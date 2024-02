Στο πλαίσιο της περικοπής του προσωπικού της, το τμήμα PlayStation της Sony απολύει περίπου το 8% του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα περίπου 900 άτομα να χάσουν τις δουλειές τους. Δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη τάση μαζικών απολύσεων στον τομέα της τεχνολογίας και του gaming, αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο ενοχλητικό.



Ο CEO της Sony Interactive Entertainment (SIE), Jim Ryan, ανακοίνωσε τις απολύσεις εχτές, μοιραζόμενος ένα email που είχε σταλεί στους υπαλλήλους το πρωί. Σε αυτό, ο Ryan ανέφερε ότι οι απολύσεις θα επηρεάσουν τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την παγκόσμια επιχείρηση του PlayStation.

Μετά από προσεκτική ανάλυση και πολλές συζητήσεις με την ηγεσία για αρκετούς μήνες, κατέστη σαφές ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την επιχείρηση και να εξελίσσουμε την εταιρεία. Έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να δούμε την επιχείρησή μας ολιστικά και να προχωρήσουμε μπροστά, εστιάζοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας και στην παροχή των καλύτερων δυνατών εμπειριών για την κοινότητά μας.

Οι απολύσεις θα επηρεάσουν πολλά από τα PlayStation Studios, ένα σύνολο περίπου 20 εταιρειών ανάπτυξης παιχνιδιών που ανήκουν στην SIE. Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στο blog, ο επικεφαλής των PlayStation Studios, Hermen Hulst, αποκάλυψε ότι η Naughty Dog που αναπτύσσει το The Last of Us και η Insomniac Games που αναπτύσσει το Marvel's Spider-Man είναι μεταξύ των στούντιο που επηρεάζονται στις ΗΠΑ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι άλλα στούντιο, όπως το Santa Monica Studio που αναπτύσσει το God of War, είναι στο απυρόβλητο, με τον Hulst να δηλώνει ότι θα υπάρξουν επίσης "κάποιες μικρότερες μειώσεις σε άλλες ομάδες των PlayStation Studios".

Δυστυχώς, ούτε τα διεθνούς εμβέλειας στούντιο είναι ασφαλή. Εξετάζεται το ενδεχόμενο απολύσεων στην ολλανδική Guerrilla Games, που αναπτύσσει τη σειρά Horizon, ενώ τουλάχιστον δύο στούντιο του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο. Αν και η απόφαση δεν έχει καθοριστεί οριστικά, η SIE πρότεινε να κλείσει τελείως η London Studio που αναπτύσσει το SingStar και να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων στην Firesprite που αναπτύσσει το Horizon Call of the Mountain.