Η Sony παρουσιάζει τα LinkBuds Fit, LinkBuds Open και LinkBuds Speaker

Η Sony παρουσίασε σήμερα νέες προσθήκες στη σειρά LinkBuds με τα ασύρματα ακουστικά LinkBuds Fit και LinkBuds Open, καθώς και το ηχείο LinkBuds Speaker.

Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της το 2022 η σειρά LinkBuds με τον μοναδικό δακτυλιοειδή σχεδιασμό, η εστίαση ήταν στην άνεση και στη σύνδεση του διαδικτυακού και πραγματικού κόσμου. Αυτό συνεχίζεται και στα νέα προϊόντα της σειράς LinkBuds, με βελτιώσεις που βασίζονται σε πολύτιμα σχόλια από τους πελάτες, για να προσφέρουν μια αδιάκοπη εμπειρία συνεχούς χρήσης, χωρίς να γίνονται συμβιβασμοί στην ποιότητα ήχου. Άνετα, έξυπνα και σχεδιασμένα για την καθημερινότητα, τα νέα ακουστικά και το νέο ηχείο LinkBuds σας κρατούν συνδεδεμένους με τα αγαπημένα σας άτομα και την ψυχαγωγία σας, υιοθετώντας το μότο «Keep every world on».

Σχεδιασμένα για όσους έχουν μία δραστήρια καθημερινότητα, τα LinkBuds Fit και LinkBuds Open διαθέτουν νέα και ελαφριά Fitting Supporters για άνεση κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Τα LinkBuds Open σας επιτρέπουν να βιώσετε ένα νέο τύπο ακουστικών με τον καινοτόμο σχεδιασμό ανοιχτού δακτυλίου που σας κρατά συνδεδεμένους με το περιβάλλον σας. Επιπλέον, και τα δύο μοντέλα διατίθενται σε διάφορα χρώματα για να ταιριάζουν σε κάθε στυλ, με διαφορετικές χρωματικές θήκες και Fitting Suporters για να προσαρμόσετε την εμφάνισή σας . Παράλληλα με αυτά τα νέα μοντέλα ακουστικών, παρουσιάζεται επίσης το LinkBuds Speaker. Το LinkBuds Speaker αποτελεί μια απρόσκοπτη προσθήκη στην οικογένεια LinkBuds. Η λειτουργία Auto Switch εναλλάσσει αυτόματα την αναπαραγωγή μεταξύ των LinkBuds Fit, LinkBuds Open και LinkBuds S με το LinkBuds Speaker, ανάλογα με την περίσταση, για μια αδιάκοπη εμπειρία ακρόασης .

Η Sony συνεχίζει επίσης τη συνεργασία της με την τρεις φορές βραβευμένη με GRAMMY και πολυπλατινένια τραγουδίστρια και δημιουργό Olivia Rodrigo στη σειρά LinkBuds, ως τμήμα της καμπάνιας For The Music της Sony. Μετά από μια επιτυχημένη συνεργασία στα LinkBuds S πέρυσι, τα LinkBuds Fit και LinkBuds Open είναι πλέον διαθέσιμα και στην χαρακτιριστική βιολετί απόχρωση της Olivia. Σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την ίδια την τραγουδίστρια και συνθέτρια, έχοντας ένα κύριο στόχο: τους θαυμαστές της. Προσφέρουν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις EQ για μια βέλτιστη εμπειρία ακρόασης, καθώς και μια διεπαφή EQ που επιλέχθηκε από την ίδια την Olivia.

LinkBuds Fit – Ιδανικά για εσάς

Τα LinkBuds Fit προσφέρουν ασυναγώνιστη άνεση με τα πρόσφατα σχεδιασμένα Fitting Supporters και Earbuds Tips, συνεχή έλεγχο του θορύβου και του ήχου περιβάλλοντος και μια σειρά χρωμάτων που ταιριάζουν στο στυλ σας 1.

- Άνετη εφαρμογή για έναν δραστήριο τρόπο ζωής - Για ακόμα πιο ασφαλή και άνετη εφαρμογή, ακόμα και κατά την άσκηση, η Sony έχει αναπτύξει νέα Air Fitting Supporters για τα LinkBuds Fit. Τα Fitting Supporters έχουν μια άκρη που είναι μαλακή και κοίλη, ώστε να μειώνεται η επαφή με το αυτί και, επομένως, η πίεση, ενώ το σημείο πρόσδεσης είναι αγκιστροειδές και σκληρό, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία μετατόπιση. Αυτό σημαίνει ότι σε μεγαλύτερα αυτιά προσαρμόζονται όμορφα στην άκρη των αυτιών και στη μέση για μικρότερα αυτιά. Συνδυαστικά, αυτά ενθαρρύνουν τόσο την άνεση όσο και την ασφάλεια. Περιλαμβάνονται τα Soft Fitting Earbud Tips for LinkBuds Fit για μειωμένη πίεση και αύξηση της άνεσης.

