιστεί πλήρως στις τιμές ραφιού στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο. Οι εταιρείες απορρόφησαν μέρος του κόστους για να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους. Ωστόσο, αναλύοντας τα δεδομένα της εφοδιαστικής αλυσίδας, θεωρείται δεδομένο ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα δούμε αναπροσαρμογές προς τα πάνω, ειδικά στις προτεινόμενες τιμές εκκίνησης (MSRP) των νέων συσκευών. Με τον πληθωρισμό να παραμένει παράγοντας που επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, η επιλογή συσκευής γίνεται αυστηρά βάσει κριτηρίων value-for-money. Οι προσφορές των παρόχων τηλεπικοινωνιών, σε συνδυασμό με νέα προγράμματα συμβολαίων, αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό ανάχωμα για τη διατήρηση των πωλήσεων σε θετικό πρόσημο στη χώρα μας.

Με τη ματιά του Techgear

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 καταδεικνύουν μια ώριμη, αλλά στάσιμη αγορά. Η επιστροφή της Samsung στην πρώτη θέση επιβεβαιώνει απλώς την κανονικότητα του κύκλου λανσαρισμάτων, χωρίς να υποδεικνύει κάποια ριζική αλλαγή στις ισορροπίες ισχύος απέναντι στην Apple. Το πραγματικό ζήτημα κρύβεται στην έκθεση της Omdia. Το οριακό 1% της ανάπτυξης φανερώνει ότι τα smartphones έχουν μετατραπεί σε απολύτως αναγκαία εργαλεία, η ζήτηση για τα οποία δεν καταρρέει, ακόμα και όταν οι μακροοικονομικές συνθήκες είναι αντίξοες.

Ωστόσο, η συσσώρευση πιέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Το αυξημένο κόστος κατασκευής αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αύξηση της τελικής τιμής πώλησης. Για τον τελικό καταναλωτή, αυτό μεταφράζεται σε έναν ακόμη μεγαλύτερο κύκλο αντικατάστασης συσκευών. Η καινοτομία πλέον επικεντρώνεται στο λογισμικό και λιγότερο στο hardware, προκειμένου οι κατασκευαστές να δικαιολογήσουν το αυξημένο κόστος στα ράφια. Εάν δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση με την παραγωγή μικροτσίπ, τα επόμενα τρίμηνα ενδέχεται να εμφανίσουν αρνητικό πρόσημο πωλήσεων.