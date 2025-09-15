Η Shell υπόσχεται φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε 10 λεπτά με «μαγικό» υγρό μπαταρίας

Η Shell προαναγγέλλει μια τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (EV), υπόσχοντας ότι η μπαταρία θα φορτίζει από 10% έως 80% σε λιγότερο από 10 λεπτά. Για μια εταιρεία που φημίζεται κυρίως για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η είδηση ακούγεται εντυπωσιακή.

Σήμερα, η φόρτιση EV μπορεί να διαρκέσει από δεκάδες λεπτά έως και ώρες, ανάλογα με το σύστημα φόρτισης του οχήματος, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη χημεία της, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιεί τη χωρητικότητα, να εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της. Η επιτάχυνση της φόρτισης θέτει σημαντικές προκλήσεις σε αυτούς τους τομείς.

Σε συνεργασία με την RML Group, η Shell ανέπτυξε ένα θερμικό υγρό που μειώνει σημαντικά τις θερμικές καταπονήσεις, επιτρέποντας πολύ υψηλότερα ρεύματα φόρτισης ανά κυψέλη χωρίς να κινδυνεύει η μπαταρία. Το υγρό δεν είναι αγώγιμο και γεμίζει όλα τα κενά μέσα στο πακέτο μπαταρίας, μεγιστοποιώντας την επαφή με κάθε κελί και εξασφαλίζοντας αποδοτική μεταφορά θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ταχύτερη φόρτιση χωρίς υπερθέρμανση.

Η Shell έχει επιδείξει τη λειτουργία του συστήματος σε μια μπαταρία 34 kWh – αρκετά μικρότερη από το πακέτο 84 kWh που θα συναντούσε κανείς σε ένα Hyundai Ioniq 5 μεγάλης εμβέλειας – και πέτυχε τον χρόνο φόρτισης των 10 λεπτών. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι σε ένα ελαφρύ και αεροδυναμικό όχημα, με ενεργειακή οικονομία περίπου 10 km/kWh, το αυτοκίνητο θα μπορούσε να φορτίζει έως και 24 χιλιόμετρα εμβέλειας ανά λεπτό.

Πρόκειται, ωστόσο, για θεωρητική εκτίμηση, καθώς κανένα EV στην αγορά δεν έχει καταφέρει ακόμη τέτοια οικονομία. Για παράδειγμα, το Hyundai Ioniq 5 πετυχαίνει 6,78 km/kWh και το Lucid Air Pure, ένα από τα πιο αποδοτικά σήμερα, φτάνει τα 8,04 km/kWh. Επιπλέον, η τεχνολογία της Shell έχει δοκιμαστεί μόνο σε ανεξάρτητο πακέτο μπαταρίας και όχι σε εμπορικά διαθέσιμα οχήματα.

Παρά ταύτα, η προοπτική είναι εντυπωσιακή: αν καταστεί διαθέσιμη, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να σχεδιάσουν μπαταρίες για γρήγορη φόρτιση, καθιστώντας αυτή τη δυνατότητα πιο προσιτή και ευρεία.

Σημαντικό είναι ότι μπαταρίες γρήγορης φόρτισης με παρόμοιες επιδόσεις υπάρχουν ήδη. Η κινεζική CATL, η μεγαλύτερη εταιρεία μπαταριών στον κόσμο, παρουσίασε τη μπαταρία Shenxing Gen 2, που μπορεί να προσθέσει 2,4 km εμβέλειας ανά δευτερόλεπτο φόρτισης. Με τους ταχύτερους φορτιστές στις ΗΠΑ, μια μπαταρία 800 km θα μπορούσε να φτάσει από 0%-100% σε μόλις 20 λεπτά.

Πρόσφατα, η CATL παρουσίασε επίσης τη μπαταρία Shenxing Pro Super-Fast Charging LFP, ικανή να φορτίζει 0,8 km ανά δευτερόλεπτο, με μέτρα ασφαλείας κατά της υπερθέρμανσης και εγγύηση 240.000 km. Η σχεδίαση “no propagation” εξασφαλίζει ότι η υπερθέρμανση σε μια κυψέλη δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα.

Η Shell, ως προμηθευτής ψυκτικών και άλλων προϊόντων για πολλά EV, ενδέχεται να συνεργαστεί σύντομα με κατασκευαστές οχημάτων για την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας. Αν η εφαρμογή της αποδειχθεί ασφαλής και οικονομικά βιώσιμη, η προοπτική της γρήγορης φόρτισης για το μέλλον των ηλεκτρικών οχημάτων φαίνεται πολύ ενθαρρυντική.