- Μείνετε συνδεδεμένοι με τη λειτουργία Ambient Sound Mode - Σε συνδυασμό με την εξαιρετική εξουδετέρωση θορύβου, η λειτουργία Auto Ambient Sound Mode προσαρμόζει αυτόματα τον ήχο περιβάλλοντος ώστε να ταιριάζει με το χώρο που βρίσκεστε, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε άνετα τη μουσική σας οπουδήποτε.

- Εξουδετέρωση θορύβου - Τα LinkBuds Fit είναι εφοδιασμένα με τον Integrated Processor V2, τον ίδιο με τα βραβευμένα WF-1000XM5. Ο επεξεργαστής βελτιστοποιεί την εξουδετέρωση θορύβου σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με το περιβάλλον σας.

- Χρώματα που ταιριάζουν στο στυλ σας - Διαθέσιμα σε μαύρο, λευκό, πράσινο και το βιολετί χρώμα της Olivia Rodrigo, τα LinkBuds Fit μπορούν να ταιριάξουν σε κάθε στυλ. Επιπλέον, με μια σειρά από αξεσουάρ, όπως τα Fitting Supporters και τα Case Covers για τα LinkBuds Fit4 σε διάφορα στυλ και χρώματα, μπορείτε πραγματικά να προσαρμόσετε τα ακουστικά σας ώστε να ταιριάζουν με κάθε ντύσιμο.

- Ήχος υψηλής ποιότητας - Τα LinkBuds Fit παρέχουν εξαιρετική ευκρίνεια ήχου και κλήσεων. Χάρη σε μια ειδικά σχεδιασμένη μονάδα οδήγησης Dynamic Driver X, την οποία συναντάτε και στα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου WF-1000XM5, τα LinkBuds Fit προσφέρουν πιο πλούσια και λεπτομερή φωνητικά. Η δομή του διαφράγματος συνδυάζει πολλά διαφορετικά υλικά για τον θόλο και την ακµή, επιτυγχάνοντας χαμηλή παραμόρφωση και καθαρή ποιότητα ήχου. Τα LinkBuds Fit υποστηρίζουν επίσης High-Resolution Audio Wireless και DSEE ExtremeTM. Επίσης, με την τεχνολογία Precise Voice Pickup Technology που συντονίζει βέλτιστα τα μικρόφωνα στο εξωτερικό και το εσωτερικό του ακουστικού και την προηγμένη επεξεργασία ηχητικού σήματος, οι συνομιλίες είναι εξαιρετικά καθαρές, ακόμη και σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

- Εύκολη λειτουργία - Με την Αυτόματη Εναλλαγή, την Αυτόματη Αναπαραγωγή, τις λειτουργίες Γρήγορης Πρόσβασης, όπως το Amazon Music Play Now ή το Spotify Tap και τον φωνητικό έλεγχο, είναι ακόμα πιο εύκολο να έχετε πρόσβαση και να απολαμβάνετε την ψυχαγωγία σας. Επιπλέον, με το Wide Area Tap, μπορείτε να χρησιμοποιείτε διπλά ή τριπλά χτυπήματα μπροστά από οποιοδήποτε από τα αυτιά σας για να ελέγχετε την αναπαραγωγή της μουσικής σας, ώστε να μην χρειάζεται να αγγίζετε τα ίδια τα LinkBuds Fit για να τα χρησιμοποιήσετε.

- Εύχρηστα στην καθημερινότητα - Τα LinkBuds Fit διαθέτουν επίσης σύνδεση πολλαπλών σημείων, άμεση αναπαραγωγή και παύση, έλεγχο με κινήσεις του κεφαλιού, ενσωματωμένο φωνητικό έλεγχο και Speak-to-Chat. Διαθέτουν επίσης διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 21 ώρες συνολικής αναπαραγωγής και πιστοποίηση αντοχής στο νερό IPX4.

LinkBuds Open - Μείνετε συνδεδεμένοι στη στιγμή

Απολαύστε ένα νέο είδος ακουστικών με τα LinkBuds Open, με σχεδιασμό ανοικτού δακτυλίου που σας κρατάει συνδεδεμένους με το περιβάλλον σας. Τα νέα και ελαφριά Fitting Supporters για τα LinkBuds Open παρέχουν άνεση όλη την ημέρα και διατίθενται επίσης σε διάφορα χρώματα για να ταιριάζουν με το στυλ σας.

- Ζήστε τη στιγμή - Διαθέτοντας έναν πρόσφατα ανεπτυγμένο οδηγό δακτυλίου, ο σχεδιασμός των LinkBuds Open σας επιτρέπει να παραμείνετε συνδεδεμένοι με το περιβάλλον σας. Η ανοιχτή µονάδα οδηγού δακτυλίου στο κέντρο του διαφράγµατος διατηρεί τη διαπερατότητα του ήχου, ώστε να µπορείτε να ακούτε τον κόσµο γύρω σας. Θα ακούτε όταν κάποιος φωνάζει το όνομά σας ενώ είστε σε κλήση και θα παραμένετε συνδεδεμένοι με τους φίλους σας ενώ ακούτε μουσική. Τα LinkBuds Open διαθέτουν επίσης Adaptive Volume Control, μια έξυπνη λειτουργία που βελτιστοποιεί αυτόματα την ένταση του ήχου ανάλογα με το πού βρίσκεστε. Μπορείτε να απολαμβάνετε χαμηλότερη ένταση ήχου σε ήσυχα μέρη και υψηλότερη ένταση ήχου σε πιο θορυβώδη μέρη.

- Άνεση όλη την ημέρα - Όπως και τα LinkBuds Fit, έτσι και τα LinkBuds Open διαθέτουν τα πρόσφατα ανεπτυγμένα από τη Sony Fitting Supporters για άνετη και ασφαλή εφαρμογή. Επιπλέον, τα LinkBuds Open είναι κατασκευασμένα με μια εξελιγμένη γεωμετρική σχεδίαση που εφαρμόζει άνετα στο αυτί.

- Επιμεληθείτε την εμφάνισή σας - τα LinkBuds Open διατίθενται σε μαύρο και λευκό χρώμα, καθώς και στη βιολετί απόχρωση της Olivia Rodrigo. Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνισή σας με εξατομικευμένα αξεσουάρ, όπως τα Fitting Supporters και τα Case Covers σε διάφορα χρώματα και στυλ.

- Αυθεντικός, υψηλής πιστότητας ήχος - Τα LinkBuds Open προσφέρουν καλά ισορροπημένο ήχο υψηλής ποιότητας με καθαρές μεσαίες και υψηλές συχνότητες, που τροφοδοτείται από τον Integrated Processor V2 της Sony και μια ειδικά σχεδιασμένη μονάδα οδήγησης 11 mm σε σχήμα δακτυλίου. Ένα διάφραγμα υψηλής συμπίεσης και ένας ισχυρός μαγνήτης νεοδυμίου επιλέχθηκαν ειδικά για την αναπαραγωγή καθαρού ήχου μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων. Τα LinkBuds Open υποστηρίζουν επίσης DSEETM (Digital Sound Enhancement Engine) και διαθέτουν τεχνολογία ακριβούς λήψης φωνής για εξαιρετικά καθαρές κλήσεις χωρίς θόρυβο.

- Εύχρηστα στην καθημερινότητα - Τα LinkBuds Open είναι γεμάτα διαισθητικές λειτουργίες και σημεία ελέγχου, όπως η Αυτόματη Εναλλαγή, η Αυτόματη Αναπαραγωγή, η Γρήγορη Πρόσβαση, ο φωνητικός έλεγχος και το Wide Area Tap. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν σύνδεση πολλαπλών σημείων, μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 22 ώρες ακρόασης από τα ακουστικά σας και πιστοποίηση αντοχής στο νερό IPX4.

Νέα εφαρμογή Sound Connect

Τα LinkBuds Fit και LinkBuds Open είναι συμβατά με την ανανεωμένη εφαρμογή Sound Connect. Χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή, μπορείτε να εξατομικεύσετε τα ακουστικά προσαρμόζοντας διάφορες ρυθμίσεις, όπως ο ισοσταθμιστής. Η απλή διεπαφή σάς επιτρέπει να επιλέγετε τις ιδανικές ρυθμίσεις ήχου και συντομεύσεων και μπορεί ακόμη και να παρακολουθεί το πρόσφατο ιστορικό ακρόασης σύμφωνα με τις υγιείς συνήθειες ακρόασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Όταν είναι ενεργοποιημένο, το Background Music Effect χρησιμοποιεί DSP για να κάνει τον ήχο να ακούγεται σαν να παίζει στο χώρο σας, αντί να αισθάνεστε ότι εντοπίζεται στο κεφάλι σας - ιδανικό για όταν κάνετε άλλες εργασίες ή θέλετε κάτι λιγότερο έντονο.

Ηχείο LinkBuds - Όλη η μουσική σας, όλη την ημέρα

Μείνετε συνδεδεμένοι με τη μουσική σας όλη την ημέρα με έξυπνες λειτουργίες, όπως το Auto Switch, που προσφέρουν βελτιωμένη συνδεσιμότητα καθώς και εξαιρετική, ισορροπημένη ποιότητα ήχου, παρά το μέγεθός του. Μιλήστε και ακούστε με απόλυτη ευκρίνεια και απολαύστε την ελευθερία της μετακίνησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τον βολικό ιμάντα μεταφοράς.

- Απρόσκοπτος ήχος - Η αυτόματη εναλλαγή εναλλάσσει αυτόματα την αναπαραγωγή μεταξύ των ακουστικών LinkBuds και του ηχείου LinkBuds, ανάλογα με την κατάσταση. Επιπλέον, με τη Γρήγορη Πρόσβαση μπορείτε να απολαμβάνετε ακρόαση με ένα άγγιγμα και η Αυτόματη Αναπαραγωγή αναπαράγει μουσική σύμφωνα με τη ρουτίνα σας, για ακόμα πιο ομαλή εμπειρία. Ο καθαρός, καλά ισορροπημένος ήχος παρέχεται με μια μονάδα ηχείων X- Balanced, ένα τουίτερ και παθητικά radiator που επιτρέπουν μια απολαυστική εμπειρία ακρόασης.

- Ποιότητα κλήσης - Το ηχείο LinkBuds έχει την καλύτερη ποιότητα κλήσης στην κατηγορία του από όλα τα ασύρματα ηχεία της Sony, για καθαρή συνομιλία και χρησιμοποιώντας την ακύρωση αντήχησης για να διασφαλίσει την ομαλή ροή των συνομιλιών.

- Η μουσική σας εν κινήσει - Ο εύχρηστος, αποσπώμενος ιμάντας σάς επιτρέπει να παίρνετε το ηχείο LinkBuds μαζί σας όπου κι αν πηγαίνετε, είτε σε άλλο δωμάτιο είτε στην κουζίνα. Επιπλέον, η ειδική βάση φόρτισης του εξασφαλίζει άνετη φόρτιση.

- Ανθεκτικό - Με πιστοποίηση αντοχής στο νερό IPX4, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε γύρω από νερό χωρίς να ανησυχείτε για πιτσιλιές. Και με διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 25 ώρες, μπορεί να κρατήσει τη μουσική σας όλη την ημέρα.

- Διαχρονικός σχεδιασμός - Το ηχείο LinkBuds διατίθεται σε ανοιχτό γκρι και μαύρο χρώμα για να ταιριάζει άψογα στο σπίτι σας.

- Εφαρμογή Sound Connect - Το ηχείο LinkBuds είναι επίσης συμβατό με την ανανεωμένη εφαρμογή Sound Connect. Νέες λειτουργίες όπως η Αυτόματη Εναλλαγή, η Γρήγορη Πρόσβαση και η Αυτόματη Αναπαραγωγή μπορούν να ελεγχθούν μέσω της εφαρμογής Sound Connect.

Με γνώμονα το περιβάλλον

Τα προϊόντα της Sony έχουν σχεδιαστεί όχι μόνο για να εξασφαλίζουν την ποιότητα του ήχου, αλλά και για να λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον. Στη συσκευασία των LinkBuds Fit, LinkBuds Open και LinkBuds Speaker δεν χρησιμοποιείται πλαστικό, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Sony για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων της. Επιπλέον, τα LinkBuds Fit και LinkBuds Open ενσωματώνουν επίσης ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά τόσο στα ακουστικά όσο και στη θήκη φόρτισης. Ανακυκλωμένο πλαστικό χρησιμοποιείται επίσης εν μέρει για το σώμα του ηχείου LinkBuds Speaker.

Διαθεσιμότητα

• Τα LinkBuds Fit θα είναι διαθέσιμα το Νοέμβριο του 2024

• Τα LinkBuds Open θα είναι διαθέσιμα τον Οκτώβριο του 2024

• Το LinkBuds Speaker θα είναι διαθέσιμα τον Οκτώβριο του 2024

For The Music

Η Sony δημιούργησε τη brand platform «For The Music» για τα κορυφαία καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα και υπηρεσίες ήχου. Με το «For The Music», η Sony επικυρώνει τον εαυτό της ως το κορυφαίο brand ήχου που συνδέει τους δημιουργούς μουσικής και τους καταναλωτές, στοχεύοντας στη δημιουργία αυθεντικών μουσικών εμπειριών και στην υπέρβαση του συναισθήματος για τους θαυμαστές, υποστηρίζοντας το όραμα του δημιουργού πάνω απ' όλα.